Elf nevie používať mobil ani žiadne moderné technológie.
„Na internete som našla inzerát na prácu elfa vo Fínsku. Najprv som bola veľmi skeptická, ani som to nebrala vážne, skôr ma len zaujímalo, ako vyzerá pohovor na túto pozíciu,“ opisuje Marie, ktorá je dobrodružná duša.
Pracovala vo Švajčiarsku, ale aj na Islande či vo Fínsku. Severské krajiny si zamilovala tak, že aj túto zimnú sezónu sa rozhodla stráviť prácou v jednej z nich. Na internete našla inzerát na prácu elfa vo Fínsku a vzali ju.
- Ako prebiehal pohovor na elfa.
- Prečo a ako ju od práce elfa na pohovore odhovárali.
- Koľko si touto prácou zarobí.
- Čo je na tejto práci najťažšie.
- Ako prebieha deň elfa a na čo si musí dávať pred zákazníkmi najväčší pozor.
Dnes je to už niekoľko týždňov, čo pracuje denne ako elf v kaviarni či pri prehliadkach. Ako sa k takej práci dá dostať, koľko si tam zarobí, ako musí každé ráno vstúpiť do roly čarovnej bytosti a ako sa jej žije v staršom fínskom dome?
V úvode nášho rozhovoru riešime aj to, ako prebiehal pohovor. Na to sa Marie zasmeje a začne spomínať na to, ako ho takmer nestihla.
„Vo Fínsku je o hodinu viac, ja som si to ani neoverila, ani som to neriešila. Bola som si zaplávať a v bazéne mi napadlo, že možno je tam časový posun. Zistila som, že mám pohovor o 8 minút, vyletela som z bazéna, osušila si hlavu a išla som na online call,“ spomína.
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Ako prebiehal pohovor?
Ja som sa ich opýtala, či im nevadí, že meriam takmer 190 centimetrov, veď elfovia by mali byť nízki. Rozhodne to neriešili, nezaujímalo ich, koľko meriam, vážim, či odkiaľ som, riešili len to, či ovládam nemčinu a angličtinu, keďže som sa hlásila ako človek so znalosťou týchto jazykov. Pýtali sa, či si viem predstaviť, že na pár hodín denne stratím meno Marie a budem Lumi, teda po fínsky sneh. Za mňa to bolo okej, hah.
Koľko si zarobíš ako elf vo Fínsku?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebiehal pohovor na elfa.
- Na čo ju na pohovore na prácu elfa najviac upozorňovali.
- Koľko si touto prácou zarobí.
- Čo je na tejto práci najťažšie.
- Ako prebieha deň elfa a na čo si musí dávať pred zákazníkmi najväčší pozor.