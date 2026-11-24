Návrat ikonického mena poteší všetkých nadšencov okruhových špeciálov.
Ferrari prináša po 23 rokoch naspäť ikonické označenie Challenge Stradale. Zabudni však na elektrinu – ide o surový analógový stroj, ktorý má k pretekárskemu špeciálu najbližšie v histórii automobilky z Maranella.
Po viac ako dvoch dekádach prichádza na scénu nástupca modelu Ferrari 360 Challenge Stradale s označením 296, ktorý je navrhnutý pre okruhy, avšak s povolením vyraziť aj na bežné cesty.
Navyše, na rozdiel od konkurencie, nevyužíva elektrický ani hybridný systém, čo poteší nadšencov spaľovacích motorov.
Inžinieri v Maranelle sa rozhodli pre radikálny krok a odstránili elektromotor aj batérie, vďaka čomu auto zhodilo 141 kilogramov oproti verzii GTB. Hmotnosť novinky klesla na fantastických 1 330 kg.
Srdcom Ferrari 296 Challenge Stradale je vyladený 3,0-litrový dvakrát preplňovaný šesťvalec (V6), ktorý posiela celých 670 koní a 740 Nm krútiaceho momentu výlučne na zadné kolesá cez 8-stupňovú prevodovku. Auto z 0 na 100 km/h vystrelí za 2,8 sekundy a maximálna rýchlosť presahuje 300 km/h.
Na testovacom okruhu Fiorano zajazdilo čas 1:18,5, čím pokorilo aj hyperšporty ako LaFerrari či SF90.
Príťažlivá novinka s ikonickým čiernym koňom na kapote nie je o maximálnej rýchlosti, ale aj o chirurgickej presnosti v zákrutách. Aktívny spojler nahradilo masívne pevné zadné krídlo, ktoré spolu s predným splitterom generuje pri rýchlosti 250 km/h prítlak približne 617 kilogramov. Bezpečné zastavenie zabezpečujú vylepšené karbón-keramické brzdy a brutálny zvukový prejav poskytuje upravený výfukový systém.
K dispozícii bude aj verzia 296 Challenge Evo s ešte agresívnejším a viac „vyčisteným“ vzhľadom.
Minimalizmus vládne aj v interiéri, v ktorom nenájdeš žiadne obrovské displeje ani žiadne zbytočnosti. Výplne dverí z jedného kusu karbónu prišli o lakťové opierky aj odkladacie priestory. Vodiča držia rúrkové karbónové sedadlá a ak si nadšenec do odľahčovania, Ferrari ti umožní vyhodiť aj spodné koberce, čím uvoľníš podvozok.
Skvelou správou pre zberateľov je, že Ferrari neplánuje obmedziť počet vyrobených kusov – model 296 Challenge Stradale doplní štandardnú ponuku. Cena okruhovej beštie štartuje na sume 291 000 eur, pričom prvé modely sú naplánované na koniec roka 2027.