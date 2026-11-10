Nepamätáš si, čo presne sa stalo v predošlých dvoch sériách Rings of Power, aký to malo dopad na Stredozem a nevieš sa dočkať tretej série? Vysvetlíme ti všetko, čo potrebuješ vedieť o blížiacej sa nadvláde Saurona.
Seriál Rings of Power má zvláštne postavenie medzi divákmi. Množstvo z nich ho (oprávnene) kritizuje za rôzne nedostatky, ale aj tak ho pozerajú. Dôvodov je viac. Seriál v prvom rade zaujímavo rozširuje lore Tolkienovho sveta o rôzne vedľajšie príbehy a ukazuje aj závažné udalosti v Stredozemi.
Navyše miestami ponúka vizuálne podmanivý zážitok zo stredovekých fantasy bitiek. To všetko a oveľa viac prinesie aj tretia séria, ktorá prichádza vyše dva roky po tej predošlej, takže je namieste zistiť, čo všetko sa vlastne doteraz v seriáli stalo.
Ak nebudeš vedieť, čo je to Prvý vek, kto bol Morgoth, čo sú Silmarily a podobne, klikaj na články nižšie. V Refresher Clube získaš okrem prístupu k nim aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
- Najdôležitejšie udalosti v prvých dvoch sériách.
- O čom bude tretia séria a ďalšie dve, ktoré budú posledné.
- V čom sa tvorcovia seriálu extrémne vzdialili knihám a prečo to môže byť do budúcna veľký problém.
- Ako to bude s potopením Númenoru a porazením Saurona.
- Aká bude rola Harfootov v tretej sérii a aké prekvapenia na divákov čakajú.
V prvej sérii spadol z nebies Gandalf a spoznali sme Aragornovho predka
Galadriel pátra po Sauronovi
Po porážke Morgotha na konci Prvého veku sa elfovia domnievajú, že zlo v Stredozemi definitívne skončilo. Galadriel tomu však neverí. Jej brat Finrod totiž zomrel pri pátraní po Sauronovi a ona je presvedčená, že pravá ruka Morgotha stále žije a chystá sa udrieť. Kráľ elfov v Stredozemi, Gil-galad, už má dosť bojov a nekonečného pesimizmu, a tak chce Galadriel dopriať zaslúžený pokoj vo Valinore.
Galadriel však tesne pred vstupom do bájneho Valinoru vyskočí z lode, pretože nie je schopná opustiť Stredozem, kým sa neubezpečí, že zlo navždy porazili. Takmer však umrie, keďže na otvorenom mori nemá kam ísť. Dostane sa až k skupine stroskotancov, medzi ktorými je aj Halbrand (Charlie Vickers).
Númenor a návrat ľudí do Stredozeme
Galadriel a Halbranda zachráni loď z Númenoru, ostrovného kráľovstva ľudí, ktorí kedysi pomohli elfom v boji proti Morgothovi. Elfov kedysi vnímali ako najlepších priateľov, no čas, politické machinácie a intrigy z nich spravili nedôverčivých susedov.
Galadriel presvedčí regentku kráľovstva Míriel, aby vyslala vojsko na pomoc ľuďom v Južných krajinách, ktorí čelia čoraz častejším útokom ohyzdov. Medzi členmi výpravy sú Elendil a jeho syn Isildur, predkovia Aragorna. Možno si ich pamätáš z úvodu Pána prsteňov ako tých, ktorí sa nakoniec zaslúžili o Sauronov pád na konci Druhého veku.
Južné krajiny a tajomný Adar
V Južných krajinách spoznávame elfského strážcu Arondira, ktorý sa zapletie do životov ľudí a pomáha im s odrážaním útokov ohyzdov. Tých vedie Adar, ktorý sa odvrátil od Saurona a ktorý všetkých šokuje svojimi špicatými ušami a elfským pôvodom. Adar odhalí, že ohyzdi vznikli po tom, čo Morgoth unášal elfov a robil na nich extrémne pokusy v snahe vytvoriť vlastnú armádu.
Adar však ohyzdov vnímal viac ako nástroje vojny, čo bolo dôvodom, prečo Saurona zradil. Chcel pre ohyzdov lepšiu budúcnosť a domov, kde by sa nemuseli báť o svoje životy. Ich novým domovom sa mali stať práve Južné krajiny.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Najdôležitejšie udalosti prvých dvoch sérii v skratke, aby si si mohol naplno užiť 3. sériu, ktoré bude „soft rebootom“.
- O čom bude 3. séria a ktoré nové postavy v nej uvidíme.
- V čom sa seriál odklonil a ďalšej odkloní od Tolkienových kníh.
- Či sa v tretej sérii konečne zbavíme Harfootov.
- Uvidíš prvého Nazgûla.
- O čom budú ďalšie série a kto poníži Saurona.