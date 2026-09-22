Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike

Launch, ktorý by si nemal/-a zmeškať.
Dlhoročná spolupráca medzi značkami Supreme a Nike pokračuje aj v kolekcii Fall 2026, ktorá dokonale spája surovú streetwearovú estetiku s nekompromisným športovým štýlom.
Novinka, ktorá bude v predaji od 26. septembra v online obchode Supreme, ponúka rozsiahly výber oblečenia a doplnkov, v ktorom sa snúbi vysoká odolnosť technických materiálov s charakteristickou estetikou newyorskej značky s viac ako 30-ročnou históriou.
Stredobodom kolekcie je obojstranná parka z umelej kožušiny, ktorá ukazuje odlišné štýlové svety – z jednej strany funkčný, voči vode odolný nylon do nepriaznivého počasia, z druhej strany jemný a hebký umelý kožuch s extravagantným vzhľadom.
Dôraz na funkčnosť a pripravenosť do chladných dní pokračuje aj pri nepremokavej nylonovej bunde s kapucňou, odolných cargo nohaviciach či zateplenej čiapke typu „Trooper“. Všetky kúsky využívajú rovnakú technológiu zosilneného nylonového vlákna.
Športové dedičstvo Nike sa premietlo do futbalového dresu vyrobeného z kombinácie poly-mesh sieťoviny a lesklých tkanín. Pre neformálne dni kolekcia ponúka mikiny a nohavice z ťažkého flísu, ktoré sú zárukou maximálneho pohodlia. Výber dopĺňa pletená čiapka so žakárovým vzorom a jemným vyšívaným co-brandingom oboch značiek.
Collab ukazuje, že hranica medzi funkčným športovým oblečením a high-end streetwearom má množstvo podôb, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť.
Launch je naplánovaný na 26. september. Pozri si lookbook kolekcie.