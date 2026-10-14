Feed Explore
Feed Explore Profil
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
0
0
0
dnes 14. októbra 2026 o 20:00
Čas čítania 10:31

VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta

VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Zdroj: Lukáš Čelka / Refresher
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.

Odsúdeným údajne roky servírovali jedlo zo slizkého mäsa a nikomu to nevadilo. Bývalá príslušníčka Zboru väzenskej a justičnej stráže tvrdí, že v kuchyni trenčianskej väzenskej nemocnice roky spracúvali bravčové mäso v rozpore s hygienickými nariadeniami. Podľa jej slov ho zmrazovali bez potrebného vybavenia, kvôli čomu zostávalo aj po niekoľkých dňoch nedostatočne premrznuté, slizké, nevykazovalo znaky čerstvosti a napriek tomu skončilo v jedle.  

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
  • Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
  • Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
  • Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.

Na problém údajne upozorňovala aj nadriadených, no tí ju odbili. Redakcii Refresheru poskytla k nahliadnutiu viacero dokumentov stanovísk odborných orgánov, z ktorých vyplýva, že kuchyňa podľa veterinárnej správy nikdy nemala registráciu ani schválenie na rozrábku a mrazenie mäsa.

Odporúčané
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor) Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor) 2. septembra 2026 o 7:15

ZVJS obvinenia bývalej príslušníčky odmieta a jej slová označuje za „účelové“. Podľa zboru nikdy žiadna kontrola nezistila protiprávny stav a mäso pred varením vždy kontrolovali.

Na snímke logo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v utorok 14. júla 2026. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.
Zobraziť galériu
(6)

Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky nedodržiavali vo väzenskej kuchyni predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS. Pozrieme sa tiež na to, ako na jej výhrady reagovali orgány dohliadajúce na hygienické predpisy pri nakladaní s potravinami.

V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré hýbu spoločnosťou. Kvalitný obsah môžeme robiť len vďaka členom Refresher Club. Ak sa ti naša práca páči, vstúp doň aj ty a získaj tak prístup k stovkám prémiových článkov a užívaj si aj jeho ďalšie výhody.

Odporúčané
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa 11. októbra 2026 o 17:00
Odporúčané
Standu odsúdili na 8 rokov za kokaín, kšefty riešil aj v Miami: Keď skončíš v base, život sa ti rozsype na sr*čky (Rozhovor) Standu odsúdili na 8 rokov za kokaín, kšefty riešil aj v Miami: Keď skončíš v base, život sa ti rozsype na sr*čky (Rozhovor) 29. júna 2026 o 11:30
Odporúčané
Ako vyzerá bežný deň slovenského väzňa? Knihy či filmy len schválené bacharom a konflikty na dennom poriadku Ako vyzerá bežný deň slovenského väzňa? Knihy či filmy len schválené bacharom a konflikty na dennom poriadku 5. augusta 2021 o 14:30

ZVJS priznáva, že mäso v ústave rozrábali a mrazili 

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
  • Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
  • Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
  • Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 213172 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher/Lukáš Čelka, Archív/Jana T.
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SILNÉ PRÍBEHY SILNÉ PRÍBEHY
Odporúčame
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Refresher Club
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
včera o 07:15
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
dnes o 07:31
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
včera o 10:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Doprava
Viac
Filip Kuffa je o krok bližšie k ministerskému kreslu. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie
pred hodinou
Fico oznámil, že Slovensko sa nepripojí k ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Na samite EÚ chce riešiť aj ceny energií
pred 2 hodinami
Slovensko vyhralo veľký spor o tunel Višňové. Taliansko-slovenské konzorcium má štátu zaplatiť 35 miliónov eur
pred 3 hodinami

Viac z Silné príbehy

Všetko
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
Refresher Club
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Za homosexualitu ho komunisti poslali do ústavu. Vlado sa svoju orientáciu už desaťročia nebojí ukázať verejne
Refresher Club
Za homosexualitu ho komunisti poslali do ústavu. Vlado sa svoju orientáciu už desaťročia nebojí ukázať verejne
17. 7. 2026 12:35
Naam z Thajska sa presťahovala na Slovensko. Slováci sa podľa nej málo usmievajú
Refresher Club
Naam z Thajska sa presťahovala na Slovensko. Slováci sa podľa nej málo usmievajú
11. 9. 2026 11:15
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Paris Hilton zatvorili školu, kde zažívala násilie
Paris Hilton zatvorili školu, kde zažívala násilie
20. 7. 2026 19:50
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
Refresher Club
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Peter si nesprávnou masturbáciou otupil citlivosť penisu: sex ma nestimuloval, rýchlo som stratil erekciu (Rozhovor)
8. 9. 2026 14:00
Mám problém komunikovať s ľuďmi a nikdy som nemal skutočný vzťah. Ako prekonať pocit menejcennosti a naučiť sa socializovať?
7. 9. 2026 7:00
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Hudba Všetko
Calinove tracky si obľúbili aj hráči NHL. V St. Louis Blues ich zaradili do predzápasového playlistu 🏒
Calinove tracky si obľúbili aj hráči NHL. V St. Louis Blues ich zaradili do predzápasového playlistu 🏒
včera o 19:55
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
dnes o 11:00
ADÉLA vystúpi na poľskom festivale Open'er. Zaspieva na rovnakom stagi ako sombrči RAYE
9. 10. 2026 8:40

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Silné príbehy
pred 9 minútami
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 9 minútami
Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
pred 19 minútami
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
pred 2 hodinami
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
pred 2 hodinami
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
včera o 15:50
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10. 10. 2026 17:00
1
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40