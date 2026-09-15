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Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
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15. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:47

Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka

Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Ako si ľudia z Vojňan spomínajú na sériového vraha, ktorý žil v obci?

Stojím pred benzínkou priamo pod Tatrami. Vonku je jeden z posledných slnečných letných dní. Vchádzam dovnútra, a aj keď ma usmievavá pani za pokladňou milo zdraví, nedokážem sa zbaviť nepríjemného pocitu. Práve na tomto mieste v roku 2015 Ján Románek chladnokrvne zastrelil mladého pumpára.

To však bola len jeho prvá vražda. O dva roky neskôr vyčíňal znovu. Pokúšal sa zastreliť snúbencov v aute, keď prechádzali medzi obcami Holumnica a Jurské. Naposledy vraždil v roku 2019, keď 12 výstrelmi pripravil o život dôchodcu v levočskom lese. 

Zaujíma ma, či ľudia, ktorí sem pravidelne chodia tankovať, poznajú temnú históriu čerpacej stanice. Neváham a na vraždy sa spýtam jedného zo zákazníkov. „Áno, je to tragédia, ale už bolo povedané všetko,“ odpovie mi odhadom tak 60-ročný muž, zatiaľ čo tankuje do auta benzín.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako si jeden z dedinčanov spomína na deň, keď Románeka zadržali kukláči. 
  • Ako si ho pamätala učiteľka zo základnej školy. 
  • Akú motiváciu vraždiť mohol mať podľa exkriminalistu Mateja Snopka.
  • Čo hovoria ľudia o jeho bratovi, ktorý robí dedinčanom údajne problémy. 
  • Koho som pravdepodobne videl na dvore domu, v ktorom kedysi žil Románek. 
  • Ako si matka Jána Románeka dodnes zastáva svojho syna.

Mýli sa. V obci Vojňany, kde Románek kedysi žil aj so svojou hluchonemou družkou a dvoma deťmi, na neho dodnes spomínajú a majú o čom rozprávať. Možno práve preto, že im ho pripomína jeho údajne podobne problémový brat.

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„Prišiel žiť do starej drevenice neďaleko domu, kde žil Jano s mamou. Je to stará známa firma. Často sem chodí polícia a sanitky. Veľa pije, kričí po svojej družke, a keď ho niekto upozorní, tak sa vyhráža, že im podpáli auto,“ prezrádza mi jeden z obyvateľov. 

Románek Cesta, kde chcel Románek zastreliť snúbencov Cesta, na ktorej chcel Románek zastreliť dvojicu snúbencov. Vojňany, kde Ján Románek žil
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Do malebnej obce, nad ktorou sa týčia tatranské končiare, som sa vybral s cieľom zistiť čo najviac o Románekovi a jeho rodine. Miestni obyvatelia mi prezradili, aký bol v detstve, čo si o jeho zločinoch myslí jeho mama, ale i to, ako si spomínajú na deň, keď ho zobrali kukláči.

Okrem Vojňan som navštívil aj miesta činu. O tom, akú mal Románek motiváciu vraždiť, som sa porozprával s kriminalistom Matejom Snopkom. 

V Refresheri ti pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu. Prečítaj si napríklad o maďarskom kanibalovi, za ktorým som vycestoval neďaleko Košíc, desivom prípade nemeckého turistu či o „horehronskom rozparovačovi“ Štefanovi Svitekovi

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Prvýkrát vraždil v roku 2015

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako si jeden z dedinčanov spomína na deň, keď Románeka zadržali kukláči.
  • Ako si ho pamätala učiteľka zo základnej školy.
  • Akú motiváciu vraždiť mohol mať podľa exkriminalistu Mateja Snopka.
  • Čo hovoria ľudia o jeho bratovi, ktorý robí dedinčanom údajne problémy.
  • Koho som pravdepodobne videl na dvore domu, v ktorom kedysi žil Románek.
  • Ako si matka Jána Románeka dodnes zastáva svojho syna.
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Náhľadový obrázok: Timotej Gašper / TASR - Ondrej Hercegh
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