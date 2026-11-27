Hľadáme 5 000 ľudí ktorí nám povedia, či Refresher Club stojí za to
Vyskúšaj Refresher Club teraz výnimočne za menej
Prvé tri platby sú za euro, potom plná suma. Zrušíš kedykoľvek.
Máš už členstvo?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 216792 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškámZobraziť všetky
Ďalšie videá
15. 2. 2026 12:02
14. 1. 2026 18:00
13. 1. 2026 18:00 2
9. 1. 2026 18:00
9. 1. 2026 17:00
4. 1. 2026 14:00 1
3. 1. 2026 14:00
31. 12. 2025 18:00
30. 12. 2025 18:00
Čoje dobré tentokrát zamierilo priamo do centra sviatočného diania, aby sme medzi prvými preklepli tohtoročnú ponuku na bratislavských vianočných trhoch.
Počas našej zasneženej prechádzky sme si posvietili na šťavnatú cigánsku a voňavý punč, no rozhodli sme sa testovať ešte o krok ďalej. Postavili sme proti sebe lokše z viacerých stánkov, aby sme v priamom súboji našli tú najlepšiu. Nechýba nám netradičný úlet. Pravé domáce talianske cestoviny, ktoré nám naservíroval samotný Santa Claus, potešili každého, kto ich ochutnal.
Ktorý stánok ovládol náš test lokší a či sa naozaj oplatí aj tento rok vyvetrať peňaženku, zistíš v tomto Čoje dobré.