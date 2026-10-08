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Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
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dnes 8. októbra 2026 o 7:35
Čas čítania 6:10

Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí

Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Zdroj: Archív respondenta Adriána
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Ak tam makáš poctivo a dostatočne, vieš si zarobiť aj viac ako 30 eur na hodinu.

Do Švédska prišiel vo veku 22 rokov. Nebol na tom dobre s cudzími jazykmi, netušil nič o lešení a materiáloch, a čo viac, veľmi sa bál výšok.

„Keď ti poviem, že som mal extrémny strach z výšok, tak bol naozaj extrémny. A hlavne si predstav, že to nie je prísť na vyhliadku, spraviť si video a ísť dole, ale manipulácia s ťažkými predmetmi a koordinácia, to nie je sranda,“ opisuje Aďo svoju prácu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako v zahraničí najprv bojoval s alkoholom.
  • Ako nafúkal v práci a kedy prišla tvrdá stopka.
  • Čo všetko musí ako lešenár ovládať.
  • Ako sa mu pracovalo pri -28 stupňoch Celzia.
  • Čo robil, aby prekonal strach z výšok.
  • Ako si zvykal na prácu v 60-metrovej výške.
  • Čo musí splniť, aby zarobil 5 000 eur mesačne.
  • Koľko stojí život v Štokholme.

Dnes je Aďo v Štokholme ako doma, vo Švédsku pracuje 7 rokov, počas ktorých prešiel viacerými pracovnými aj životnými zmenami, o ktorých hovorí aj vo videách na svojom Instagrame.

„Odchádzal som z malej dediny na východnom Slovensku najprv do Anglicka, potom do Švédska, bol som rebel, zarábal som na to obdobie veľmi pekné peniaze, život bol párty, postupne som sa však upokojil a začal si vážiť sám seba,“ hovorí.

Štokholm
Zdroj: Archív respondenta Adriána

Aďo v rozhovore otvorene opísal najťažšie obdobie pracovného života, keď zápasil s alkoholom, no porozprával aj o náročnosti práce lešenára, výzvach, zárobkoch, prácach vo výškach a silných mrazoch či nákladoch na život v Štokholme.

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Čo ťa lákalo ísť do Švédska?

Predtým som bol v Anglicku aj v Holandsku, robil som strechy, ale keď prišli prvé problémy s vyplácaním peňazí, odišiel som preč. V Holandsku je zas brutálny tlak na prácu a podmienky nie sú také výhodné. Nikto na teba nepozerá, či vládzeš alebo či chceš ísť domov, nevyhovovalo mi to. Navyše, je tam všade dosť omamných látok a ja som chcel byť mimo toho celého. Paradoxne, ma nikdy nelákali severské krajiny, no našiel som inzerát a ocitol som sa v Štokholme.

Na profile uvádzaš, že si takmer dva roky triezvy, súvisí to s odchodom z Holandska a tvojím životným štýlom?

Poviem to tak, že keď si labilnejší človek, na Slovensku si už v detstve ľahko vybuduješ počiatočnú formu alkoholizmu. Začalo to v mladosti, kedy som chodil vonku s partiou a pilo sa, neskôr oslavy, svadby, pohreby, meniny, narodeniny, návrat zo zahraničia – všetko spojené len s pitím, mal som s tým už vážny problém. Uvedomenie prišlo, keď som sa sám nad sebou zamyslel, že už nesedím pri alkohole len v piatok alebo v sobotu, ale bežne aj v pondelok. Muselo to prestať.

Štokholm
Zdroj: Archív respondenta Adriána

Prenášal sa tento problém aj do tvojej práce?Jasné, to je na tom najhoršie, pretože raz som dokonca ráno po ťažkom víkende na bráne fúkal zostatkový, dostal som pokutu a takmer som prišiel o prácu, no to bolo dávno, pred piatimi rokmi, bol som mladý a sprostý, aj to bola jedna z hlavných stopiek môjho predošlého ja. Vo Švédsku si na to dávajú extrémny pozor rôznymi spôsobmi.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako v zahraničí najprv bojoval s alkoholom.
  • Ako nafúkal v práci a kedy prišla tvrdá stopka.
  • Čo všetko musí ako lešenár ovládať.
  • Ako sa mu pracovalo pri -28 stupňoch Celzia.
  • Čo robil, aby prekonal strach z výšok.
  • Ako si zvykal na prácu v 60-metrovej výške.
  • Čo musí splniť, aby zarobil 5 000 eur mesačne.
  • Koľko stojí život v Štokholme.
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