TOP 10: Nejlepší české rapové skladby za rok 2016

Již klasicky ke konci roku zhodnotíme to, co se za posledních 12 měsíců na naší domácí rapové „scéně“ odehrálo a činíme tak jak žebříčky alb, tak i skladeb. A právě na druhé zmíněné se nyní podíváme z pohledu české rapové hudby (pro slovenské skladby klikej sem.) Celý výběr je výsledkem horlivých diskuzí v redakci, a pokud se ptáte, proč se v desítce neobjevil vás oblíbenec, odpověď je jednoduchá. Nebavil nás. Ale na to, že u žebříčků kašleme na popularitu a většinový názor, jste si snad už zvykli.

Ještě než začneme se samotným žebříčkem, rádi bychom tímto apelovali na samotné interprety, protože všichni dobře víme, že tyto žebříčky sledují a následně se k nim vyjadřují na sociálních sítích. Je pochopitelné, že si každý z vás o svých skladbách myslí, že jsou ty nejlepší – vždyť o tom i rapujete a možná i víc, než by bylo zdrávo, ale bohužel tomu tak ve většině případů ani náhodou není. Ignoruj tak názorovou bublinu tisíců svých fanoušků, kteří tvou tvorbu vynášejí k nebesům a bez jakýchkoliv očekávání se začti do naší desítky. Je to jen rap, nedělejte z toho vědu. Ještě podotknu, že u každé ze skladeb najdete i jméno producenta, jelikož v některých případech stojí za úspěchem skladby z velké části právě oni.

10. Ben Cristovao - ASIO (prod. Glowsticks)

V roce 2016 jsme se od Bena alba nedočkali navzdory tomu, že ho už od léta avizoval a o něco více polevil i ve vydávání singlů nebo videoklipů. Vše tedy nasvědčuje tomu, že mu bude patřit hlavně první polovina příštího roku. Asi každý fanoušek rapu by si přál co nejvíce skladeb podobných této, jelikož většina jeho tvorby je určená spíše pro jinou cílovou kategorii. Stejně jako lovesongy se mu ale daří skládat podařené upřímné rapové skladby, ve kterých nechybí i diskutabilní řádky. Na tomto singlu zároveň hostuje Benův dvorní producent z The Glowsticks – Osama Verse, který doručil kvalitní sloku se zajímavým anglicko-českým provedením.

9. Maniak - Maniak vs. Gey ft. MC Gey (prod. Vibe Chief)

Mezi všemi těmi egotripy a dokazováním si něčeho se vyrojili dva kamarádi, kteří si řekli, že udělají přesný opak. Maniak s Geyem se na třetí skladbě v pořadí z Maniakova mixtapu navzájem dissují a tři minuty dlouhá slovní výměna musí pobavit snad každého. Celé situaci nahrává fakt, že oba zastupují jiný label, a tak je rybník možných narážek téměř bezedný. Gey přišel s jemu vlastním skvělým humorem, zatímco Maniak se nevyhnul narážce na technickou kontrolu u Fosca (ceníme ceníme). Bezpochyby jeden z koncepčně nejoriginálnějších tracků roku 2016, který si místo v žebříčku zaslouží.

8. Tchagun - Ne omylem ft. White Russian (prod. Chlup)

Myslím, že všichni, kdo mají trochu naposlouchaného Tchaguna, mi potvrdí, že je dost možná nejvíce nedoceněným raperem u nás. Na první pohled nenápadný Smackův parťák po pečlivém poslechu nabízí barvitou paletu témat a rýmů, které perfektně dokreslují zřídkakdy nezáživné hudební doprovody. Absolutně netušíme, kdo je Chlup, ale jeho hudbu musíme vyzdvihnout. Paradoxně jeden z „nejklidnějších“ tracků letošního alba Dej Přednost Jízdě nás zaujal nejvíce.

7. IF - Maria (prod. Fatte)

Idea a Fatte vydali v tomto roce kromě plnohodnotného počinu i krátké EP Rep, přičemž dokázali na obou projektech ukázat hodně ze svých schopností. Oba zažívají dlouhodobě velmi dobrou formu a dá se říci, že se zlepšují každou skladbou. Do tohoto žebříčku se nám zároveň vešly až dvě skladby ze Stop Play. Tou první je Maria, na které nám Idea dokázal, že v punchlinové disciplíně patří k těm nejlepším v Československu. Shoutout se dostal i novým jménům, se kterými se většina scény spojuje jen velmi nerada, a tak tento krok určitě oceňujeme.

6. PSH - Fuck Off (prod. Mike Trafik)

Přemýšlel jsem, zda za PSH vybrat Vice, nebo Fuck Off, ale jak vidíte, volba padla na druhou zmíněnou alternativu. Stalo se tak díky odkazu, který je (bohužel) nesmírně úderný i v současné době. Podobnou uvědomělou výpověď slýcháme v českém rapu velmi zřídka, a tak jsme rádi za cokoliv podobného. Singl doplňuje i skvělý videoklip, jehož závěr je výstižným shrnutím české nátury jako snad nic jiného. Palec nahoru.

5. Smack - Dal Sem Spliff ft. White Russian (prod. Kletis & Leaf Ar)

Asi v žádné skladbě z žebříčku k sobě nepasuje beat s flow tak jako u Dal Sem Spliff. Jednorázový singl popisuje průběh vztahu k marihuaně obou raperů. Ač se nejedná o převratnou lyrickou exhibici, nemůžeme si pomoct – již zmiňované minimalistické pozadí a chytlavý hook je vše, co potřebujeme k zařazení písně do první pětky.

4. Marat - Náměstí Bratří Inků (prod. HuclBerry)

Vesmírnou produkci nádherně doplňuje přesně takový Marat, který se nám zamlouvá ze všech jeho forem nejvíc. Náměstí Bratří Inků skvělým způsobem vykresluje atmosféru pomocí pečlivě volených slov a čím víckrát si skladbu pustíte, tím víc v ní lze najít. Nejlíp rapující taxikář tak opět dokázal lehce nenápadným releasem svoji relevantnost a my se nemůžeme dočkat nadcházejícího LP, které nahrál s Igorem.

3. Sergei Barracuda - O.M.B. (prod. Purps)

Album ostravského Barracudy jsme zařadili i do našeho žebříčku nejlepších alb letoška, a ačkoliv nebylo zrovna složité se tam dostat, ani náhodou nemůžeme tvrdit, že by nás Sergei Pouliční Ekonomickou 2.5 zklamal. Ba naopak. Nadále se držel osobitého zvuku, pro který ho máme rádi a nebál se oslovit ani velká producentská jména. Dokázal tak, že pustit korunu na hudební stránku se rozhodně vyplatí, a i když se na albu nachází hudba od most legendary Zaytovena, nás bavila víc píseň, kterou zastřešil člen 808 Mafia Purps. Nekompromisní kopáky, úderný přednes a klasicky nasraný Barracuda jsou vším, co nám stačí ke štěstí.

2. Hugo Toxxx - Nemůžeš koupit (prod. Vae Cortez)

Industriálnost je asi slovem, které nejlépe vystihne jak zvuk, tak i klip následujícího tracku. Hutné basy a řezavé synťáky hbitě podkreslují to, co se může na první poslech zdát jako repetitivní text. Nenechte se ale zmást, Toxxx nikdy nepotřeboval zbytečně předlouhá souvětí a neobvyklá slova. A v tom je krása jeho hudby. Naprosto jednoduše a úderně totiž v jednom tracku obratně vystihl stav většiny naší scény, a tedy všudypřítomnou tendenci za každou cenu inklinovat k trendům a s vidinou zisku klidně změnit svoji tvorbu o 180°. Vae Cortez dal dohromady českou rapovou alternativu Reznora.

1. IF - Homeboy (prod. Fatte)

Už po prvním poslechu nám bylo jasné, že tato věc by měla být minimálně jedním z kandidátů na skladbu roku. IF je projekt ve formátu jeden producent a jeden MC, na kterém najdeme rapové hosty jen výjimečně a zároveň jsme velmi rádi, že je to v tomto případě právě Boy Wonder, o kterém jsme toho za poslední dva roky moc neslyšeli. Homeboy je věc kvalitní po všech stránkách a od hudební produkce přes téma, text i jeho samotný přednes je definicí kvality. Věříme, že Idea i Fatte budou v aktivitě pokračovat a i v příštím roce se dočkáme nějakého projektu.

