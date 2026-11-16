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Z dedinského ihriska pri Prievidzi až do Madridu: Futbalista Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh v novom dokumente
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Z dedinského ihriska pri Prievidzi až do Madridu: Futbalista Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh v novom dokumente

Z dedinského ihriska pri Prievidzi až do Madridu: Futbalista Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh v novom dokumente
Zdroj: tipos
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Už ako 5-ročný mal jasno v tom, že chce byť futbalistom. Jeho motivácia, talent, neustále tréningy a podpora od rodičov ho dotiahli až do španielského klubu.

Dostať sa medzi svetovú elitu a obliecť si reprezentačný dres – to je sen snáď každého mladého futbalistu. Dávidovi Hanckovi, sa tento detský cieľ premenil na realitu. Keď mal 27, dostal sa do jedného z najväčších španielskych gigantov, klubu Atlético Madrid (ktorý až 11-krát vyhral španielsku ligu).

S červenobielym dresom debutoval v auguste 2025, keď nastúpil proti FC Porto. S klubom Atlético Madrid podpísal zmluvu do roku 2030.

 
 
 
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A post shared by Dávid Hancko (@davidhancko)

Túto výnimočnú cestu zachytáva nový dokument ,,Z Prievidze do Madridu“ od TIPOS-u, najväčšieho podporovateľa športu na Slovensku. Dávid ti priblíži životný príbeh a zavedie ťa na miesta, kde vyrastal. Ukáže ti stránky jeho života, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť spoznať a odhalí momenty, ktoré mohli predčasne ukončiť jeho kariéru.

Už ako 5-ročný vedel, že chce byť futbalista

Už ako deti sme mali predstavu, kým chceme byť, keď budeme dospelí. 5-ročný Dávid Hancko mal v tom jasno tiež.

„Nikdy som nepovedal, že chcem byť hasič, policajt, vždy som povedal, že budem futbalista. Proste som to ľúbil, chcel som kopať do lopty,“ spomína v autentickom dokumente.

TIPOS
Zdroj: TIPOS

Dávidovo detstvo sa odohrávalo najmä na ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a v okolí jeho domu. Keď počas hry vyhladol, zakričal mame pod balkónom, aby mu zhodila rožok so salámou a vodu. Potom pokračoval v tréningu, často až do chvíle, keď sa rozsvietili lampy.

Jeho prvým fanúšikom aj trénerom bol otec, ktorý ho sprevádzal od prvých futbalových krokov. Ako v dokumente spomína, Dávid mal talent, no rozhodujúce boli jeho pracovitosť, disciplína a odhodlanie.

Ako si všimneš v dokumente, Dávid má veľmi silný vzťah s rodičmi. Od detstva ho podporovali a verili v jeho futbalový sen. Keď sa mu začalo dariť, rozhodol sa im za celoživotnú podporu odvďačiť. Kúpil im dom, o ktorom dlhé roky snívali.

Dávid Hancko ešte ako študent športového gymnázia v Žiline napísal školskú prácu o svojom sne a vysnívanej futbalovej budúcnosti. TIPOS ho po viac ako desiatich rokoch prekvapil a prácu mu dal prečítať bez toho, aby vopred vedel, kto je jej autorom.

Cieľom bolo zachytiť Dávidovu autentickú reakciu vo chvíli, keď v texte spozná vlastné slová a uvedomí si, že sen, o ktorom kedysi písal, sa stal skutočnosťou.


Zlomená noha mohla ukončiť jeho sen

V osemnástich rokoch prišla vážna skúška. Zranenie chodidla a náročná rekonvalescencia mohli jeho kariéru ukončiť skôr, než sa naplno rozvinula.

„Kto bude chcieť futbalistu s dvoma zlomeninami nohy,“ pýtal sa vtedy Dávid. No futbalista sa nevzdal. Rozhodol sa pokračovať aj napriek zdravotným komplikáciám.

So železom v nohe hrá dodnes a dokázal sa prepracovať až do Ligy majstrov UEFA, v ktorej nastupuje už štvrtú sezónu.

Práve takéto momenty odhaľujú druhú stranu športového úspechu. Za prestížnymi prestupmi, reprezentačnými zápasmi a víťazstvami sa skrývajú aj chvíle neistoty, odriekania a rozhodnutí, ktoré môžu zmeniť celý život.

tipos
Zdroj: tipos

Uvedomuje si, že vrcholová kariéra nie je navždy

Napriek úspechom a medzinárodnému uznaniu zostáva pokorný a uvedomuje si, že vrcholová futbalová kariéra netrvá večne:

„Samozrejme, už aj tým, že sa dostávam do určitého veku, možno už mám menej pred sebou ako za sebou. Príde moment, keď už budem hrať s kamarátmi tu na dedine a nepríde 70-tisíc ľudí. Preto sa to snažím uvedomovať a predviesť ten najlepší výkon.“

 
 
 
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A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Dokument o Dávidovi Hanckovi tak predstavuje nielen úspešného športovca, ale aj človeka, ktorý nezabudol, odkiaľ pochádza, a zostáva sám sebou. Dokument „Z Prievidze do Madridu“ si pozrieš na YouTube:

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