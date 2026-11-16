Z dedinského ihriska pri Prievidzi až do Madridu: Futbalista Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh v novom dokumente

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Už ako 5-ročný mal jasno v tom, že chce byť futbalistom. Jeho motivácia, talent, neustále tréningy a podpora od rodičov ho dotiahli až do španielského klubu.
Dostať sa medzi svetovú elitu a obliecť si reprezentačný dres – to je sen snáď každého mladého futbalistu. Dávidovi Hanckovi, sa tento detský cieľ premenil na realitu. Keď mal 27, dostal sa do jedného z najväčších španielskych gigantov, klubu Atlético Madrid (ktorý až 11-krát vyhral španielsku ligu).
S červenobielym dresom debutoval v auguste 2025, keď nastúpil proti FC Porto. S klubom Atlético Madrid podpísal zmluvu do roku 2030.
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Už ako 5-ročný vedel, že chce byť futbalista
Už ako deti sme mali predstavu, kým chceme byť, keď budeme dospelí. 5-ročný Dávid Hancko mal v tom jasno tiež.
„Nikdy som nepovedal, že chcem byť hasič, policajt, vždy som povedal, že budem futbalista. Proste som to ľúbil, chcel som kopať do lopty,“ spomína v autentickom dokumente.
Dávidovo detstvo sa odohrávalo najmä na ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a v okolí jeho domu. Keď počas hry vyhladol, zakričal mame pod balkónom, aby mu zhodila rožok so salámou a vodu. Potom pokračoval v tréningu, často až do chvíle, keď sa rozsvietili lampy.
Jeho prvým fanúšikom aj trénerom bol otec, ktorý ho sprevádzal od prvých futbalových krokov. Ako v dokumente spomína, Dávid mal talent, no rozhodujúce boli jeho pracovitosť, disciplína a odhodlanie.
Ako si všimneš v dokumente, Dávid má veľmi silný vzťah s rodičmi. Od detstva ho podporovali a verili v jeho futbalový sen. Keď sa mu začalo dariť, rozhodol sa im za celoživotnú podporu odvďačiť. Kúpil im dom, o ktorom dlhé roky snívali.
Cieľom bolo zachytiť Dávidovu autentickú reakciu vo chvíli, keď v texte spozná vlastné slová a uvedomí si, že sen, o ktorom kedysi písal, sa stal skutočnosťou.
Zlomená noha mohla ukončiť jeho sen
V osemnástich rokoch prišla vážna skúška. Zranenie chodidla a náročná rekonvalescencia mohli jeho kariéru ukončiť skôr, než sa naplno rozvinula.
„Kto bude chcieť futbalistu s dvoma zlomeninami nohy,“ pýtal sa vtedy Dávid. No futbalista sa nevzdal. Rozhodol sa pokračovať aj napriek zdravotným komplikáciám.
So železom v nohe hrá dodnes a dokázal sa prepracovať až do Ligy majstrov UEFA, v ktorej nastupuje už štvrtú sezónu.
Práve takéto momenty odhaľujú druhú stranu športového úspechu. Za prestížnymi prestupmi, reprezentačnými zápasmi a víťazstvami sa skrývajú aj chvíle neistoty, odriekania a rozhodnutí, ktoré môžu zmeniť celý život.
Uvedomuje si, že vrcholová kariéra nie je navždy
Napriek úspechom a medzinárodnému uznaniu zostáva pokorný a uvedomuje si, že vrcholová futbalová kariéra netrvá večne:
„Samozrejme, už aj tým, že sa dostávam do určitého veku, možno už mám menej pred sebou ako za sebou. Príde moment, keď už budem hrať s kamarátmi tu na dedine a nepríde 70-tisíc ľudí. Preto sa to snažím uvedomovať a predviesť ten najlepší výkon.“
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Dokument o Dávidovi Hanckovi tak predstavuje nielen úspešného športovca, ale aj človeka, ktorý nezabudol, odkiaľ pochádza, a zostáva sám sebou. Dokument „Z Prievidze do Madridu“ si pozrieš na YouTube: