Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance

Ktorý kúsok si vyberieš?
Jeseň 2026 sa bude niesť v znamení výrazných textúr, nostalgie zo začiatku tisícročia a rafinovanej funkčnosti. Prechodné obdobie si vyžaduje obuv, ktorá bez kompromisov spája modernú mestskú estetiku s celodenným pohodlím.
Či už inklinuješ k minimalizmu, hrejivým zemitým odtieňom alebo odvážnym futuristickým tvarom, ponuka obchodu Queens prináša najhorúcejšie štýly sezóny. Vybrali sme najlepšie modely, ktoré dokonale ovládnu mestské ulice a stanú sa stredobodom každého outfitu.
P. S. Pozri si minulotýždňový zoznam TOP jesenných búnd pre pánov aj dámy, medzi ktorými nájdeš modely od značiek Adidas Originals, Carhartt WIP, REPRESENT aj Avirex.
New Balance 730 – 99,95 €
Model New Balance 730 „Black Cement“ predstavuje dokonalé spojenie nostalgickej estetiky zo začiatku tisícročia a moderného mestského štýlu.
Monochromatický čierny zvršok z priedušnej sieťoviny so štruktúrovanými syntetickými prekrytiami vytvára dynamický, ale zároveň minimalistický vzhľad, ktorý ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka. Okrem nadčasového vzhľadu sú tenisky vyzbrojené patentovaným odpružením ABZORB®, ktoré je zárukou pohodlia a maximálnej podpory pri každom kroku.
Asics Gel-1130 – 110 €
V cenovej kategórii okolo 100 eur nás oslovil aj model Asics Gel-1130 vo vyhotovení „Oatmeal“, ktorý podobne ako New Balance 730 predstavuje balanc medzi estetikou Y2K a moderným mestským štýlom.
Zvršok spája krémový základ zo sieťoviny s jemne lesklými presahmi v tmavohnedom odtieni. Táto farebná kombinácia pôsobí mimoriadne sofistikovane a ľahko zapadne do každého pouličného šatníka. Samozrejmosťou je technológia Gel™ v pätovej časti, ale tiež podporný systém TRUSSTIC® pre pohodlie.
V predaji je aj čierna verzia s metalickými striebornými prvkami.
Adidas Adistar Control 5 – 110 €
Za cenu 110 eur sú v predaji aj tenisky Adidas Adistar Control 5 vo vyhotovení „Maroon“, ktoré prinášajú do štýlu „dad sneakers“ novú úroveň rafinovanosti.
Jesenná farebná kombinácia bordovej, tehlovej a krémovej pôsobí ako balzam na dušu pre nadšencov minimalistickej estetiky. Objemná silueta s dynamickým charakterom spája pohodlie so štýlom a bez námahy ju skombinuješ s vlneným kabátom, širokými nohavicami alebo džínsami aj so šatami.
Adidas Originals Gazelle Indoor – 120 €
Model Adidas Originals Gazelle Indoor prichádza na pulty obchodov vo fresh vyhotovení „Cream White / Magic Beige“, ktoré definuje pojem nevtieravý luxus.
Klasická silueta zo 70. rokov dostala mimoriadne sofistikovanú podobu, ktorá sa perfektne hodí do minimalistického jesenného šatníka. Zvršok z kože v krémovom odtieni dopĺňajú semišové prvky a charakteristické tri prúžky. Hravým a zatiaľ neopozeraným detailom je dvojité šnurovanie – klasické šnúrky v kombinácii outdoorovým štýlom dodávajú pohodlnému modelu moderný twist.
Adidas Originals Handball Spezial – 120 €
Značku Adidas Originals zastupuje aj model Handball Spezial vo vyhotovení „Earth Strata / Warm Vanilla“, ktorý je ako stvorený do sychravého jesenného počasia v najbližších týždňoch.
Pôvodne hádzanárska silueta z konca 70. rokov sa opäť vracia na výslnie mestskej módy, tentoraz v mimoriadne elegantnom šate. Bohatý zvršok z kože v tmavohnedom odtieni dopĺňajú semišové prekrytia na špici a päte. Kontrastné tri prúžky a päta vo vanilkovej dodávajú jemnosť, zatiaľ čo zlaté logo „Spezial“ podčiarkuje silné dedičstvo.
Tradičná gumová podrážka s vyrazeným logom Adidas Originals a zrnitou textúrou prináša autentický vintage akcent.
Asics Gel-NYC Utility – 160 €
Druhú polovicu zoznamu otvára model Asics Gel-NYC Utility vo vyhotovení „Midnight“, ktorý je ukážkovým príkladom spojenia funkčnosti a futuristického mestského štýlu.
Tenisky, ktorých vzhľad čerpá inšpiráciu z archívnych bežeckých modelov japonskej značky, má vo verzii Utility odolnejší a objemnejší charakter. Tmavomodrá a čierna vytvárajú monochromatický efekt, vďaka ktorému vyniká vrstvený zvršok z materiálu ripstop a syntetických prekrytí. V medzipodrážke nechýba technológia Gel™ spojená s penou, čo zaručuje pohodlie aj pri celodennom chodení.
Tenisky Asics Gel-NYC Utility sú stvorené pre moderných nomádov – ľahko ich skombinuješ s technicky ladenými kusmi oblečenia, ale aj džínsami a mikinou.
Nike Air Max Joga Bonito – 169,99 €
Ak chceš oživiť svoj jesenný šatník, skvelou voľbou je model Nike Air Max Joga Bonito „Neon“, ktorý odkazuje na ikonickú reklamnú kampaň Joga Bonito z roku 2006.
Novinka, ktorá oslavuje radosť a vášeň pre futbal, je inšpirovaná kopačkami Nike Mercurial R9 a ponúka dokonalé pohodlie pri každom kroku známe z modelu Nike Air Max 95. Tmavosivý zvršok s dynamickými vlnitými líniami a bielym lemovaním vytvára čistý, ale výrazný základ. Kontrastné biele šnúrky a vnútorná stielka skvele dopĺňajú celkový vzhľad, pričom hlavnú úlohu hrá neónový podpis značky v podobe swooshu.
Cena tenisiek Nike Air Max Joga Bonito „Neon“ je 170 eur.
New Balance 2010 – 170 €
V zozname pokračujeme teniskami New Balance 2010 vo vyhotovení „Black / Harbor Grey“, ktoré sú stelesnením minimalistického mestského štýlu v roku 2026, keď spájajú brutálnu estetiku Y2K s čistou, sofistikovanou eleganciou.
Čierny zvršok z jemnej sieťoviny a semišu dopĺňajú prekrytia v sivom odtieni, čo vytvára pôsobivú hru textúr. Čisté línie a ikonické plastické logo „N“ podčiarkujú nadčasový charakter, zatiaľ čo chunky medzipodrážka s viditeľným odpružením s technológiou ABZORB® zaručuje pohodlie.
Skvelo vyzerá aj béžová verzia, ktorá je dostupná za rovnakú cenu.
Asics Gel-Kayano 12.1 – 180 €
Model Asics Gel-Kayano 12.1 predstavuje návrat bežeckého štýlu zo začiatku tisícročia v podobe sofistikovaného kúsku pre najnáročnejších nadšencov mestskej elegancie.
Zvršok zaujme sieťovinou v tmavohnedom vyhotovení, ktorú dopĺňajú metalické strieborné a krémové prekrytia. Ostrý kontrast matných a lesklých textúr dodáva výnimočný futuristický nádych a vďaka tlmeniu Gel™ v gumovej medzipodrážke si vychutnáš každý krok.
Z nášho pohľadu ide o dokonalú bodku pre nenútený high-fashion vzhľad.
Nike Air Max Goadome Low SP – 184,99 €
Bodku za zoznamom TOP jesenných tenisiek v ponuke online obchodu Queens dávajú Nike Air Max Goadome Low SP z línie ACG v unikátnom vyhotovení s výrezmi vo zvršku.
Čierny kožený zvršok pokrývajú krémovo biele kruhové výrezy rôznych veľkostí, čím sa drsný vzhľad mení na výrazný módny statement. Objemná gumová medzipodrážka s viditeľnými jednotkami Air Max pripomína nekompromisný odkaz modelovej rady, zatiaľ čo technické detaily ako pevné šnurovanie podčiarkujú úžitkový charakter.