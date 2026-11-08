Veľkolepé ukončenia a napínavá bitka o titul. OKTAGON zamieril v sobotu do Hannoveru, kde sa pod strechou vypredanej ZAR Areny uskutočnil ďalší veľký turnaj. Čo všetko priniesol OKTAGON 97?
Sobotňajší galavečer, na ktorom sa zahviezdili mladé talenty, UFC veteráni aj stálice organizácie, sa niesol v znamení tvrdých ukončení. Nadupaný turnaj vyvrcholil titulovým zápasom, v ktorom šampión bantamovej váhy Igor Severino obhájil opasok a mladú, doposiaľ neporazenú hviezdu Maxa Holzera zmlátil za iba 54 sekúnd. Po zápase sa neubránil slzám.
Na pôde OKTAGONU zatiaľ Severino nepoznal premožiteľa a za celú kariéru má len jednu prehru. V UFC ho diskvalifikovali za pohryznutie súpera, preto dnes bojovník nosí prezývku „The Hannibal“.
Zaujímavosťou je, že na turnaji sa predstavili aj bratia oboch bojovníkov hlavného zápasu. V rámci prelims karty na seba pritiahol pozornosť haly 20-ročný Jan Holzer, ktorý oslávil výhru škrtením už po necelých dvoch minútach. A pod ešte rýchlejšie ukončenie sa podpísal Matheus Severino, ktorý nadviazal na svoju výhru z marca a pripísal si víťazstvo na KO.
Jeden z najpôsobivejších výkonov večera predviedol Ozan Aslaner, ktorý s rozdielom triedy rozstrieľal Denisa Frimponga a ukončil ho hneď v 1. kole. Zápasu predchádzal pomerne ostrý trashtalk a rovnako ostrý bol aj samotný zápas.
Došlo aj na diskvalifikáciu
Turnaj zasiahol aj nepríjemný moment. Zápas medzi Karolom Ryšavým a Samuelom Barkom skončil už v prvom kole po zásahu zakázaným kolenom zo strany švédskeho bojovníka, ktorý trafil slovenského zápasníka do hlavy v momente, keď bol na zemi. Po preskúmaní sporného momentu rozhodcovia dospeli k záveru, že nelegálny úder bol z ich pohľadu úmyselný, takže Bark bol diskvalifikovaný a Ryšavý bol vyhlásený za víťaza.
„Po druhom kolene som nevedel, kde som. V tomto športe na tejto úrovni rozhodujú detaily,“ povedal Ryšavý po zápase s tým, že chcel pokračovať, ale po zakázanom zásahu kolenom bol príliš otrasený.
Ako jediný český zástupca sa v Hannoveri predstavil Petr Bartoněk, ktorý si zmeral sily
s domácim Danielom Makinom. Zápas plný zvratov ovládol český zápasník, ktorý bol sám blízko tvrdej prehry, no nakoniec v treťom kole dokázal súpera ukončiť na submisiu.
Kathrin Haberle ukončila Polianu Albuquerque na TKO v 1. kole
Matheus Severino ukončil Mohammeda Walida na TKO v 1. kole
Josefine Knutsson porazila Yasmin Guimarães na body
Islam Djabrailov ukončil na submisiu Kenjiho Bortoluzziho v 2. kole
Jan Holzer ukončil Jána Švagerka na TKO v 1. kole
Haci Akseker ukončil Jonatana Kujawu na TKO v 2. kole
Petr Bartoněk ukončil Daniela Makina na submisiu v 3. kole
Karol Ryšavý zvíťazil po diskvalifikácii Samuela Barka v 1. kole
Justin Detzel porazil Kacpera Frątczaka na body
Ozan Aslaner ukončil Denisa Frimponga na TKO v 1. kole
Gjoni Palokaj ukončil Zafara Mohsena na submisiu v 2. kole
Igor Severino ukončil Maxa Holzera na TKO v 1. kole
Ďalšie turnaje za rohom
Do konca roka chystá organizácia ešte tri akcie, ktoré by si si nemal/a nechať ujsť. Už v stredu 11. novembra sa dočkáme finále druhej série Tipsport Cage Game, ktoré sa uskutoční v Brne. V sobotu 21. novembra potom organizácia zavíta do Třinca, ktorý sa stane dejiskom turnaja plného hviezd vrátane bitky o titul Legierski vs. Buchinger. A na konci roka,
29. decembra, nás čaká jubilejný turnaj OKTAGON 100, na ktorom sa predstavia Makhmud Muradov, Karlos Vémola alebo Attila Végh.