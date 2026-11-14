TEST kebabov v Košiciach: Našiel som ten najlepší, ale aj taký, za ktorým sa už nevrátim

Jedol som v stánku na ulici, neďaleko univerzity či blízko centra mesta. Kde to naozaj stálo za to?
„Snažíme sa priniesť do Košíc stále niečo nové, nesledovať konkurenciu a robiť to tak, aby to jedli bez výčitiek aj naše deti,“ hovorí mi Albert, jeden z majiteľov známej košickej kebabárne.
V najnovšej testovačke východniarskej gastroscény smerujem do Košíc s cieľom nájsť ten najlepší kebab v druhom najväčšom meste na Slovensku.
- Kde som za kebab zaplatil najviac a kde najmenej.
- V ktorej prevádzke dostaneš už za 5 € poctivú porciu dobrého kebabu.
- Ktorá prevádzka vyhrala celý test a čo ju oddeľuje od konkurencie.
- Ktorý stánok na ulici ma prekvapil najviac v pozitívnom ohľade.
Počas upršaného štvrtkového dňa navštívim štyri prevádzky, ktoré som vyberal podľa recenzií, osobnej skúsenosti či podľa tipov od domácich Košičanov.
Na zozname sú Kebab Zóna, Best Döner, Kebab Spot a Bulli Kebab. Dôraz pri teste kladiem hlavne na chuť, šťavnatosť a štruktúru mäsa, kvalitu placky, zeleniny, omáčku, prevedenie, cenu a celkový zážitok.
V každej prevádzke si objednávam to isté, štandardný kebab dürüm, teda v placke, bez pálivých dodatkov ako čili či jalapeños a bez červenej kapusty. Poďme na to!
Refresher ti pravidelne prináša reportáže z východniarskeho gastra. Prečítaj si napríklad o najlepších podnikoch v Spišskej Novej Vsi a Levoči alebo o najlepších pekárňach v Prešove.
Ak ťa náš obsah baví, podpor nás vstupom do Refresher Clubu teraz len za 1 € a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu.
Nad Jazerom nič nové, teda aspoň v kebabe
Prvou prevádzkou dnešného testu je Kebab Zóna pri Jazere na Bukoveckej ulici. Parkujem pri neďalekom supermarkete, no už po vystúpení z auta mi stačí ísť „za vôňou“. V starej nereprezentatívnej budove nájdem zboku vchod do podniku; ich vchod je aspoň obitý tmavým drevom s nerušivou reklamou a ponukou.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Kde som za kebab zaplatil najviac a kde najmenej.
- V ktorej prevádzke dostaneš už za 5 € poctivú porciu dobrého kebabu.
- Ktorá prevádzka vyhrala celý test a čo ju oddeľuje od konkurencie.
- Ktorý stánok na ulici ma prekvapil najviac v pozitívnom ohľade.