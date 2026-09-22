Ako sa učí na takejto škole?
Pravidelne je v rebríčkoch medzi najlepšími školami v Európe. Úroveň jej dvíha fakt, že absolventmi sú napríklad princ William a Kate Middleton. Reč je o škótskej univerzite St Andrews, kde aktuálne študuje aj Zuna Hochelová.
„Som tu pár týždňov a zatiaľ toho nemám veľa za sebou, pretože som do toho všetkého ‚úspešne‘ ochorela, ale je to super, zažívam škótske počasie,“ hovorí mi 23-ročná Zuna so sarkastickým tónom na úvod nášho telefonátu.
- Koľko stojí život na takejto univerzite.
- Ako je cítiť, že tam chodil princ William a čo po ňom ostalo.
- Prečo je pre úspech v škole najdôležitejší čas mimo štúdia.
- Čomu sa venuje vo voľnom čase a čo robia spolužiaci.
- Koľko stojí intrák a pivo v meste.
Na známu univerzitu nastúpila na ročný magisterský program filozofia a literatúra. Zaujíma ma, ako vyzerá študentský život na mieste, ktoré má už viac ako 600-ročnú históriu.
„Je to rôzne, niekto má rád športy, niekto párty, organizujú pub kvízy, je tu v podstate možnosť akejkoľvek voľnočasovej aktivity,“ hovorí Zuna.
Škola sa okrem svojej histórie chváli aj slávnymi absolventmi z kráľovskej rodiny. „Princ a Kate tu majú dokonca pamätnú lavičku, kde sa stretávali a sedávali. Je to, samozrejme, silný univerzitný marketing,“ smeje sa.
Čo robia jej susedia na intráku, akú stopu po sebe na škole zanechali princ William či Kate Middleton a prečo je najťažšia časť štúdia mimo lavíc? Aj na tieto otázky odpovedá Zuna v našom rozhovore.
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Aké si mala od St Andrews očakávania a aká je realita?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí život na takejto univerzite.
- Ako je cítiť, že tam chodil princ William a čo po ňom ostalo.
- Prečo je pre úspech v škole najdôležitejší čas mimo štúdia.
- Čomu sa venuje vo voľnom čase a čo robia spolužiaci.
- Koľko stojí intrák a pivo v meste.