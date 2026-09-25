Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili

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Incident v pohorí Chamar-Daban dodnes patrí medzi najdesivejšie neobjasnené tragédie v histórii horských expedícií.
9. augusta 1993, pohorie Chamar-Daban, Rusko – Ukrajinskí kajakári plaviaci sa po rieke Snežnaja, ktorá preteká medzi horami, si zrazu všimnú na brehu mladé dievča. Kričí na nich a máva rukami. Už len pri pohľade na ňu vytušia, že niečo je zle. Okamžite zakotvia kajaky a rozbehnú sa jej na pomoc.
- Prečo skúsená inštruktorka Ľudmila Korovinová postavila tábor na nechránenom svahu.
- Ako presne opísala preživšia posledné minúty života svojich kamarátov.
- Ako ju pohryzla jedna z členiek expedície, keď sa ju pokúšala zachrániť.
- Aké rôzne teórie existujú o príčine smrti turistov a ktorá je najpravdepodobnejšia.
- Ako si ľudia mysleli, že preživšiu donútili mlčať sovietske tajné služby.
Keď k dievčaťu pribehnú, všimnú si, že má zakrvavené oblečenie. Hystericky plače a snaží sa im niečo povedať. „Ako sa voláš?“ spýta sa jej jeden z kajakárov. „Valentina Utočenko,“ odpovie cez slzy. „Čo sa ti stalo?“ zisťuje ďalej, no dievča je v takom šoku, že nedokáže poskladať jednu celistvú vetu. Z jej nesúvislého rozprávania nakoniec pochopia len toľko, že všetci ľudia z jej expedície sú mŕtvi.
Do hôr vraj vyrazili siedmi a všetko prebiehalo podľa plánu. V jedno ráno ich však zobudil silný vietor a hustý lejak. Práve sa chystali opustiť tábor, keď jeden z turistov padol na zem. Z úst mu išla pena a z očí a uší tiekla krv. O niekoľko sekúnd neskôr postihol rovnaký osud aj ďalších členov skupiny vrátane vedúcej expedície. Z tábora sa nakoniec podarilo utiecť len dievčaťu...
Incident v pohorí Chamar-Daban dodnes patrí medzi najdesivejšie neobjasnené tragédie v histórii horských expedícií. Mnohí ľudia ho prezývajú aj druhý Ďatlovov priesmyk. Aj v tomto prípade totiž skupina turistov zomrela za záhadných okolností.
Hoci podľa úradov zomreli kamaráti Valentiny Utočenko na podchladenie a zlyhanie srdca, mnohí odborníci dodnes spochybňujú oficiálnu správu o príčine ich smrti. Podchladenie totiž nevysvetľuje náhle krvácanie z očí a ani rýchly kolaps celej skupiny. Za oveľa pravdepodobnejšie pokladajú teórie, podľa ktorých zabil turistov únik chemických zbraní z okolitých vojenských oblastí, pôsobenie infrazvuku alebo otrava toxickými hubami.
Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme, ako vyzerali posledné momenty pred smrťou, ktoré prežili členovia expedície, radi by sme ti pripomenuli, že kvalitný obsah môžeme tvoriť len vďaka členom Refresher Clubu.
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Výstup, ktorý sa začal ako každý iný
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo skúsená inštruktorka Ľudmila Korovinová postavila tábor na nechránenom svahu.
- Ako presne opísala preživšia posledné minúty života svojich kamarátov.
- Ako ju pohryzla jedna z členiek expedície, keď sa ju pokúšala zachrániť.
- Aké rôzne teórie existujú o príčine smrti turistov a ktorá je najpravdepodobnejšia.
- Ako si ľudia mysleli, že preživšiu donútili mlčať sovietske tajné služby.