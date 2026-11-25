Na Instagrame často vidíme len časť toho, čo rodinám pomáha zvládať každodennosť. Vierka, majiteľka firmy Prizeranie, hovorí, že za mnohými dokonalými profilmi je pomoc, o ktorej sa nehovorí.
Vierka zažila v deväťdesiatych rokoch v Detve niečo, čo vtedy na Slovensku nebolo bežné. Mala opatrovateľku. Nebolo to preto, že by si to rodina mohla dovoliť ako nejaký luxus. Jej mama sa po pôrode musela vrátiť do práce skôr, ako chcela.
Personalistka jej povedala na rovinu, že buď nastúpi, alebo o miesto príde. Boli deväťdesiate roky, nikto nevedel, či bude mať o rok z čoho žiť, a tak nastúpila. Okolie ju za to rýchlo odsúdilo. „Pre ľudí bola krkavčia mater,“ spomína Vierka. Prvý rok sa o malú Vierku starala starká. Potom k nim začala chodiť opatrovateľka, teta Ružena.
„Bola to pani na dôchodku, rodinná známa. V Detve nemala nikoho, dcéry jej bývali v Česku a v inom meste na Slovensku. Rodičia jej za to normálne platili. Vyrastala som s ňou, s jej kamarátkami dôchodkyňami a v turistickom klube, kde bolo veľa dôchodcov. Mám na to tie najkrajšie spomienky.“
- Koľko stojí opatrovateľka.
- Prečo by si ju niektoré rodiny mohli dovoliť, keby inak rozdelili rodinný rozpočet.
- Čo prizeračka v rodine robí a čo už nie.
- Ako to vyzeralo v rodinách, kam chodila opatrovať.
Ráno teta Ružena prišla a mali spoločný program. Popoludní sa z práce vrátili rodičia. Keď ako malá ochorela a mama musela ísť do roboty, stačilo zavolať, lebo teta bývala kúsok od nich.
Aj Vierkina starká neskôr kvôli nej odišla do predčasného dôchodku. Sama bola z desiatich detí a ako desaťročná slúžila v bohatej rodine. Na strednú školu ísť nemohla, lebo doma sa bolo treba starať o ďalších osem súrodencov. Až v dospelosti to dotiahla na vedúcu obchodu. „Veľmi ju to bavilo a podľa mňa jej to aj mega dobre išlo. Celý dôchodok o tom rada rozprávala. Ale vzdala sa toho, aby mohla byť so mnou.“
Dievča, o ktoré sa starali dve ženy, dnes vedie firmu, ktorá posiela opatrovateľky, takzvané prizeračky, do rodín s malými deťmi. Chce pritom skoncovať s predstavou, že opatrovateľka je len pre bohatých. „Rodiny, ktoré máme, si na to často vyčlenili peniaze v rodinnom rozpočte. Povedali si, že namiesto niečoho iného budú mať prizeračku. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvrhnúť si, kam ako rodina svoje peniaze investujeme,“ hovorí. Prečo si myslí, že za opatrovateľku sa netreba hanbiť, kto si ju na Slovensku najčastejšie berie a koľko to stojí?
Nie pre boháčov, ale pre unavené mamy
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí opatrovateľka.
- Prečo by si ju niektoré rodiny mohli dovoliť, keby inak rozdelili rodinný rozpočet.
- Čo prizeračka v rodine robí a čo už nie.
- Ako to vyzeralo v rodinách, kam chodila opatrovať.