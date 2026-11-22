Pozri si prehľad najzaujímavejších duelov, ktoré ovládli třineckú Werk Arenu a priniesli večer plný nečakaných zvratov, rýchlych ukončení aj tvrdých prestreliek.
Fanúšikovia sledovali fight kartu nabitú hviezdami, kde nechýbala akcia ani veľkolepé odhalenia. Organizácia počas večera potvrdila, že budúci rok sa Oktagon vráti do Ostravy a doručí zápas, ktorý je snom každého česko-slovenského fanúšika MMA: bitku dvoch bývalých šampiónov, Čecha Davida Kozmu a Slováka Ronyho Paradeisera.
Oktagon 98 v Třinci priniesol skvelé výkony, no zranenie šampióna prekazilo hlavný ťahák večera a fanúšikovia odchádzali sklamaní. Ešte predtým však klietka vo Werk Arene doslova horela vďaka neľútostným súbojom, submisii za 28 sekúnd či infarktovému obratu po tvrdom knockdowne. Prinášame ti prehľad najzaujímavejších duelov, ktoré ovládli večer.
ONDŘEJ RAŠKA VS. AHMET RASIM PALA
Domáci miláčik Ondřej „Andrés“ Raška, ktorého fanúšikovia môžu poznať aj z duelu so Spicy Pájom z Love Islandu, mal v Třinci od prvej sekundy obrovskú podporu tribún. Po tom, čo na poslednú chvíľu prišiel o pôvodného súpera, sa mu do klietky postavil Turek Ahmet Rasim Pala. Ten vzal zápas na „short notice“ a musel ísť do vyššej váhovky.
Hoci bol priebeh miestami strnulý, Raška dominoval v úderoch, čo potvrdilo aj druhé kolo, v ktorom doručil niekoľko presných kolien a lakťov. Záverečné dve minúty priniesli už len boj o holé prežitie. Obaja borci siahli na absolútne dno svojich síl a zápas dobojovali v takmer úplnej neaktivite. Po troch kolách obrovskej únavy, no s jasnou prevahou na údery, si zaslúžené víťazstvo na body odniesol Ondřej Raška.
MARTIN PRÁZDNÝ VS. JINDŘICH BYRTUS
Išlo o hlavný zápas prelims karty a mimoriadne očakávaný stret v Stand & Bang. Do klietky nastupoval 22-ročný talent z organizácie BKFC Jindřich Byrtus s extrémnou energiou. Dvojnásobný český majster v boxe Martin Prázdný stavil na emócie a jeho nástupovka Ostravo od Jaromíra Nohavicu okamžite roztlieskala celú Werk Arenu.
V prvom kole bolo z oboch strán cítiť vzájomnú úctu. Postupne sa však ukazovalo, že priestor a tempo zápasu svedčia oveľa viac Prázdnemu. V treťom kole už bolo všetkým jasné, že ak chce Byrtus zvíťaziť, zachráni ho jedine KO.
Mladý bojovník však narazil na problém s kondičkou. Zatiaľ čo vyčerpane lapal po vzduchu, Prázdný ho nekompromisne triafal presnými údermi. Ostravský boxer si s prehľadom postrážil záver zápasu a po výbornom výkone si pripísal zaslúžené víťazstvo na body.
DAVID HOŠEK VS. MATEUSZ JANUR
Hošek mal výborný nástup, do súpera výbušne naskakoval a odmietal akékoľvek zväzovanie. Janur pôsobil v prvom kole pomaly, Hoškov štýl mu vôbec nesedel a zakaždým, keď sa pokúsil o klinč, český bojovník vďaka obrovskej fyzickej sile bez problémov odišiel. Bol lepší takticky aj technicky a poľského šampióna v postoji absolútne rozobral.
Keď už to vyzeralo na Hoškovu jasnú dominanciu a pohodlnú cestu za víťazstvom, prišiel šokujúci zlom. Poľský šampión Hoškovi nasadil nekompromisnú gilotínu a prinútil ho odklepať. Zápas, ktorý mal David celý čas jasne pod kontrolou, sa tak v druhom kole zmenil na mimoriadne trpkú prehru.
DOMINIK TÁBOR VS. DENIZ ILBAY
Súboj podľa pravidiel Underground priniesol stret dvoch diametrálne odlišných svetov. Domáci miláčik a elitný třinecký thajboxer Dominik „Hunter“ Tábor narazil na nemeckú KO mašinu a bývalého majstra sveta v boxe Deniza Ilbaya. Od prvej sekundy nastolili neuveriteľné tempo. Kým Tábor ťažil zo svojich presných kopov a dlhých úderov, nemecký „El Pistolero“ sa nenechal zaskočiť a už v úvodnom kole doručil hneď niekoľko takedownov.
Po troch kolách neustálej akcie išlo o mimoriadne vyrovnaný súboj, v ktorom obaja siahli na dno svojich síl a odovzdali v klietke absolútne maximum. Z cenného víťazstva na body sa napokon pred domácimi tribúnami radoval Dominik Tábor.
TOMÁŠ MUDROCH VS. JASON PONET
„Ostravský expres“ Tomáš Mudroch nastupoval do klietky s povesťou neľútostného kata, ktorý osem zo svojich deviatich výhier doručil už v prvom kole. Proti nemu však stála obrovská výzva v podobe francúzskeho veterána Jasona Poneta. Ten mal za sebou úctyhodných 47 zápasov a v celej svojej kariére nebol ešte nikdy knokautovaný.
Mudroch sa v zápase nepotreboval príliš namáhať a potvrdil svoju prezývku do bodky. Do zápasu vletel s extrémnou rýchlosťou, bleskovo prečítal situáciu a súperovi nasadil nekompromisný armbar. Jason Ponet bol nútený odklepať submisiu po neuveriteľných 28 sekundách prvého kola.
VERONIKA SMOLKOVÁ VS. IVANA PETROVIĆ
Slovenka Veronika Smolková nastupovala do klietky s jasným cieľom – predĺžiť svoju šnúru siedmich výhier v rade. Proti nej sa však postavila výzva z toho najtvrdšieho materiálu, dvojnásobná šampiónka ARES FC a ostrieľaná UFC veteránka Ivana Petrović.
Zápas sa začal podľa Veronikinho klasického scenára. Hneď od úvodu vyvinula na súperku tlak a prvé dve kolá si prakticky stále udržiavala kontrolu. Do tretieho kola vletela ukážkovým overhandom priamo na hlavu a diktovala hru na pletive. V záverečných minútach sa však na nej začala podpisovať únava, čo UFC veteránka Ivana Petrović využila, dostala sa do tempa a záver zápasu mierne zdramatizovala.
Po troch náročných kolách si nakoniec víťazstvo na body pripísala Smolková. Vždy vysmiata a dobre naladená slovenská hviezda po zápase zhodnotila, že aj napriek dobrému výkonu to z jej pohľadu nebol najatraktívnejší zápas. Výhru venovala svojmu dedkovi.
JAKUB BATFALSKÝ VS. AYTON DE PAEPE
24-ročný český supertalent čelil v Třinci doteraz najväčšej výzve svojej kariéry. Do klietky sa mu postavil skúsený belgický veterán a šampión dvoch organizácií Ayton De Paepe. Hneď v úvode prvého kola zažila hala obrovský šok, keď De Paepe doručil tvrdý knockdown. Batfalskému sa síce podarilo otriasť a vrátiť na nohy, no Belgičan bol po celý čas dominantnejší a hru s prehľadom kontroloval aj na pletive.
Batfalský sa odmietol vzdať. Nielenže neskôr unikol z nebezpečného škrtenia, ale súperovi pohotovo nasadil triangel a situáciu úplne otočil. Werk Arena v tom momente explodovala a zborovo skandovala jeho meno. Do tretieho kola nastúpil s obrovským odhodlaním. Po mimoriadne vyrovnanej a tvrdej vojne sa z cenného víťazstva na body napokon radoval práve Jakub Batfalský.
Po zápase priznal, že vôbec prvýkrát v kariére dostal knockdown v prvom kole. V tom momente si podľa vlastných slov uvedomil, že do toho musí dať srdce. Práve to mu nakoniec prinieslo výhru.
MATEUSZ LEGIERSKI VS. IVAN BUCHINGER
Na tento vrchol večera čakala celá česko-slovenská bojová scéna. Šampión ľahkej váhy Mateusz Legierski mal obhajovať titul proti absolútnej legende Ivanovi Buchingerovi. Pre 40-ročného „Bukiho“ to mala byť 57. profesionálna bitka.
Dlho očakávaný generačný stret tesne pred jeho začiatkom zrušili. Poľský šampión si počas rozcvičky v šatni vážne zranil hamstring a musel ísť do nemocnice.