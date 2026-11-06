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Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
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dnes 6. novembra 2026 o 17:00
Čas čítania 4:53

Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka

Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Zdroj: Archív respondentky Veroniky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Pred štartom letnej sezóny sa toho v meste veľa zmení, najmä čo sa týka cien a dostupnosti bytov.

„Náš poľský život začal pred pár rokmi, keď tu manžel dostal dobrú pracovnú ponuku v korporáte. Mali sme ešte len jedného syna, bol maličký, takže nás nič nedržalo na Slovensku. Povedali sme si, že to skúsime,“ hovorí Veronika, ktorá žije s rodinou v Gdansku.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo je na severe Poľska aktuálne bytová kríza. 
  • V čom je život v Poľsku iný a lepší oproti Slovensku.
  • Koľko platia nájom v trojizbáku pri mori.
  • Ako tam fungujú mladé rodiny a ako im pomáha štát.
  • Koľko stojí nájom.
  • Aké je tam zdravotníctvo.

O rastúcej životnej a hospodárskej úrovni Poľska svedčí aj fakt, že v roku 2026 vstúpilo do fóra G20, ktoré združuje najsilnejšie a najvýznamnejšie svetové ekonomiky. S Veronikou, ktorá pracuje ako turistická sprievodkyňa a delegátka, sme sa rozprávali nielen o rastúcej úrovni, ale tiež o bežnom živote na severe Poľska.

Veronika
Zdroj: Archív respondentky Veroniky

„S manželom sme žili aj v Nemecku. Keď sme sa rozprávali, kam by sme mohli ísť žiť, povedali sme si, že do Poľska nikdy nepôjdeme, a už sme tu štyri roky. Keď sme prišli, bola jeseň, zima a hmla. Rozmýšľala som, či to bolo dobré rozhodnutie,“ spomína Veronika. 

Veronika v rozhovore prezradila, aké je to žiť v jednej z najdrahších častí Poľska, čo ju v Poľsku aj po rokoch dokáže prekvapiť, ale i to, koľko platia za potraviny alebo nájom.

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Veronika Veronika Veronika Veronika
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Spomínala si, že ste žili v Nemecku. Nebolo to tam finančne výhodnejšie?

Po finančnej stránke určite bolo, ale necítili sme sa tam ako doma. V Poľsku to bolo lepšie, no keď sa nám narodilo druhé dieťa, na chvíľu sme sa vrátili na Slovensko. Neboli sme si istí, či to zvládneme bez pomoci. Onedlho sme sa však presťahovali späť do Gdanska.

Slováci majú Poľsko často zafixované ako lacného suseda, je to tak? 

Ten názor pretrváva. Rovnako tak ľudia zvyknú hovoriť, že čo je z Poľska, je lacné a menej kvalitné. No ja mám pocit, že napríklad potraviny sú tu ešte kvalitnejšie.

Veronika
Zdroj: Archív respondentky Veroniky

Podľa čoho to usudzuješ? 

V Poľsku je veľa menších farmárskych a remeselných obchodov, no nie je to ako na Slovensku, že čo je remeselné, je spravidla drahšie ako v reťazcoch. Poliaci majú upravený daňový systém, podporujú malých a lokálnych farmárov, preto sú tie potraviny kvalitné a cenovo dostupné. Vnímam, že na Slovensku tieto menšie obchody buď zanikajú, alebo sú drahé. V Poľsku, naopak, bývajú často aj lacnejšie.

Dokáže tam človek ušetriť na potravinách? 

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  • Prečo je na severe Poľska aktuálne bytová kríza.
  • V čom je život v Poľsku iný a lepší oproti Slovensku.
  • Ako tam fungujú mladé rodiny a ako im pomáha štát.
  • Koľko stojí nájom.
  • Aké je tam zdravotníctvo.
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Náhľadový obrázok: Archív respondentky Veroniky
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