Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca

Novinka predstavuje elegantnú poctu minulosti značky, ktorá je prepísaná jazykom moderného hodinárskeho remesla.
Rolex predstavil nový model Perpetual Padellone – hodinky, ktoré oživujú jednu z najvzácnejších kapitol švajčiarskej značky.
Meno „Padellone“, v preklade z taliančiny znamená „veľká panvica“, si zberatelia neoficiálne vymysleli už v 50. rokoch minulého storočia pre referenciu 8171, vtedy nezvyčajne veľké hodinky s priemerom 38 milimetrov s trojitým kalendárom a fázami mesiaca.
Rolex si prezývku v roku 2025 zaregistroval ako ochrannú známku a vytvoril atraktívnu novinku, ktorá nadväzuje na obľúbený model 1908.
Puzdro s priemerom 39 milimetrov a hrúbkou 12,20 milimetra nesie typickú kombináciu klenutej a jemne ryhovanej lunety, doplnenú o korektory na zadnej strane, ktorými sa nastavujú kalendárne funkcie. Ciferník spája zrnitú centrálnu plochu s jemne saténovaným vonkajším prstencom. Deň a mesiac, uvedené v angličtine, sa zobrazujú v dvoch okienkach na dvanástke, modrá ručička ukazuje dátum po obvode a na šiestej hodine dopĺňa kompozíciu modrý smaltovaný disk s fázami mesiaca, kde úplný aj nový mesiac stvárňuje meteorit.
Manufaktúrny strojček beží na frekvencii 5 Hz a je vybavený patentovaným systémom Haplos, ktorý dokáže rozlíšiť 30- a 31-dňové mesiace – ročný kalendár si vyžaduje ručnú korekciu len raz do roka, pri prechode z februára na marec. Deň, dátum aj mesiac sa navyše menia okamžite, presne o polnoci.
Novinka sa pýši novou certifikáciou Superlative Chronometer 2026, s toleranciou presnosti −2/+2 sekundy denne.
Rolex Perpetual Padellone prichádza do predaja v troch vyhotoveniach s cenami od približne 51-tisíc eur do 63-tisíc eur. Dve sú z 18-karátového ružového zlata Everose s bielym zrnitým ciferníkom – jedno na sedemčlánkovom náramku Settimo so skrytou sponou, druhé na hnedom remienku z aligátorej kože. Tretie vyhotovenie je z platiny s charakteristickým modrým ciferníkom a čiernym koženým remienkom.
Viac informácií nájdeš na webovej stránke švajčiarskej značky a autorizovaných predajcov, napríklad Sheron v Bratislave.