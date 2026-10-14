VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta

Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.
Odsúdeným údajne roky servírovali jedlo zo slizkého mäsa a nikomu to nevadilo. Bývalá príslušníčka Zboru väzenskej a justičnej stráže tvrdí, že v kuchyni trenčianskej väzenskej nemocnice roky spracúvali bravčové mäso v rozpore s hygienickými nariadeniami. Podľa jej slov ho zmrazovali bez potrebného vybavenia, kvôli čomu zostávalo aj po niekoľkých dňoch nedostatočne premrznuté, slizké, nevykazovalo znaky čerstvosti a napriek tomu skončilo v jedle.
- V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
- Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
- Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
- Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.
Na problém údajne upozorňovala aj nadriadených, no tí ju odbili. Redakcii Refresheru poskytla k nahliadnutiu viacero dokumentov stanovísk odborných orgánov, z ktorých vyplýva, že kuchyňa podľa veterinárnej správy nikdy nemala registráciu ani schválenie na rozrábku a mrazenie mäsa.
ZVJS obvinenia bývalej príslušníčky odmieta a jej slová označuje za „účelové“. Podľa zboru nikdy žiadna kontrola nezistila protiprávny stav a mäso pred varením vždy kontrolovali.
Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky nedodržiavali vo väzenskej kuchyni predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS. Pozrieme sa tiež na to, ako na jej výhrady reagovali orgány dohliadajúce na hygienické predpisy pri nakladaní s potravinami.
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ZVJS priznáva, že mäso v ústave rozrábali a mrazili
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
- Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
- Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
- Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.