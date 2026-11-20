Cynthia a Jakub v rozhovore zaspomínali na svoju účasť na vile, prezradili ako vnímali konflikty ostatných účastníkov a povedali, aké majú plány do budúcna.
Cynthia Tóthová a Jakub Hrnčíř vyhrali tohtoročný Love Island. Od samého začiatku patrili k najstabilnejším dvojciam na vile, hoci im oficiálny pár častokrát rozbil nový bombshell.
Vzťah rozvíjajú aj po návrate z vily, spoznávajú svoje rodiny a plánujú spoločnú budúcnosť. V rozhovore pre Refresher opísali, prečo medzi nimi na začiatku chýbala fyzická príťažlivosť, ako vnímali konflikty ostatných párov, ale aj to, čo plánujú po skončení šou.
Hoci ich diváci vnímali ako ukážkový pár od prvých dní, prezradili, že fyzicky to nebola láska na prvý pohľad. „Fyzicky to tam nebolo úplne hneď od začiatku, že by som si povedala ‚wau, bláznim sa doňho‘. Naozaj tam bol najprv ten humor a potom jeho správanie, a teraz sa mi už mega páči,“ hovorí Cynthia a dodáva, že dnes už ani nechápe, ako sa jej na začiatku nemohol páčiť. Jakub zasa hovorí, že výzorovo ho najprv oslovila Amálie.
Stihli ste už po návrate načerpať sily, alebo vás stále čaká milión rozhovorov a povinností?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo medzi nimi nebola fyzická príťažlivosť hneď na začiatku a kto sa im páčil.
- Ako sa spätne pozerajú na príchod Dana a či mi táto skúška pomohla.
- Ako vnímali konflikty na vile.
- Čo si myslia o Matúšovej reakcii na príchod Dana.
- Ako sa Cynthia pozerá na kamarátstvo s Kikou.
- Či zapadli do rodín.
- Či plánujú bývať v Bratislave alebo v Ostrave.