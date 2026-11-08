Feed Explore
Feed Explore Profil
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 8. novembra 2026 o 9:20
Čas čítania 1:59
Ondřej Jarůšek/refresher.cz

OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Veľkolepé ukončenia a napínavá bitka o titul. OKTAGON zamieril v sobotu do Hannoveru, kde sa pod strechou vypredanej ZAR Areny uskutočnil ďalší veľký turnaj. Čo všetko priniesol OKTAGON 97?

Sobotňajší galavečer, na ktorom sa zahviezdili mladé talenty, UFC veteráni aj stálice organizácie, sa niesol v znamení tvrdých ukončení. Nadupaný turnaj vyvrcholil titulovým zápasom, v ktorom šampión bantamovej váhy Igor Severino obhájil opasok a mladú, doposiaľ neporazenú hviezdu Maxa Holzera zmlátil za iba 54 sekúnd. Po zápase sa neubránil slzám.

Na pôde OKTAGONU zatiaľ Severino nepoznal premožiteľa a za celú kariéru má len jednu prehru. V UFC ho diskvalifikovali za pohryznutie súpera, preto dnes bojovník nosí prezývku „The Hannibal“.

Igor Severino proti Maxovi Holzerovi. Igor Severino proti Maxovi Holzerovi. Igor Severino proti Maxovi Holzerovi. Igor Severino proti Maxovi Holzerovi.
Zobraziť galériu
(4)

Zaujímavosťou je, že na turnaji sa predstavili aj bratia oboch bojovníkov hlavného zápasu. V rámci prelims karty na seba pritiahol pozornosť haly 20-ročný Jan Holzer, ktorý oslávil výhru škrtením už po necelých dvoch minútach. A pod ešte rýchlejšie ukončenie sa podpísal Matheus Severino, ktorý nadviazal na svoju výhru z marca a pripísal si víťazstvo na KO.

Jan Holzer.
Jan Holzer. Zdroj: OKTAGON

Jeden z najpôsobivejších výkonov večera predviedol Ozan Aslaner, ktorý s rozdielom triedy rozstrieľal Denisa Frimponga a ukončil ho hneď v 1. kole. Zápasu predchádzal pomerne ostrý trashtalk a rovnako ostrý bol aj samotný zápas.

Došlo aj na diskvalifikáciu

Turnaj zasiahol aj nepríjemný moment. Zápas medzi Karolom Ryšavým a Samuelom Barkom skončil už v prvom kole po zásahu zakázaným kolenom zo strany švédskeho bojovníka, ktorý trafil slovenského zápasníka do hlavy v momente, keď bol na zemi. Po preskúmaní sporného momentu rozhodcovia dospeli k záveru, že nelegálny úder bol z ich pohľadu úmyselný, takže Bark bol diskvalifikovaný a Ryšavý bol vyhlásený za víťaza.

Odporúčané
OKTAGON má nového šampióna! Titulový zápas priniesol obrovskú drámu už v prvom kole OKTAGON má nového šampióna! Titulový zápas priniesol obrovskú drámu už v prvom kole 1. novembra 2026 o 9:05

Po druhom kolene som nevedel, kde som. V tomto športe na tejto úrovni rozhodujú detaily,“ povedal Ryšavý po zápase s tým, že chcel pokračovať, ale po zakázanom zásahu kolenom bol príliš otrasený.

Karol Ryšavý proti Samuelovi Barkovi. Karol Ryšavý proti Samuelovi Barkovi. Karol Ryšavý proti Samuelovi Barkovi. Karol Ryšavý proti Samuelovi Barkovi.
Zobraziť galériu
(5)

Ako jediný český zástupca sa v Hannoveri predstavil Petr Bartoněk, ktorý si zmeral sily
s domácim Danielom Makinom. Zápas plný zvratov ovládol český zápasník, ktorý bol sám blízko tvrdej prehry, no nakoniec v treťom kole dokázal súpera ukončiť na submisiu.

🥊 Kompletné výsledky turnaja OKTAGON 97

Kathrin Haberle ukončila Polianu Albuquerque na TKO v 1. kole
Matheus Severino ukončil Mohammeda Walida na TKO v 1. kole
Josefine Knutsson porazila Yasmin Guimarães na body
Islam Djabrailov ukončil na submisiu Kenjiho Bortoluzziho v 2. kole
Jan Holzer ukončil Jána Švagerka na TKO v 1. kole
Haci Akseker ukončil Jonatana Kujawu na TKO v 2. kole
Petr Bartoněk ukončil Daniela Makina na submisiu v 3. kole
Karol Ryšavý zvíťazil po diskvalifikácii Samuela Barka v 1. kole
Justin Detzel porazil Kacpera Frątczaka na body
Ozan Aslaner ukončil Denisa Frimponga na TKO v 1. kole
Gjoni Palokaj ukončil Zafara Mohsena na submisiu v 2. kole
Igor Severino ukončil Maxa Holzera na TKO v 1. kole

Ďalšie turnaje za rohom

Do konca roka chystá organizácia ešte tri akcie, ktoré by si si nemal/a nechať ujsť. Už v stredu 11. novembra sa dočkáme finále druhej série Tipsport Cage Game, ktoré sa uskutoční v Brne. V sobotu 21. novembra potom organizácia zavíta do Třinca, ktorý sa stane dejiskom turnaja plného hviezd vrátane bitky o titul Legierski vs. Buchinger. A na konci roka,
29. decembra, nás čaká jubilejný turnaj OKTAGON 100, na ktorom sa predstavia Makhmud Muradov, Karlos Vémola alebo Attila Végh.

Odporúčané
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka 6. novembra 2026 o 17:00
Odporúčané
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor) Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor) 7. novembra 2026 o 17:00
Odporúčané
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky 3. novembra 2026 o 17:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Ondřej Jarůšek/refresher.cz
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT ŠPORT
Odporúčame
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
pred 2 dňami
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
včera o 12:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
pred 17 minútami
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Krimi Slovensko Zahraničie Dôchodky
Viac
Seniori môžu namiesto 667 eur dostať len 66,80 eura. Sociálna poisťovňa pri 13. dôchodkoch uplatňuje výnimku
pred 17 minútami
TikTok čelí pokute od EÚ: Algoritmus podľa Európskej komisie poškodzuje duševné zdravie používateľov
pred hodinou
V dome krakovského teroristu našli 3 telá, pravdepodobne zabil svoju rodinu
dnes o 00:13

Viac z Šport

Všetko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko
pred 2 dňami
Jake Paul sa vracia do ringu. 🥊 Po prehre s Anthonym Joshuom ho čaká bývalý svetový šampión v kickboxe
Jake Paul sa vracia do ringu. 🥊 Po prehre s Anthonym Joshuom ho čaká bývalý svetový šampión v kickboxe
3. 11. 2026 13:15
Luka Dončič je vo forme.
Luka Dončič je vo forme.
včera o 14:50
Olympijská víťazka Alysa Liu má vlastnú bábiku Bratz! ⛸️ Značka sa inšpirovala jej víťazným lookom
Olympijská víťazka Alysa Liu má vlastnú bábiku Bratz! ⛸️ Značka sa inšpirovala jej víťazným lookom
3. 11. 2026 16:59
Slováci sú na vrchole rebríčka newyorského maratónu 🇸🇰
Slováci sú na vrchole rebríčka newyorského maratónu 🇸🇰
pred 4 dňami
Cage Game dnes čaká špeciálna tlačovka ODSTŘEL. Môžeš v nej rozhodnúť o tom, ktorý fight vyradia z finálovej karty
Cage Game dnes čaká špeciálna tlačovka ODSTŘEL. Môžeš v nej rozhodnúť o tom, ktorý fight vyradia z finálovej karty
pred 4 dňami
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich
26. 10. 2026 10:33
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
2. 11. 2026 7:19
Naty a Matúš z Love Islandu sú stále spolu! ❤️ Po všetkých drámach plánujú spoločnú budúcnosť
3. 11. 2026 14:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Väčšinu času ani nevie o tom, že sa vôbec plaví.
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
včera o 19:55
Fotograf zachytil nad horou Fudži vzácny okamih. Obrovský oblak pripomína bájneho fénixa
Fotograf zachytil nad horou Fudži vzácny okamih. Obrovský oblak pripomína bájneho fénixa
včera o 19:30
Objav 5 rastúcich metropol. Varšava láka zmenami, Medellín fascinujúcou premenou
Objav 5 rastúcich metropol. Varšava láka zmenami, Medellín fascinujúcou premenou
včera o 18:19
Aké rituály majú akrobati pred vstupom na pódium? 🎪
Aké rituály majú akrobati pred vstupom na pódium? 🎪
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
pred 4 dňami
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00