Nehnuteľnosti ani úvery podľa nich lacnejšie nebudú, a tak nechceli čakať.
Na Kysuciach dnes 58-metrový trojizbový holobyt v novostavbe stojí okolo 250-tisíc eur. Bez kuchyne, bez podláh, bez dverí. Takto dnešné ceny bytov opisuje Adriana, realitná maklérka, ktorá takéto byty predáva každý týždeň.
So svojím partnerom si medzitým stavia dom s rozlohou približne 250 metrov štvorcových. Má tvar písmena U, presklené vnútorné átrium, priznané betónové stropy, bazén a veľký pozemok na lúke, kde sa dodnes pasú srnky.
- Koľko ich dom napokon vyjde, hoci ho pôvodne „preškrtali“ z 370 na 190-tisíc.
- Akú sumu ušetrili tým, že si dom stavajú sami.
- Prečo Adriana ako realitná maklérka tvrdí, že tí, čo čakajú na lacnejšie úvery a nehnuteľnosti, sa toho nedočkajú.
- Akú chybu urobili ešte pred stavbou a ako sa jej môžeš vyhnúť, aby si ušetril peniaze aj nervy.
Rátajú s tým, že dom lacný nebude. V prepočte na meter štvorcový však vyjde oveľa výhodnejšie ako ktorýkoľvek byt, ktorý Adriana predáva. Dom si stavajú sami, po práci, do tmy, v daždi aj v mraze. Na Prvý sviatok vianočný murovali, kým babičky v neďalekej kaplnke spievali koledy. S akou finálnou sumou počítajú, prezradili v rozhovore.
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Videli, ako vyzerajú domy „na kšeft“
Obaja vyrastali v rodinných domoch, takže o byte nikdy neuvažovali. Od začiatku mali jasno aj v tom, že im dom nebude stavať žiadna firma.
„Ja domy predávam, takže vidím, ako vyzerajú domy na kšeft. Priateľ je stavbár, takže zase vie, ako domy na kšeft stavajú. Pre nás to bolo úplné no-go,“ vysvetľuje Adriana.
Miroslav pracuje v stavebnej firme, kde má na starosti obnovu bytových domov. Predtým roky staval rodinné domy v otcovej firme. Podľa neho nejde o to, že by kvalitné domy neexistovali. „Určite stavajú aj také, ale ich cenovky začínajú niekde vo vesmíre. Mladý človek v našom veku by musel predať minimálne jednu alebo dve obličky,“ hovorí.
Problém vidia v detailoch, ktoré laik nespozná: viazanie železa, vyrovnanie debniacich tvárnic či murovanie, pri ktorom si robotník povie, že to aj tak schová omietka. „Áno, schová. Ale tej omietky tam potom pôjde mnohonásobne viac,“ hovorí Miroslav.
A potom sú tu stropy. Na tých im záležalo najviac. Chceli priznaný surový betón, ktorý sa nedá ničím zakryť. „Keď ho niekto neurobí dostatočne kvalitne, strop je zabitý a musíte ho schovať. Veľa firiem nevie urobiť železobetónový strop tak, aby mohol zostať priznaný,“ hovorí Adriana.
370-tisíc alebo 190-tisíc?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko za dom vo finálne zaplatia.
- Akú sumu ušetrili tým, že si dom stavajú sami.
- Prečo Adriana ako realitná maklérka tvrdí, že tí, čo čakajú na lacnejšie úvery a nehnuteľnosti, sa toho nedočkajú.
- Akú chybu urobili ešte pred stavbou a ako sa jej môžeš vyhnúť, aby si ušetril peniaze aj nervy.