Ktorá z noviniek bude aj v tvojom zozname obľúbených trackov?
Posledný októbrový týždeň priniesol dávku fresh hudobných releasov a v redakcii sme vybrali to najlepšie z domácej aj zahraničnej scény.
Zoznam REFRESHNI SI PLAYLIST tentoraz obsahuje rapový darček od Yzomandiasa, nový anglický album, pod ktorým je podpísaný slovenský spevák ADONXS, spojenie Justice a Gesaffelsteina aj melancholickú výpoveď Gracie Abrams.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.
1. Yzomandias – SUERO (archive piece)
Domáca rapová scéna opäť spozornela, keď v pondelok vydal Yzomandias singel s názvom SUERO (archive piece), ktorý je raperov darček pre fanúšikov k 1 miliónu mesačných poslucháčov na Spotify.
Novinka s produkciou od Haarpa ťa okamžite vtiahne do sveta rapera, ktorý koncom septembra 2-krát vypredal O2 arénu v Prahe. SUERO prináša úderný trapový beat a Yzov sebavedomý rukopis, keď reflektuje svoju pozíciu na vrchole scény aj nezastaviteľnú pracovnú morálku.
Sprievodný videoklip podčiarkuje názov „archive piece“ a obsahuje archívne zábery zo zákulisia aj súkromia.
Z mejch idolů se stali mí enemies.
Když říkám, že půjdou dolů, tak to není trollení.
2. ADONXS – Death of a Pop Star
Spevák Adam Pavlovčin, známy pod umeleckým menom ADONXS, vydal dnes o polnoci album s názvom Death of a Pop Star, ktorý je celý v angličtine.
Novinka, ktorá obsahuje 8 plnohodnotných trackov vrátane singlov Cherry On Your Cake, La Petite Mort a Kiss Kiss Goodbye, vyšla pod hlavičkou vydavateľstva Warner Music a otvára novú, temnejšiu kapitolu v kariére talentovaného slovenského interpreta. LP balansuje na hrane synth-popu s prvkami rockovej dravosti a intímnych balád, kde naplno vyniká charakteristický, hlboký hlas víťaza česko-slovenskej verzie populárnej súťaže SuperStar 2021.
ADONXS okrem albumu Death of a Pop Star predstavil aj EP s názvom 31, ktoré obsahuje 4 tracky v slovenčine.
3. Dominic Fike – HOW TO QUIT SMOKING
Nový album HOW TO QUIT SMOKING dnes o polnoci vydal multitalentovaný umelec Dominic Fike.
Projekt, ktorý ponúka intímnu a žánrovo pestrú výpoveď, vznikal priamo na cestách – v hotelových izbách či v šatniach počas turné, vďaka čomu má autenticitu a surovú energiu. LP obsahuje 15 trackov a veľmi umne spája chytľavé melodické linky alt popu, indie rocku a uvoľnené prvky hip-hopu.
Fike otvára témy odvykania od zlozvykov, dospievania, slávy a hľadania vnútorného pokoja po divokom období.
4. BigXthaPlug – BETTER OVER TIME
Prvú polovicu zoznamu uzatvára BigXthaPlug s novým albumom BETTER OVER TIME, ktorý obsahuje nadupaných 18 trackov vrátane predtým vydaného singlu BURN s Avou Max.
Výrazný hlboký hlas, prirodzená charizma a plynulý flow tvoria základ projektu, na ktorom sa BigXthaPlug prezentuje v skvelej rapovej forme a s jasným odkazom pre budúcnosť. 28-ročný rodák z Dallasu v textoch nešetrí sebavedomím, ale zároveň úprimne reflektuje svoju cestu z pouličných podmienok až na vrchol scény a neustály tlak spojený s úspechom.
5. Justice feat. Gesaffelstein – Pusher (GTA VI: Original Score)
Francúzske elektronické ikony Justice a majster temného techna Gesaffelstein spojili sily v singli s názvom Pusher, ktorý vytvorili špeciálne pre soundtrack k očakávanému hernému titulu Grand Theft Auto VI.
HOT novinka vyniká basovou linkou, silnými syntetizátormi a skvelým tempom, ktoré okamžite evokuje naháňačky v uliciach Vice City. Temná atmosféra nesie charakteristický podpis Gesaffelsteina, zatiaľ čo chytľavý groove nezaprie rukopis Justice.
Spojenie dvoch hviezd elektronickej scény prinieslo strhujúcu energiu, ktorá skvelo doplní každý playlist.
6. Gracie Abrams – Here You Come, There You Go
Pozornosť si zaslúži aj melancholický singel Here You Come, There You Go z pripravovanej deluxe verzie albumu Daughter From Hell od Gracie Abrams.
Novinka s jemnou produkciou od Jim-E Stacka prináša výpoveď o cyklických vzťahoch a emocionálnej nestabilite. 27-ročná speváčka narodená v Los Angeles predvádza svoj špecifický spev a jasný rukopis, a Here You Come, There You Go je dokonalou ukážkou jej výnimočného citu pre zachytenie silnej emócie.
Half-believing, I never met you before.
That's when you decide you want more.
7. Harry Styles – Coming Up Roses
Harry Styles predstavuje ďalší vizuálny klenot z albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally, tentoraz k tracku s názvom Coming Up Roses s produkciou, pod ktorou je podpísaný Kid Harpoon.
Nový videoklip prehlbuje melancholickú atmosféru, ktorú vytvára klavírna melódia so symfonickým orchestrom a textom o pocite neistoty a kráse prítomného okamihu, keď stavia na elegantnej estetike. Styles pred kamerou prostredníctvom valčíku s rôznymi postavami predstavuje komplikovanú dynamiku lásky a odcudzenia. Výsledok je pastvou pre oči.
Just for tonight, let's go hangover chasing.
And I'll talk your ear off about why it's safe.
BONUS: The Kid LAROI – BLEED (Live)
Ako bonus sme tento týždeň vybrali živé vystúpenie tracku BLEED, ktorý spevák The Kid LAROI nahral na album THE FIRST TIME z roku 2023. V minimalistickom, ale pôsobivom pódiovom prevedení so svetelnou kulisou v priestoroch The Greek Theater v Berkeley naplno vynikol hlas aj naliehavý prejav 23-ročnej austrálskej hviezdy.
The ghost of you still floats around my room.
It lets me know that letting go's just not the same with you.