Feed Explore
Feed Explore Profil
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
0
0
0
dnes 25. septembra 2026 o 17:00
Čas čítania 6:09

Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili

Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
Zdroj: Dyatlov Foundation/dyatlovpass.com
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Incident v pohorí Chamar-Daban dodnes patrí medzi najdesivejšie neobjasnené tragédie v histórii horských expedícií.

9. augusta 1993, pohorie Chamar-Daban, Rusko – Ukrajinskí kajakári plaviaci sa po rieke Snežnaja, ktorá preteká medzi horami, si zrazu všimnú na brehu mladé dievča. Kričí na nich a máva rukami. Už len pri pohľade na ňu vytušia, že niečo je zle. Okamžite zakotvia kajaky a rozbehnú sa jej na pomoc.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo skúsená inštruktorka Ľudmila Korovinová postavila tábor na nechránenom svahu.
  • Ako presne opísala preživšia posledné minúty života svojich kamarátov.
  • Ako ju pohryzla jedna z členiek expedície, keď sa ju pokúšala zachrániť.
  • Aké rôzne teórie existujú o príčine smrti turistov a ktorá je najpravdepodobnejšia.
  • Ako si ľudia mysleli, že preživšiu donútili mlčať sovietske tajné služby.

Keď k dievčaťu pribehnú, všimnú si, že má zakrvavené oblečenie. Hystericky plače a snaží sa im niečo povedať. „Ako sa voláš?“ spýta sa jej jeden z kajakárov. „Valentina Utočenko,“ odpovie cez slzy. „Čo sa ti stalo?“ zisťuje ďalej, no dievča je v takom šoku, že nedokáže poskladať jednu celistvú vetu. Z jej nesúvislého rozprávania nakoniec pochopia len toľko, že všetci ľudia z jej expedície sú mŕtvi.

Odporúčané
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili 20. septembra 2026 o 7:00

Do hôr vraj vyrazili siedmi a všetko prebiehalo podľa plánu. V jedno ráno ich však zobudil silný vietor a hustý lejak. Práve sa chystali opustiť tábor, keď jeden z turistov padol na zem. Z úst mu išla pena a z očí a uší tiekla krv. O niekoľko sekúnd neskôr postihol rovnaký osud aj ďalších členov skupiny vrátane vedúcej expedície. Z tábora sa nakoniec podarilo utiecť len dievčaťu...

Incident v pohorí Chamar-Daban dodnes patrí medzi najdesivejšie neobjasnené tragédie v histórii horských expedícií. Mnohí ľudia ho prezývajú aj druhý Ďatlovov priesmyk. Aj v tomto prípade totiž skupina turistov zomrela za záhadných okolností.

Chamar-Daban incident. Chamar-Daban incident. Chamar-Daban incident. Mapa znázorňuje trasu turistov.
Zobraziť galériu
(6)

Hoci podľa úradov zomreli kamaráti Valentiny Utočenko na podchladenie a zlyhanie srdca, mnohí odborníci dodnes spochybňujú oficiálnu správu o príčine ich smrti. Podchladenie totiž nevysvetľuje náhle krvácanie z očí a ani rýchly kolaps celej skupiny. Za oveľa pravdepodobnejšie pokladajú teórie, podľa ktorých zabil turistov únik chemických zbraní z okolitých vojenských oblastí, pôsobenie infrazvuku alebo otrava toxickými hubami.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme, ako vyzerali posledné momenty pred smrťou, ktoré prežili členovia expedície, radi by sme ti pripomenuli, že kvalitný obsah môžeme tvoriť len vďaka členom Refresher Clubu.

Pridaj sa k nim aj ty a získaj prístup k desiatkam zaujímavých článkov. Prečítaj si napríklad o tajnom CIA projekte, ktorým sa inšpirovali tvorcovia seriálu Stranger Things, či o nacistických farmách na deti Lebesborn.

Odporúčané
„Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery „Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery 5. augusta 2026 o 7:45
Odporúčané
Ženský gang unášal a znásilňoval stopárov: telesné tekutiny zbierali do kondómov a predávali na voodoo rituály Ženský gang unášal a znásilňoval stopárov: telesné tekutiny zbierali do kondómov a predávali na voodoo rituály 5. júla 2026 o 17:00
Odporúčané
Zo strachu pred radiáciou strieľali mačky a chceli podpáliť dom susede. Ligotavý prášok premenil brazílske mesto na Černobyľ Zo strachu pred radiáciou strieľali mačky a chceli podpáliť dom susede. Ligotavý prášok premenil brazílske mesto na Černobyľ 14. júna 2026 o 18:30

Výstup, ktorý sa začal ako každý iný

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo skúsená inštruktorka Ľudmila Korovinová postavila tábor na nechránenom svahu.
  • Ako presne opísala preživšia posledné minúty života svojich kamarátov.
  • Ako ju pohryzla jedna z členiek expedície, keď sa ju pokúšala zachrániť.
  • Aké rôzne teórie existujú o príčine smrti turistov a ktorá je najpravdepodobnejšia.
  • Ako si ľudia mysleli, že preživšiu donútili mlčať sovietske tajné služby.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 210854 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: metro.co.uk, iflscience.com, kp.ru, gazeta.ru
Náhľadový obrázok: Dyatlov Foundation/dyatlovpass.com
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI A TRUE CRIME KRIMI A TRUE CRIME
Odporúčame
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
Refresher Club
Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž)
včera o 07:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Kto má tento týždeň meniny? 👀
Sponzorovaný obsah
Kto má tento týždeň meniny? 👀
21. 9. 2026 8:30
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
20. 9. 2026 14:00
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
Refresher Club
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
včera o 17:00
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
včera o 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
pred 3 dňami
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Politika Krimi Doprava Ekonomika
Viac
Sudca Tomáš Hajduk končí v Bratislave: Preložili ho do Malaciek, odmietol stíhať čurillovcov
pred 11 minútami
Tragédia v Česku: Matka otrávila trojmesačnú dcérku pervitínom v mlieku, odsedí si 8 rokov
pred 51 minútami
Putinov spojenec zaútočil na slovenské a české zbrojovky: „Sedieť na dvoch stoličkách sa nedá,“ tvrdí Medvedčuk
pred hodinou

Viac z Krimi a true crime

Všetko
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
Refresher Club
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
30. 8. 2026 7:00
1
„Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery
Refresher Club
„Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery
5. 8. 2026 7:45
Lindsay Clancy zabila svoje tri deti: Išlo o zúfalý boj s diagnózou alebo premyslený trestný čin?
Lindsay Clancy zabila svoje tri deti: Išlo o zúfalý boj s diagnózou alebo premyslený trestný čin?
3. 9. 2026 15:47
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
16. 9. 2026 14:07
Vraždil na pumpe pod Tatrami aj v neďalekom lese: Boli sme na miestach činu sériového vraha Jána Románeka
Vraždil na pumpe pod Tatrami aj v neďalekom lese: Boli sme na miestach činu sériového vraha Jána Románeka
17. 9. 2026 9:09
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
Refresher Club
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
15. 9. 2026 7:00
2
Viac z Silné príbehy Všetko
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
Refresher Club
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Milan vedie legendárnu petržalskú večierku: Zlodej nám pod tričkom ukradol celý regál čokolád
3. 7. 2026 16:30
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
KVÍZ: Vieš čo je sous-vide alebo aký je rozdiel medzi ceviche a tartare? Dokáž, že si skutočný gastro odborník!
8. 9. 2026 11:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Manželka mi povedala, že nevie, či ma miluje. Tri roky odmieta intimitu a nechce sa o tom rozprávať. Ako zachrániť náš vzťah?
27. 8. 2026 17:00
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
včera o 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
V USA dnes oslavujú deň Dolly Parton
Osobnosti
pred 29 minútami
V USA dnes oslavujú deň Dolly Parton
pred 29 minútami
Dolly Parton Day pripadá na 25. september. Dátum odkazuje na hit „9 to 5“
ADÉLA pre Refresher before she made it big in LA
ADÉLA pre Refresher before she made it big in LA
pred hodinou
Benky nastúpi proti Filipovi Sulíkovi. Fight Night Challenge pridáva nový duel 🥊
Benky nastúpi proti Filipovi Sulíkovi. Fight Night Challenge pridáva nový duel 🥊
pred 2 hodinami
Margot Robbie si zmenila priezvisko
Margot Robbie si zmenila priezvisko
pred 3 hodinami
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
Refresher Club
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
1
ONLINE HRA: Vieš, aké veľké sú veci naozaj? Otestuj svoj odhad, je to náročnejšie, než si myslíš
ONLINE HRA: Vieš, aké veľké sú veci naozaj? Otestuj svoj odhad, je to náročnejšie, než si myslíš
včera o 12:23
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
Refresher Club
Partnerka je stále agresívna, vrieska po deťoch a zhadzuje ma pred nimi. Ako si po 10 rokoch môžeme znova nájsť cestu k sebe?
včera o 17:00
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
V spolupráci
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
včera o 11:05
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
dnes o 07:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
1
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00
1
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00