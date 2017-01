Aké slovenské a české rapové albumy môžeme očakávať v aktuálnom roku?

Rok 2016 v domácom rape sme uzavreli sumarizáciu najlepších albumov a samozrejme aj skladieb, ktoré sme však rozdelili na slovenské a české, keďže ich bolo naozaj neúrekom. Drivivá väčšina scény nás v minulom roku zahŕňala hlavne veľkou aktivitou a v konečnom dôsledku pravdepodobne uzrelo svetlo sveta aj najviac singlov a videoklipov vôbec. Interpreti sa pochopiteľne nechcú nechať zahanbiť ani v tom aktuálnom roku a svojim fanúšikom sľubujú množstvo projektov, ktorými by radi zamiešali karty. Samozrejme platí, že teraz môžeme očakávať albumové počiny hlavne od tých, ktorí žiadny celistvý projekt v posledných 12 mesiacoch nevydali, avšak určite sa dočkáme aj nejakého prekvapenia a zároveň pripúšťame, že nie každému sa podarí ten svoj projekt dokončiť.

Na rozdiel od prechdádzajúcich rokov, kedy sme vám prinášali len desiatku najočakávanejších, sme sa tentokrát rozhodli zahrnúť všetky, avšak v komentároch nám určite napíšte, na koho album sa najviac tešíte vy. Môžeš sa teda tešiť na pravdepodobne až tri pokračovania tohto miniseriálu, v ktorom si postupne prejdeme drvivú väčšinu československej scény a zhrnieme si informácie, ktoré už máme, prípadne pridáme aj niečo naviac. Poďme sa teda spoločne pozrieť na prvých 10 albumov, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou budeme mať v roku 2017 možnosť počuť.

Samey

Po vydaní počinu Vlna v závere roku 2014 odohrali chalani ako Haha Crew ešte zopár koncertov a potom sa skupiovo dosť odmlčali a až donedávna sme o mladom košickom raperovi vlastne ani nepočuli, keďže sa hudobne neangažoval, teda minimáme čo sa týka vydávania singlov. Aj za krátky čas pôsobenia si však práve Samey dokázal vytvoriť pomerne silnú základňu fanúšikov, ktorých by bez pochýb aspoň malá známka aktivity určite potešila. Dočkali sme sa však aspoň dlhšieho vyjadrenia, v ktorom Samey napísal, že by rád presadil slovenskú huddu v zahraničí, a tak trochu sa prirovnal ku Kanyemu Westovi. Ale len trochu. Má teda svetové ambície a ako sám tvrdí, mastering jeho debutového sóla má na starosti Vlado Meller, ktorý je svetovo uznávaným hudobným inžinierom a cez ruky mu prešlo množstvo legendárnych počinov. Nuž, v tomto prípade budeme naozaj veľmi zvedaví, keďže po tak silných slovách by mal nasledovať naozaj silný album. Uvidíme, či to bude v prvej alebo druhej polovici roka však s určitosťou nevieme, rovnako ako zatiaľ nie je známy názov ani hostia.

Momo

U Moma sme boli za posledných pár rokov zvyknutí na veľmi vysokú aktivitu, keďže dokázal vydať albumy v roku 2011, 2013, 2014 a tiež 2015. Ten chystaný bude návratom k obdobiu Rivala (2014), teda minimálne názvom, keďže nám bratislavský žralok už pri vydaní skladby Ja som Bratislava prezradil, že chystaný počin bude niesť titul Rival II. Či pôjde o návrat k témam alebo zvuku zatiaľ nevieme, avšak veríme, že sa dočkáme ešte zopár ukážok a všetko sa včas dozvieme. Zároveň je o Momovi snáď už známe, že sa s drvivou väčšinou zo scény nekamaráti, resp. hudobne nestotožňuje, a tak budeme zvedaví, či a prípadne akých hostí sa dočkáme. Čo sa týka dátumu vydania, tak ten nám ešte nie je úplne známy, avšak všetko nasvedčuje tomu, že by to mohlo byť už v prvých troch mesiacoch roka 2017.

Aless

Aless je zatiaľ jediným interpretom z kompilácie PODZEMGANG, ktorý dokázal sám vydať ceslistvý projekt, a to dokonca ešte v závere roku 2015. Už jej debut si našiel veľké množstvo fanúšikov, ktorí pri nej stoja dodnes a tešia sa na pripravované druhé sólo. To by malo na základe hashtagov na sociálnych sieťach niesť názov Dáma a už teraz vieme, že uzrie svetlo sveta o zopár týždňov, teda konkrétne v marci. Za posledných 12 mesiacov sa mladá speváčka a raperka dostala k spolupráci s DMS, teda konkrétne Dameho, Tiny a tiež Separa, s ktorým hneď spravila aj ďalšiu skladbu. Potom ešte prišla sólo vec Blackpage, kde Alessia ukázala hudobný posun. Na rozdiel od vyššie spomenutých interpretov, Moma a Sameya, si zahrala aj na veľkých pódiách väčšiny letných festivalov, čo sa očividne nepodarí každému.



Separ

Buldozér a Pirát boli sólové počiny, vďaka ktorým je teraz Separ jedným z najznámejších slovenských raperov, a tak rovnako aj teraz očakávame niečo zásadné. Keďže sa Separ dlhodobo venoval najprv prípravám spoločného albumu DMS a následnému veľkému množstvu koncertov naprieč celým československom, sólo kariéra musela ísť na chvíľku bokom, aj keď určite nie na úkor kvality. Veď v konečnom dôsledku sme album MMXV označili za album roku 2015 a vy s nami bez pochýb súhlasíte. Sólo mimochodom chystá aj Dame, tomu sa však budeme venovať až v nasledujúcom dieli. Čo sa však týka Separa, veríme, že svojím chystaným projektom prinesie zaujímavé témy, ktoré nám možno dlhodbejšie chýbajú. Z hostí môžeme pravdepodobne očakávať tie najzásadnejšie domáce mená a čo sa týka názvu, tak album by sa mal volať Pancier.

P.A.T.

Pre Pouličného autora tónov bol rok 2016 jednoznačne najzásadnejším v kariére a bude naň spomínať ešte veľmi veľmi dlho. Počas leta mu totiž do cesty vošiel Rytmus, ktorý ho následne zavolal hrať v najlepšom festivalovom čase (čítaj: v čase, kedy hráva Kontrafakt). Ako predskokan legendárnej slovenskej rapovej skupiny pokračoval aj ďalej a zahral si aj na niektorých Rytmusových koncertoch. Pred aj počas tohto obdobia zároveň vydal viacero podarených skladieb a vďaka tomuto všetkému mu v aktuálnom roku vyjde debutový album pod Pozor Records, o čom sníva veľmi veľa jeho kolegov. P.A.T. tiež ukázal, že má cit nielen pre rap, ale cudzia mu nie je ani hudobná produkcia, a tak budeme naozaj zvedaví, čo si pre nás ešte pripraví. Okrem jeho sóla by sme sa mali dočkať aj spoločného albumu M.P.P., o tom však nabudúce.

Jofre

Len málokto vie, že Ján Lednický vystupujúci aj pod speváckym, resp. rapovým pseudonymom Jofre je majstrom Slovenska v hre na klavír. Multitalentovaný ešte stále študnet má za sebou už veľa kvalitných singlov a tiež videoklipov, a tak prirodzene prichádza čas na debutový album, o ktorom sa viac dozvieš napríklad aj v tomto ešte veľmi aktuálnom rozhovore. V tom sa tiež dozvedáme, že ešte v januári budeme mať možnosť počuť Jofreho spoluprácu s Egom na skladbe 92101, čo je poštové smerovacie číslo Piešťan, odkiaľ obaja pochádzajú. Veríme, že práve Ján Lednický prinesie do sloveského rapu zopár ďalších muzikálnych prvkov, ktorými sa prezentuje už aj v aktuálnej tvorbe. Album môžeme očakávať skôr v druhej polovici roka.

Zayo

Zaya fanúšikovia košickej crew vnímali dlhodobo skôr ako najbližšieho kamaráta Sameya a Dalyba, ktorý však nemá v hudbe žiadne ambície. Potom však prišlo zopár spoluprác, ktoré vyústili až v sólové skladby a vlastne aj Zayo sám v tomto rozhovore pre Footshop prezradil, že album skutočne chystá, avšak jediné v čom si je zatiaľ istý, je jeho názov - "R". Už na základe doterajšej tvorby asi vieme približne odhadnúť, ako by mali jednotlivé skladby znieť, no ich počet a ani hostia či spolupráce nám zatiaľ nie sú z náme. A vlastne ani to, či na ňom autor skutočne pracuje. Zayo si však počas leta zahral na viacerých festivaloch kde sa vždy bavilo množstvo fanúšikov, a tak sa určite nájde veľká skupina ľudí, ktorá tento debut s nadšením očakáva.

Dalyb

Najaktívnejší člen Haha Crew a aktuálne bez pochýb aj jeden z najlepších hudobných producentov a DJov v Československu rovnako chystá na rok 2017 sólový projekt, ktorým by mal byť producentnský album. Síce sa o ňom tiež už zopár týždňov až mesiacov rozpráva, zatiaľ máme len veľmi málo informácií. Len prednedávnom sa na verejnosť dostala prvá ukážka s názvom Fascinujúce, na ktorej hosťoval Ego. Najviac nás však samozrejme prekvapilo, že si na refréne zarapoval aj samotný Dalyb, takže budeme pochopiteľne zvedaví, či sa bude v rape angažovať aj naďalej. Šušká sa, že chalani boli v minulom roku za veľkou mlákou vybavovať zaujímavé spolupráce, no ako to dopadlo sa pravdepodobne dozvieme až v zatiaľ neznámy deň releasu.

Ben Cristovao

Ben nás s vydaním naťahuje už pomerne dlho, čo je však z podľadu samotného interpreta určite v poriadku, keďže chce svojim fanúšikom pochopiteľne priniesť to aktuálne najlepšie. V rozhovore, ktorý sme s ním spáchali ešte v júli prezradil pomerne veľa informácií a aj samotný názov. Album Palmy a Neony je už z veľkej časti hotový a pravdepodobne je už len otázkou pár mesiacov, kedy sa dostane aj medzi fanúšikov, ktorých má Benny skutočne neúrekom, dôkazom čoho sú hlavne jeho živé vystúpenia vo veľkých sálach. Čo sa týka hudobných produkcií, tie si vezmú kompletne na starosti kanadskí The Glowsticks a žánrovo sa bude počin dotýkať hlavne R&B a hip hopu, na čo sme už v jeho prípade zvyknutí, avšak vraj sa dočkáme napríklad aj prvkov rocku a celkovo viac spevu.

Ego



Kedy Ego prvýkrát oznámil, že chystá album? Nuž, podľa nás to bolo v krátkom dokumentárnom filme Making of 20ERS. Zásadný počin a v konečnom dôsledku aj samotný film, keďže v ňom padlo množstvo múdrych aj vtipných myšlienok, no a okrem iného aj pasáž, ktorú počuješ v skladbe Prvý Koncert na mimochodom najlepšom československom rapovom albume vôbec - Navždy. Po skoro deviatich rokoch to konečne naozaj vyzerá tak, že sa Egovho debutového sólového projektu naozaj dočkáme a snáď všetci očakávajú, že to bude obrovské. Mnohí určite viete, že práve Ego stál pri tvorbe Paťovho Krstného otca ako hlavný mentor, no a teraz by si mali chalani zameniť garde a dať dokopy vec, na ktorú bude československé rapové publikum ešte veľmi dlho spomínať.

Tak a sme na konci. Ako som však spomínal v úvode, toto je zatiaľ prvý diel a ten ďalší si pre vás chystáme už na budúci týždeň. Zatiaľ nám do komentárov môžete písať, na ktorý album sa najviac tešíte vy. Dovidenia!