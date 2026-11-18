Takto vyzerá absolútna nadvláda v rape.
Drake opäť dokazuje, že v ére streamov nemá vo svojom žánri konkurenciu. Podľa najnovších dát zo Spotify nazbieral v roku 2026 už neuveriteľných 18,9 miliardy prehratí, čím stanovil nový historický rekord pre rapového interpreta v rámci jedného kalendárneho roka. Ešte pôsobivejšie je, že míľnik dosiahol skôr, ako sa rok vôbec stihol skončiť.
Čerstvo 40-ročný rodák z Toronta prekonal svoje vlastné doterajšie maximum z roku 2025, ktoré predstavovalo 18,4 miliardy prehratí.
Za extrémnym nárastom čísel stojí predovšetkým mimoriadne produktívny a strategicky zvládnutý rok v podaní Champagne Papiho.
Všetko odštartovalo v máji, keď prekvapil hudobný svet súčasným vydaním hneď troch štúdiových albumov – ICEMAN, MAID OF HONOUR a HABIBTI, ktoré predstavovali prvé sólové projekty od beefu s Kendrickom Lamarom v roku 2024.
Dopad bol okamžitý, keď všetky obsadili prvé tri miesta v rebríčku Billboard 200, pričom obrovskú pozornosť si získal najmä album ICEMAN, ktorý sa stal prvým rapovým projektom vydaným v roku 2026 s viac ako dvoma miliardami prehratí na Spotify – métu pokoril za menej ako tri mesiace.
Druhú vlnu komerčného úspechu priniesla jeseň, keď v októbri Drake vydal FOMO, rozšírenú verziu albumu HABIBTI. Tento krok vystrelil projekt zo 116. miesta v rebríčku Billboard 200 späť na 2. miesto. K novému rekordnému číslu navyše stabilne prispieva aj bohatý katalóg starších Drakeových hitov.
Napriek tomu, že oficiálne koncoročné potvrdenie zo strany Spotify si ešte chvíľu budeme musieť počkať, už teraz je jasné, že rok 2026 patrí opäť kanadskej hviezde.