Soňa v rozhovore pre Refresher hovorí o vzťahu k svojmu telu, obdobiach priberania a chudnutia aj o zdravotných komplikáciách a rozhodnutí nastúpiť na liečbu obezity.
„Vedela som, že existujú lieky na chudnutie aj že na ne majú rôzni ľudia rôzne názory. Verila som, že pod dohľadom lekárov a so správne nastavenou liečbou by to malo byť v poriadku,“ hovorí v rozhovore.
Soňa vyššiu hmotnosť už od detstva vnímala ako súčasť svojej identity. „Pre mňa bolo označenie, že som tučná, niečo ako keby mi niekto povedal, že som blondína, mám pehy alebo nosím okuliare. Proste som to prijala. Brala som to ako svoju súčasť. Zároveň, keď sa spätne pozriem na svoje fotky, nikdy som nebola tučná, mala som možno o štyri kilá viac ako ostatné dievčatá,“ spomína.
Dokonca sa jej podarilo uspieť vo svete plus-size modelingu. V roku 2017 sa Soňa prihlásila do českej súťaže krásy a odniesla si titul prvej vicemiss. Nasledovali fotenia a príležitostné spolupráce. „Nikdy som nemala problém so sebavedomím ani som nemala pocit, že by moja váha automaticky znižovala moju hodnotu. Vždy som bola extrovertka, mala som rada ľudí a cítila som sa v kolektíve prijatá,“ opisuje.
Zásadná zmena prišla až s materstvom. Počas prvého tehotenstva pribrala približne z 90 na 134 kilogramov. Sama priznáva, že v tom období výrazne obmedzila pohyb a postupne sa prestala o seba starať tak, ako predtým.
Po pôrode sa však rozhodla situáciu zmeniť. Oslovila trénerku, dostala jedálniček a chodila do fitka. Podarilo sa jej schudnúť, no krátko nato opäť otehotnela.
Druhé tehotenstvo už prežívala aktívnejšie, pretože sa popri ňom starala o staršie dieťa a neskôr sa vrátila aj do práce. „Potrebovala som vypadnúť do kolektívu a s malým dieťaťom doma som sa nezastavila. Vedela som, že to druhýkrát už nenechám zájsť tak ďaleko,“ hovorí Soňa.
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- Prečo Soni lekárka spočiatku predpísala Ozempic a neskôr prešla na Wegovy.
- Ako sa Soňa počas liečby cíti.
- Koľko liečba stojí a ako to ovplyvnilo Sonin rozpočet.
- Aký je rozdiel medzi liekmi Wegovy, Ozempic a Mounjaro.
- Kedy a prečo podľa lekárky pacienti môžu po vysadení liečby opäť pribrať.
Zdravotné komplikácie ju na čas pripravili o možnosť normálne sa hýbať
Približne mesiac po pôrode druhého dieťaťa cisárskym rezom dostala hlbokú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu. V nemocnici strávila dva týždne. Zdravotné komplikácie výrazne zasiahli do jej každodenného života. „Bola som najprv na JIS-ke, potom mi urobili zákrok. Mala som nohu trikrát väčšiu ako zdravú. Nevedela som chodiť. Psychicky som bola úplne mimo. V nemocnici som stále plakala doktorkám a pýtala sa, kedy sa vyliečim a ako sa s týmto budem starať o dve deti,“ spomína Soňa, ktorej stav sa nezlepšil ani po prepustení z nemocnice. Bežné činnosti, ktoré predtým považovala za samozrejmosť, sa stali náročnými.
V období, keď nedokázala fungovať bez pomoci druhých, sa u nej rozvinulo emočné jedenie – jedlom si kompenzovala psychickú nepohodu. „Ja som vždy mala sklony k emočnému jedeniu, ale toto obdobie ma úplne zasiahlo. Doslova som sa začala každý deň odmeňovať jednou úžasnou potravinou,“ hovorí. Nezostalo pritom len pri občasnej sladkej odmene. Soňa opisuje, že dokázala bez problémov niekoľkokrát do týždňa zjesť celý pohár Nutelly. „Štyri až päťkrát do týždňa som si kúpila Nutellu a dokázala som ju normálne zjesť celú za deň. Trvalo to niekoľko mesiacov. A keďže moja pohyblivosť bola extrémne obmedzená, za deväť mesiacov som sa dostala na 137 kilogramov,“ približuje.
Postupne si začala uvedomovať, že jej telo sa mení rýchlejšie, než si to uvedomovala. Zlomovým momentom boli aj fotky a videá, na ktorých sa videla inak ako vo vlastných predstavách. „Máš pocit, že odraz v zrkadle je stále rovnaký. Potom som však videla video alebo fotku a hovorila som si: ‚Toto nie som ja, takto predsa nevyzerám.‘ A môj manžel mi s najväčšou láskou povedal: ‚Ale áno, Soňa, už takto vyzeráš‘,“ spomína.
Nakopnúť sa Soni pomohla aj skúsenosť z výstavy ľudských tiel v Prahe, kde videla porovnanie tela zdravého človeka a človeka s obezitou. Rozhodla sa svoju situáciu a zdravie riešiť aj s odbornou pomocou. Najskôr kontaktovala svoju všeobecnú lekárku s tým, že chce riešiť obezitu. „Zavolala som jej a povedala, že by som sa chcela objednať, pretože chcem riešiť svoju obezitu. A ona mi na to povedala len: ‚No tak proste nejedzte‘,“ opisuje.
Napriek nepríjemnej skúsenosti sa nenechala odradiť a napokon začala problém riešiť s diabetologičkou. „Vedela som, že existujú lieky na chudnutie aj že na ne majú rôzni ľudia rôzne názory, verila som, že pod dohľadom lekárov a so správne nastavenou liečbou by to malo byť v poriadku,“ hovorí. Soňa najskôr absolvovala vyšetrenia, vysvetlila svoje stravovacie návyky, lekárka jej v úvode odporučila polhodinu chôdze každý deň. Keďže Soňa prekonala trombózu a stále sa liečila, možnosti pohybu boli obmedzené. „V mojom prípade neprichádzal do úvahy silový tréning, musela som začať úplne pozvoľna. Už pred začiatkom liečby som zaradila pravidelné plávanie, ktoré mi odporúčala aj angiologička,“ vysvetľuje Soňa.
Najskôr Ozempic, neskôr Wegovy
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo Soni lekárka spočiatku predpísala Ozempic a neskôr prešla na Wegovy.
- Ako sa Soňa počas liečby cíti.
- Koľko liečba stojí a ako to ovplyvnilo Sonin rozpočet.
- Aký je rozdiel medzi liekmi Wegovy, Ozempic a Mounjaro.
- Kedy a prečo podľa lekárky pacienti môžu po vysadení liečby opäť pribrať.