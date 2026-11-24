Zdroj: INSTAGRAM / @SAUL_WLVS
Zdroj: INSTAGRAM / @TIMHREBENDA
Zdroj: @KODAWA.CO
Zdroj: @KODAWA.CO
Zdroj: @KODAWA.CO
Zdroj: @TIMO_TALAPKA
Zdroj: @TOTI_CUSTOMS
Zdroj: @MICHAELAKDZ
Zdroj: @TOTI_CUSTOMS
Zdroj: @KODAWA.CO
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Timo Talapka, Peter Koška a Adam Rohaľ nám prezradili aj to, že zatiaľ sú jedinou možnosťou, ako si dokument pozrieť, premietania v kinách.
„Chceli sme, nech ľudia z toho vedia mať čo najlepší zážitok v tých kinosálach,“ vysvetľuje producent Adam Rohaľ. Podľa neho je sledovanie dokumentu doma úplne iným zážitkom, ako keď v kinosále začnú vibrovať sedadlá a diváci naplno cítia hudbu.
Obrovský záujem fanúšikov prekvapil aj samotných tvorcov. „To, že takto prišli v takom množstve, nás všetkých mega prekvapilo a potešilo,“ dodávajú
Ak sa ti neušlo miesto na slovenských premietaniach, šancu máš ešte v niektorých českých mestách a uvidíme, kam sa tento dokument dostane v budúcnosti.