TOP 10: Ktoré slovenské a české albumy ovládli v roku 2016 rapovú scénu?

Snáď ste si už všetci zvykli, že náš web sa každoročne nezaobíde ani bez sumarizácie toho najlepšieho, čo nám domáca hudobná scéna priniesla. Rok 2016 môžeme bez pochýb označiť za naozaj plodný, keďže aktivitou hýrilo mnoho interpretov a my sme radi, že hlavne tí, od ktorých sme už albumové počiny očakávali skutočne dlho. Niektorí stihli svoje projekty vydať ešte pred letom, avšak tá najzásadnejšia časť z nich sa nahromadila až na jeseň a zimu, čo sa však s prihliadnutím na viacero okolností aj dalo očakávať. Povedzme si ešte niečo k samotnému procesu výberu, ktorý už tradične nie je výplodom jednotlivca (mňa), ale tej časti redakcie, ktorá slovenskú a českú tvorbu pravidelne sleduje.

Samozrejme sme zohľadňovali viacero faktorov, no v konečnom dôsledku je tento rebríček zrkadlom toho, ako dokázali samotné skladby definovať rapový žáner súčasnosti. Tiež pripúšťame, že každý fanúšik si dokáže vytvoriť svoj vlastný zoznam albumov aj s poradím, ktorý sa nemusí s tým našim vôbec stotožnovať, no to ešte stále nie je dôvod na osočovanie sa napríklad v komentároch. Je to len rap. Pre zachovanie exkluzivity sme aj napriek veľkému počtu albumov vybrali "len" desiatku najlepších tak, ako každý rok. Poďme teda na to.

10. ?

Okej. Prepáč. V top desiatke bude v skutočnosti len deväť albumov, keďže sme na desiate miesto nenašli vhodného adepta aj napriek tomu, že v roku 2016 uzrelo svetlo sveta viac ako 25 albumov. Mnohé z nich však boli buď krokom vzad alebo jednoducho nespĺňali kritériá aj napriek tomu, že latka je dlhodobo nastavená na nejakom tom pomyselnom priemere a od raperov sa očakáva, že dokážu vyprodukovať albumy, ktoré budú istým posunom, prinesú niečo nové a nebudu sa dookola točiť len okolo obohratých tém, rovnakej skupiny hostí a producentov.

9. Logic - Ze Dna

Logic vydal sólo aj v minulom roku, to nás však už po prvom počutí bavilo o niečo viac ako práve Ze dna. V konečnom dôsledku je však v súčasnosti interpretom, ktorý dokáže dať dokopy dostatočný počet zaujímavých skladieb, čím sa zásadne líši od zvyšku kolegov v Českej republike. Zväčša veľmi chytľavé refrény a hooky fungujú výborne aj na koncertoch, no v konečnom dôsledku by bolo možno lepšie nevydávať albumy v takto krátkych intervaloch. Možno len pripomeniem, že na podobnej taktike už zopár interpretov pohorelo.

8. Moja Reč - Offline

Pre mňa osobne je Moja Reč srdcovka od Dema z roku 2004, na ktoré do dnešného dňa nedám dopustiť. Séria vynikajúcich real počinov plných bangrov, storytellingov a zásadných tém nastavujúcich veľké zrkadlo spoločnosti pokračovala až po Dobrých chlapcov s číslom tri, no potom prišla odmlka, po ktorej sa vrátila tak trochu iná, avšak určite nie zlá Moja Reč. Už samotný názov albumu napovedá, že reprezentanti z Handlovej budú apelovať na svet mimo smarfónov a internetu, ktorý naše životy dlhodobo ovláda. Výsledkom je menej rozmanitý album, čo je možno spôsobené aj skutočnosťou, že celý vznikol pod producentskou taktovkou Jožiša Engerera, avšak v konečnom dôsledku sa počúva príjemne. No a napríklad spolupráca so Sendrejovcami, pankáčina s Pil C-m či silná Dúha sú veci, kvôli ktorým MR milujeme.

7. Vec - Domáce potreby

Hneď na úvod, keby mali domáce potreby aspoň 12 skladieb ako plnohodnotný počin, verím, že by zaznamenali ešte lepšiu priečku. Takto sa nám hodnotí o niečo ťažšie, no aj napriek tomu je dôkazom, že Branči má čo povedať aj po toľkých rokoch. Zároveň je z tohto počinu cítiť slobodu a skutočnosť, že nepotrebuje nikomu nič dokazovať. Presne preto vyšiel výhradne na vinyle pre tých, ktorí sa hudbou bavia. Po prvom vypočutí na mňa pôsobil retro dojmom, čo je presný opak všetkých aktuálnych aj nižšie spomenutých interpretov. Jednoducho výborné počúvanie pre každého, kto si chce vyložiť nohy v papučiach a užiť rap bez pretvárok.

6. Pastor - Zpátky v bloku



Aktuálny rok patril bez pochýb aj chalanom z AK, ktorí sa však oproti tomu predchádzajúcemu rozhodli venovať sólovým projektom. Aj keď bol možno nejakú dobu Pastor tým o niečo slabším článkom Azurit Kingdom, teraz môžeme bez výčitiek prehlásiť, že jeho sólo je za tým Sergeiovym pozadu len o pár milimetrov. Tematicky sa album pochopiteľne nesie v znamení Hustle&Flow a je z neho cítiť autenticitu, čo veľmi oceňujeme. Zároveň tu máme skladby ako Boží Plán či Dlouhá cesta, ktoré sú skôr odľahčením. Sergei Barracuda sa objavuje až na štyroch veciach, no aj napriek tomu ostáva v poslucháčovi pocit, že ide o sólový počin. Veľmi tesné šieste miesto.

5. Sergei Barracuda - Pouliční Ekonomicka 2.5: Notorický Hustler

Každý, kto počul debutový album od AK s názvom Bída & Bolest, veľmi dobre vie, čo môže od Sergeia očakávať. Kontroverzné témy, beaty, ktorým sa v našich končinách hovorí trapové a úprimné texty fungujú výborne nielen v slúchadlách, ale aj na koncertoch. Tie ti určite odporúčame navštíviť. V konečnom dôsledku však nielen Sergei Barracuda ale aj Pastor obhajujú svoju pozíciu a my sa už teraz tešíme, čo si pre nás pripravia do budúcna.





4. H16 - Sila

Medzi štvrtým a tretím miestom je rovnako len veľmi tesný rozdiel, no nakoniec sme rozhodli takto, a to z jednoduchého dôvodu. Jednašestka pozostáva z troch rapových členov, ktorí však na skladbách nedokázali podať vyrovnané výkony a rozdiely boli často veľmi viditeľné. Opäť sa nám potvrdilo, že OTIS je najlepším punchlinerom na slovenskej scéne a s pokojným svedomím môžeme prehlásiť, že bol na Sile najzásadnejším ťahúňom. Spevavé flowy môžu po Brančim ostatní už len kopírovať. Album obsahuje naozaj veľké množstvo koncertných bangrov, ktoré budú bez pochýb fungnovať v každom československom klube, aj keď možno na úkor skutočnosti, že absentujú skladby na zamyslenie, s čím však my žiadny problém nemáme.

3. Pil C - Hype

Tento počin bol pre rok 2016 jeden z dvoch najočakávanejších, keďže nám ho Lukáš sľuboval už od minulého roku. S prihliadnutím na skutočnosť, že pred ním uzrelo svetlo sveta veľké množstvo kvalitných singlov všetci fanúšikovia predpokladali, že debut bude veľmi silný. A presne tak to aj bolo. Koncepčným albumom, z ktorého je koncept naozaj cítiť, nám Pil C dokázal, že mu nerobí problém zostaviť plnohodnotný album tak, aby dokázal poslucháča baviť odzačiatku dokonca. Pochváliť musíme aj hostí. Delikova životná sloha či náklad od Fábia sú príjemným spestrením. Zároveň je Hype veľkým oknom do života rapera, ktorý sa dokázal na vrchol dostať za dva roky a dozvedáme sa o ňom naozaj veľa. Pre mňa osobne je najväčším bangrom vec Die Hard, ale o tom inokedy.

2. Rytmus - Krstný otec

Rytmusove sólo vznikalo od roku 2014 a výsledkom je na slovenské pomery neuveriteľný počet skladieb, z ktorých by mnohí pokojne poskladali 3 počiny. Aj keď sme prvotne tento krok hodnotili ako negatívum, v konečnom dôsledku to nie je vôbec zlé, práve naopak. Po dlhšom rotovaní poslucháč dokáže spracovať aj všetky myšlienky aj samotný cieľ ablumu, no aj napriek tomu by sa našlo zopár skladieb a hostí, bez ktorých by sme sa dokázali zaobísť. Na druhej strane sú tu bangre ako Gádže nemíňajú lóve, Nevinné, Povolanie syn, Odpusť a mnoho ďalších, ktoré sú jasným dôkazom toho, že práve Paťo ako jediný dokáže definovať nové flowy a hrať sa s rytmikou a frázovaním. Zároveň sa venuje témam, ktoré sú pre ostatných veľkým tabu. Veď úprimne, každý z československých interpretov má nepochybne pocit, že Nepatrí nikomu, ale povedať to nahlas by mohlo znamenať stratu fanúšikov. Alebo nie?

1. IF - Stop Play

Prekvapenie? Možno pre vás. Už od minulého roku tvrdíme, že Idea a Fatte zažívajú životnú formu, čo potvrdili aj v roku 2016, pričom dokázali opäť svoju tvorbu posunúť ďalej. Stop Play je dielo s jedenástimi skladbami a každá z nich má dostatočnú silu na to, aby sa od nej poslucháč ani na chvíľu neodtrhol. Väčšina skladieb síce nevyznieva úplne pozitívne a je dosť kritická a možno aj temná, no v konečnom dôsledku je každá kritika dostatočne opodstatnená. Tí, ktorí mali možnosť počuť album naživo vo Forbidden Spote mi určite dajú zapravdu, že išlo o definíciu umeleckého zážitku, ktorý sa však už žiaľ opakovať nebude. Pevne verím, že projekt IF bude v tvorbe aktívne pokračovať aj ďalej a spolupracovať práve s ľuďmi ako je pán spevák Václav Rouček. Jediným rapovým hosťom na albume je Boy Wonder, čo nám však úplne stačí.



Ďakujeme vám všetkým za pozornosť a veríme, že vás tento rebríček nepohoršil. V komentároch nám môžete zanechať ten váš a prípadne aj zahlasovať v ankete.

