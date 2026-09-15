S Broňom Bajtalom sme sa bližšie porozprávali o tom, ako funguje čínsky filmový priemysel.
Nikdy neštudoval herectvo, no už trikrát si zahral po boku Jackieho Chana a teraz ho čaká obrovská rola v jednej z najúspešnejších hier od Sony. Rodákovi z Ružomberka Broňovi Bajtalovi sa podarilo preraziť v čínskom filmovom priemysle a v budúcnosti by sa chcel rovnako uplatniť aj v Hollywoode.
- Prečo si Broňo išiel budovať hereckú kariéru práve do Číny.
- Ako ho raz Jackie Chan zo srandy kopol namiesto klasického pozdravu.
- Na akých najväčších setoch pracoval, koľko si zarobí za jednu rolu a či ide o lepšie peniaze, ako by za to dostal v Európe.
- Či v Číne riešia a vnímajú kontroverzie spojené s osobou Jackieho Chana.
- O obrovskom hernom projekte Sony, na ktorom v súčasnosti pracuje.
V rozhovore nám prezradil, čo všetko musel ovládať, aby ho obsadili do lokálnych produkcií, ako to vyzerá na najväčších setoch, na ktorých sa bežne nachádza viac než tisíc komparzistov, ale i to, aké to bolo zahrať si po boku celebrity, ako je Jackie Chan, a či mal nejaké hviezdne maniere.
„Spomínam si, že keď sme práve netočili, chodil po sete s košíkom ovocia a čokolád a rozdával ich komparzistom, akčným hercom aj režisérovi. Hviezdne maniery skôr vytvárajú ľudia okolo neho – má množstvo asistentov a ochranky, takže sa k nemu nedá len tak priblížiť, odfotiť sa s ním, ani ho odfotiť zboku či zozadu,“ prezradil Broňo.
V neposlednom rade sme sa porozprávali aj o hernom projekte, na ktorom v súčasnosti pracuje, a o tom, ako režim zasahuje do čínskeho filmového priemyslu:
„Každý film či seriál musí prejsť cenzúrou a získať takzvané povolenie „zlatého draka“ – bez neho sa nedostane do kín ani na streamovacie platformy. Ak štátnym orgánom nevyhovuje, musia ho upraviť alebo skrátiť. Politicky citlivé témy sú prakticky vždy tabu, rovnako ako sex.“
V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad čarodejnicu Minu, či rapera Otisa z legendárnej crew H16. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Začal by som zatiaľ asi najväčším highlightom tvojej kariéry a to je spolupráca s Jackie Chanom. Ako sa správal na sete?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo si Broňo išiel budovať hereckú kariéru práve do Číny.
- Ako ho raz Jackie Chan zo srandy kopol namiesto klasického pozdravu.
- Na akých najväčších setoch pracoval, koľko si zarobí za jednu rolu a či ide o lepšie peniaze, ako by za to dostal v Európe.
- Či v Číne riešia a vnímajú kontroverzie spojené s osobou Jackieho Chana.
- O obrovskom hernom projekte Sony, na ktorom v súčasnosti pracuje.