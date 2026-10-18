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3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
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včera 18. októbra 2026 o 17:10
Čas čítania 6:50

3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Prípad Titu Singha patrí k najznámejším prípadom údajnej reinkarnácie.

Apríl 1987, obec Bad, Uttar Pradéš, India – trinásť a pol kilometra od mesta Agra plače v dome v malej dedinke trojročný chlapec. Smúti, že otec odišiel do mesta bez neho. Toran, ktorého doma volajú Titu, sedí na kolenách kamaráta svojho najstaršieho brata. Uplakaným hlasom zrazu prehovorí: „Mám obchod s tranzistorovými rádiami. Bol som veľký pašerák a gunda (gangster v indickom slangu, pozn. red.). Som majiteľ prevádzky Suresh Radio.“

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo malý Titu hovoril rodičom o svojom údajnom predchádzajúcom živote.
  • Ako malý chlapec dôverne poznal obchod muža, ktorý sa do neho vraj prevtelil.
  • O znamienkach na hlave chlapca, ktoré vraj kopírovali rany po streľbe na Suresha.
  • Či existujú racionálne vysvetlenia prípadu.
  • Čo je s Toranom v súčasnosti a či stále verí, že je Suresh.

Toranov brat s kamarátom neveria vlastným ušiam. Akokoľvek bizarne a neuveriteľne znejú slová malého chlapca, majú potrebu si ich overiť. Spoločne vyrazia do Agry. Na trhovisku Sadar Bazaar skutočne nájdu obchod s názvom Suresh Radio, v ktorom stretnú ženu bývalého majiteľa Umu Vermu. Zisťujú, že ide o vdovu. Jej manžel, majiteľ obchodu a známy pašerák Suresh Verma, vraj zomrel ešte v roku 1983. Keď mal tridsať rokov, zastrelili ho v jeho vlastnom aute.

Toran Singh. Toran Singh v podcaste Desi Studios. Toran Singh mal na hlave materské znamienka pripomínajúce jazvy po guľkách.
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Príbeh Titu Singha patrí k najznámejším prípadom údajnej reinkarnácie. V rokoch 1987 až 1989 ho detailne skúmala antropologička Antonia Mills, písali o ňom lokálne indické časopisy a britská televízia BBC mu v roku 1990 dokonca venovala krátky dokumentárny film.

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  • Čo malý Titu hovoril rodičom o svojom údajnom predchádzajúcom živote.
  • Ako malý chlapec dôverne poznal obchod muža, ktorý sa do neho vraj prevtelil.
  • O znamienkach na hlave chlapca, ktoré vraj kopírovali rany po streľbe na Suresha.
  • Či existujú racionálne vysvetlenia prípadu.
  • Čo je s Toranom v súčasnosti a či stále verí, že je Suresh.
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Zdroj: researchgate.net, indiatoday.in, scientificamerican.com, allthatsinteresting.com, co.in, skepdic.com
Náhľadový obrázok: Youtube/@Desi Studios
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