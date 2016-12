TOP 10: Najlepšie slovenské rapové skladby za rok 2016

Každoročne si pre vás Refresher pripravuje množstvo rebríčkov týkajúcich sa domácej, českej a slovenskej rapovej scény, v ktorých hodnotíme prácu našich milovaných interpretov z rôznych pohľadov. Chýbať nemôže ani pravidelná sumarizácia toho najlepšieho, čo sme mali možnosť za posledné obdobie počuť. Pred pár dňami sme vydali desiatku najvydarenejších albumových počinov, ktorých bolo v skutočnosti len deväť a dnes sa pozrieme na samotné skladby, čo bude určite ešte o niečo atraktívnejšie. No a keďže raperi vydávajú single ako na bežiacom páse, už dávnejšie sme sa rozhodli rubriku TOP 10 skladieb rozdeliť na dve časti, teda na zhrnutie prvej a druhej polovice roka.

Prvý rebríček z dvojdielnej série už máme úspešne za sebou a jeho víťazom sa stal Rytmus so skladbou Pozor, no a teraz nadišiel čas rozhodnúť o tom, komu patrila druhá polovica roku 2016. Už tradične je aj táto desiatka výsledkom zdĺhavého výberu, hlasovania, rozhodovania, hádok a konečného kompromisu medzi tou časťou redakcie, ktorá slovenskú rapovú scénu pravidelne sleduje. Zároveň by som sa touto cestou rád prihovoril aj samotným interpretom, keďže všetci dobre vieme, že tieto rebríčky očakávajú a následne analyzujú a vyjadujú sa k nim na sociálnych sieťach. Je pochopiteľné, že každý z vás si o svojich skladbách myslí, že sú tie najlepšie, veď o tom aj rapujete a možno aj viac ako by bolo zdravé, ale žiaľ tomu tak ani náhodou nie je. A že tvoj banger baví cieľovku nedospelých pojašených dievčat nemusí hneď znamenať, že si zjedol hudbu. Je to len rap, nerob z toho vedu. Ešte by som rád poznamenal, že pri každej zo skladieb nájdete aj meno hudobného producenta, keďže v niektorých prípadoch dopomohli k ich umiestneniu práve oni.

10. H16 feat. DMS - Nebojím sa nikoho (prod. Grimaso)

Chalani z H16 vydali v aktuálnom roku album Sila, na ktorom dominujú skladby vhodné na živé vystúpenia, no na svoje si v konečnom dôsledku prídu všetci fanúšikovia. Z vecí bangrovitého typu sme vybrali práve Nebojím sa nikoho, a to hneď z viacerých dôvodov. Do vynikajúcej hudobnej produkcie od Grimasa zarapovali kvalitne obe bratislavské crews, no určite by sme radi špeciálne vyzdvihli Otisovu slohu, v ktorej opäť dokázal, že je vo vynikajúcej forme. Už teraz sa tešíme na tour jednašestky, keďže samotný koncept ich štvrtého sóla sľubuje našľapanú show.



9. Matys - 69 (prod. Idea)

Pre Matysa bol rok 2016 viac než prelomový. V jeho úvode začal tvoriť v tak trochu inom štýle, na ktorý sme neboli úplne zvyknutí, no potom prišlo stretnutie s hlavou Ty Nikdy - Ideom, aj vďaka ktorému sa vrátil k tomu, čo mu ide najlepšie. Skladba 69 je zrkadlom pre dnešnú spoločnosť, avšak aj sám Matys sa stavia do pozície človeka, ktorého sa samotný text týka a výsledkom je veľmi reálna záležitosť. Idea tentokrát v netradičnej pozícii beatmejkra dokazuje, že hudbu cíti dokonale a my sme veľmi radi, že už o pár dní sa dočkáme ich spoločného EP v rovnakom formáte - jeden producent a jeden MC.

8. Fobia Kid - Payday (Prod. Conspiracy Flat x SpecialBeatz)

Fábio zasvätil rok 2016 hlavne vydávaniu singlov a videoklipov, pričom podal vyrovnaný kvalitný výkon vo všetkých skladbách, na ktorých sa zúčastnil. Snáď nikto nepochybuje o tom, že Payday je veľká vec od začiatku do konca, a to aj vďaka podarenej hudobnej produkcii, na ktorej spolupracovalo viacero chalanov z už dobre známeho Comebackgangu. Pevne veríme, že sa Fobia Kid čoskoro konečne dokope aj k nejakému celistvému počinu.

7. Gumbgu - WooHoo (prod. Dalyb)

Bývalý člen košickej Haha Crew sa za posledné dva roky v hudbe viditeľne posunul, žiaľ skladby vydáva len vo veľmi širokých intervaloch, čo je určite škoda. Chytľavá novinka WooHoo s produkciou od Dalyba je opäť dôkazom toho, že Karlo je v hudbe dostatočne hlboko a my budeme veľmi zvedaví, s čo si pre fanúšikov pripraví do buducého roku. Pochváliť musíme aj na prvý pohľad jednoduchý videoklip, ktorý ťa však prinúti pozrieť si ho až do konca, čo sa v našich končinách až tak často nevidí.

6. Pil C - Teriyaki (prod. Abe)

V rebríčku najlepších skladieb sa pochopiteľne objavujú aj tie, ktoré nájdeme na albumoch samotných interpretov, nielen sólovo vydávané single. No a keďže v rebríčku albumov ste aj vy označili Krstného otca a Hype za najlepšie, pochopiteľne sme siahli po tom najvydarenejšom, čo na týchto počinoch nájdeme. V Pilovom prípade bolo ešte v hre Intro, ktorého jediná chybička bola minutáž. Teriyaki už mnohí mali možnosť počuť aj naživo a snáď nám všetci dajú zapravdu, že funguje vynikajúco. Abe aj v tomto prípade potvrdzuje, že v našich končinách nemá veľa konkurentov.

5. Nerieš feat. DMS - 10 minút (prod. Dualit)

Ešte pred rokom si poriadne netušil, čo sú tí Nerieš vlastne zač a teraz spolupracujú s tvojimi najobľúbenejnšími interpretmi. Obaja chalani sa síce dokázali po dlhých rokoch v hudbe skutočne uchytiť až teraz, no svoju šancu ihneď premieňajú v úspech a ďalšie výborné skladby. Konečne ich môžeš počuť aj naživo v slovenských kluboch a my pevne veríme, že v roku 2017 príde aj ďalší spoločný album, ktorý sa bude tešiť veľkej pozornosti. Zároveň musíme už tradične pochvaliť cit na výber hudobnej produkcie a v neposlednom rade aj Separa a Dameho, ktorí tento rok nespravili krok vedľa pri žiadnej spolupráci. No a skoro tri milióny views za dva mesiace len podčiarkujú skutočnosť, že ide o veľkú vec.

4. Rytmus - Nepatrím Nikomu (prod. Ján Lednický)

Aj napriek tomu, že ide skôr o také spestrenie albumu netradičnou záležitosťou, sme sa dočkali vynikajúceho spracovania veľmi odvážnej témy, ktorá sa zaručene týka každého známeho interpreta. Nie každý alebo lepšie povedané nikto okrem Rytmusa sa však tejto k tejto kontroverznej téme nevyjadruje, keďže my mohla znamenať stratu fanúšikov. Štyri rôzne príbehy, štyri hlasy, dva refrény a aj samotný pohľad jedného z najznámejších ľudí v Československu snáď otvoria oči mnohým bezohľadným ľuďom, ktorí sa nájdu v úvode.

3. Pil C - Die Hard (prod. SpecialBeatz)

HYPE je koncepčný album, pri ktorom má reálne význam počúvať skladby po poradí a práve Die Hard je veľmi príjemnou bodkou za celistvým zážitkom. Pil C sa na tejto skladbe prezentuje úplne iným spôsobom v porovnaní so zvyškom jeho tvorby, čo z nej robí atraktívny unikát. Veľmi príjemne a prirodzene vyznievajú aj spevavé pasáže a pochváliť musíme tiež šikovného Špeciála, aj vďaka ktorému je táto skladba bangrom napriek tomu, že za týmto účelom nevznikla. Výborné.

2. Rytmus feat. Sergei Barracuda - Kandino Patkani (prod. SpecialBeatz)

Spojenie týchto dvoch interpretov bolo, je a vždy bude rapovým sviatkom pre všetkých, ktorí si idú pravdivé texty a úprimné výpovede, keďže práve to je devízou nielen Sergeia, ale aj Rytmusa. A práve v tejto skladbe zažívame aj najväčší rapový československý highlight roku 2016, kedy z Paťovho refrénu prichádza plynulý prechod do Sergeiovho spevu. Žial, táto skladba sa ešte nestihla dostať na youtube, a tak vám sem dáme aspoň Paťov krátky film Priepasť, v ktorom s zahral aj hlavnú úlohu a vy si skladbu vypočujte v prehrávači.

1. Rytmus - Gádže nemíňajú lóve (prod. SpecialBeatz)

Už po prvom vypočutí bolo snáď všetkým jasné, že táto skladba bez pochýb obsadí prvé miesto. Téma, text, hudba a aj samotné prevedenie nepoteší len tých, ktorí sa v skladbe našli. Pre tých ostatných je vec Gádže nemíňajú lóve skutočným bangrom, na ktorý sa však pochopiteľne treba pozerať s nadhľadom. Každý, kto mal možnosť navštíviť niektorú zo zastávok krstov zároveň určite potvrdí, že naživo je Paťov refrén ešte väčším zážitkom.

Ďakujeme za pozornosť!

Ktorá skladba je podľa teba tou najlepšou za druhú polovicu roka 2016? zobraziť výsledkyskryť výsledky H16 feat. DMS - Nebojím sa nikoho Matys - 69 Fobia Kid - Payday Gumbgu - WooHoo Pil C - Teriyaki Nerieš feat. DMS - 10 minút Rytmus - Nepatrím Nikomu Pil C - Die Hard Rytmus feat. Sergei Barracuda - Kandino Patkani Rytmus - Gádže nemíňajú lóve Iná (podeľ sa s nami v komentároch) H16 feat. DMS - Nebojím sa nikoho 110 hlasov Matys - 69 19 hlasov Fobia Kid - Payday 31 hlasov Gumbgu - WooHoo 43 hlasov Pil C - Teriyaki 60 hlasov Nerieš feat. DMS - 10 minút 166 hlasov Rytmus - Nepatrím Nikomu 41 hlasov Pil C - Die Hard 57 hlasov Rytmus feat. Sergei Barracuda - Kandino Patkani 101 hlasov Rytmus - Gádže nemíňajú lóve 225 hlasov Iná (podeľ sa s nami v komentároch) 110 hlasov