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Môžeš si častým používaním erotických pomôcok otupiť intímne partie?
„Poznám ženu, ktorá sa dostala do fázy, keď ju už takmer nič nestimulovalo. Aby vôbec niečo cítila, potrebovala čoraz silnejšie vibrácie na erotickej pomôcke. V tomto konkrétnom prípade išlo o vibrátor.“
Málokto o tom vie, no podobne ako muži môžu mať tzv. „death grip“ syndróm, aj niektoré ženy si môžu častým používaním erotických pomôcok so silnými vibráciami spôsobiť necitlivosť pohlavných orgánov. Odborne sa tomuto javu hovorí desenzitizácia.
- Ako sa desenzitizácia u žien prejavuje.
- Aký vplyv majú na citlivosť ženského lona stres, trauma alebo smútok.
- Ako si podľa Susy vie žena prinavrátiť citlivosť intímnych partií.
- Či sa po návrate citlivosti môžeš vrátiť k masturbácii vibrátorom.
- Či existujú klinické štúdie, ktoré by znecitlivenie pomôckami potvrdzovali.
Lektorka ženskej intimity a študentka somatickej sexuológie Susy sa vo svojej praxi stretla s viacerými ženami, ktoré opisovali podobné problémy.
„Viem asi o desiatich ženách, ktoré to trápilo. Ide o zníženú citlivosť v oblasti genitálií. Nemusí sa však týkať len klitorisu, zasahuje aj vulvu či vagínu. Niektoré sa sťažovali, že im citlivosť klesla a potrebujú čoraz silnejšiu stimuláciu, iné mali pocit, že ju stratili úplne,“ priblížila pre Refresher.
Dobrou správou je, že nejde o trvalý stav. Citlivosť si podľa lektorky dokáže žena prinavrátiť, a to nie za roky, ale často už za niekoľko týždňov. So Susy sme sa porozprávali o tom, čo jej klientkám, ktoré trápil tento problém, pomohlo, a prezradila nám tiež, aké ďalšie faktory môžu ovplyvniť citlivosť intímnych partií.
„Na naše telo a schopnosť prežívať rozkoš vplýva aj stres, záťaž, neregulovaný nervový systém či pocit odpojenia od vlastného tela. Môžu za tým byť aj ťažké životné skúsenosti, napríklad nedobrovoľný sex, zneužitie alebo obťažovanie. Prvým mechanizmom tela je totiž prestať vnímať v oblasti, kde sa deje niečo, čo je nám nepríjemné,“ vysvetľuje Susy.
V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.
Naposledy sme napríklad vyskúšali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie, a vyspovedali Evu, ktorá trpí vaginizmom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Ak si zvykneš na silné vibrácie, obyčajný dotyk ti už nemusí stačiť
Naše telo sa prispôsobuje tomu, čo dostáva. V prípade, že ho opakovane dráždi ten istý podnet, zvykne si a prestane naň reagovať rovnako ako predtým. Platí to aj pri masturbácii.
„Ak žena často používa vibrátor na vysokej intenzite, telo si zvykne a môže mať časom pocit, že bez neho už necíti takmer nič. Telo je jednoducho naučené na jeden typ masturbácie,“ vysvetľuje Susy.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa desenzitizácia u žien prejavuje.
- Aký vplyv majú na citlivosť ženského lona stres, trauma alebo smútok.
- Ako si podľa Susy vie žena prinavrátiť citlivosť intímnych partií.
- Či sa po návrate citlivosti môžeš vrátiť k masturbácii vibrátorom.