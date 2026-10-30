Bratislavská gastro scéna zažíva v posledných rokoch doslova smash burgerovú renesanciu.
Podniky pribúdajú, feedy sociálnych sietí zaplavujú videá so stekajúcim čedarom a každý druhý podnik tvrdí, že práve ten jeho burger je ten najlepší. Spoločne s Čojem sme sa preto rozhodli urobiť nekompromisný test. Objednali sme smashe zo šiestich známych bratislavských adries: Burger Bar, Nion, Smash House, Bergi's, District a DoNčos. Žiadne vopred vytvorené preferencie, len čistá chuť, mäso a žemľa na stole.
Slepý test ukázal realitu donášky a vyvrátil nejeden mýtus o nedotknuteľných favoritoch. Kým niektoré overené mená pohoreli na prehnanej slanosti, vysušenej žemli či rozmočenom šaláte, najlacnejší burger za 5 eur zo Smash Houseu takmer prevalcoval celú konkurenciu. Ktorý smash burger si nakoniec odniesol prvé miesto a prečo sa názory troch ochutnávačov v záverečnom zúčtovaní tak dramaticky rozišli, zistíš priamo vo videu.