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Ako si ľudia z Vojňan spomínajú na sériového vraha, ktorý žil v obci?
Stojím pred benzínkou priamo pod Tatrami. Vonku je jeden z posledných slnečných letných dní. Vchádzam dovnútra, a aj keď ma usmievavá pani za pokladňou milo zdraví, nedokážem sa zbaviť nepríjemného pocitu. Práve na tomto mieste v roku 2015 Ján Románek chladnokrvne zastrelil mladého pumpára.
To však bola len jeho prvá vražda. O dva roky neskôr vyčíňal znovu. Pokúšal sa zastreliť snúbencov v aute, keď prechádzali medzi obcami Holumnica a Jurské. Naposledy vraždil v roku 2019, keď 12 výstrelmi pripravil o život dôchodcu v levočskom lese.
Zaujíma ma, či ľudia, ktorí sem pravidelne chodia tankovať, poznajú temnú históriu čerpacej stanice. Neváham a na vraždy sa spýtam jedného zo zákazníkov. „Áno, je to tragédia, ale už bolo povedané všetko,“ odpovie mi odhadom tak 60-ročný muž, zatiaľ čo tankuje do auta benzín.
- Ako si jeden z dedinčanov spomína na deň, keď Románeka zadržali kukláči.
- Ako si ho pamätala učiteľka zo základnej školy.
- Akú motiváciu vraždiť mohol mať podľa exkriminalistu Mateja Snopka.
- Čo hovoria ľudia o jeho bratovi, ktorý robí dedinčanom údajne problémy.
- Koho som pravdepodobne videl na dvore domu, v ktorom kedysi žil Románek.
- Ako si matka Jána Románeka dodnes zastáva svojho syna.
Mýli sa. V obci Vojňany, kde Románek kedysi žil aj so svojou hluchonemou družkou a dvoma deťmi, na neho dodnes spomínajú a majú o čom rozprávať. Možno práve preto, že im ho pripomína jeho údajne podobne problémový brat.
„Prišiel žiť do starej drevenice neďaleko domu, kde žil Jano s mamou. Je to stará známa firma. Často sem chodí polícia a sanitky. Veľa pije, kričí po svojej družke, a keď ho niekto upozorní, tak sa vyhráža, že im podpáli auto,“ prezrádza mi jeden z obyvateľov.
Do malebnej obce, nad ktorou sa týčia tatranské končiare, som sa vybral s cieľom zistiť čo najviac o Románekovi a jeho rodine. Miestni obyvatelia mi prezradili, aký bol v detstve, čo si o jeho zločinoch myslí jeho mama, ale i to, ako si spomínajú na deň, keď ho zobrali kukláči.
Okrem Vojňan som navštívil aj miesta činu. O tom, akú mal Románek motiváciu vraždiť, som sa porozprával s kriminalistom Matejom Snopkom.
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Prvýkrát vraždil v roku 2015
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako si jeden z dedinčanov spomína na deň, keď Románeka zadržali kukláči.
- Ako si ho pamätala učiteľka zo základnej školy.
- Akú motiváciu vraždiť mohol mať podľa exkriminalistu Mateja Snopka.
- Čo hovoria ľudia o jeho bratovi, ktorý robí dedinčanom údajne problémy.
- Koho som pravdepodobne videl na dvore domu, v ktorom kedysi žil Románek.
- Ako si matka Jána Románeka dodnes zastáva svojho syna.