Feed Explore
Feed Explore Profil
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
0
0
0
dnes 23. septembra 2026 o 10:15
Čas čítania 5:41

Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)

Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Zdroj: Refresher
Hana Divišová
Hana Divišová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

O tom, čo ho po návrate z vily prekvapilo, koho by si dnes vybral do Hideaway a čo mu po šou začalo chodiť do správ.

Maxo patril medzi pôvodných chalanov šiestej série Love Island Česko & Slovensko, jeho cesta vo vile sa však skončila pomerne skoro. Po návrate domov si už stihol pozrieť aj odvysielané časti a priznáva, že na niektoré situácie sa dnes pozerá úplne inak.

V rozhovore prezradil, s kým si vo vile rozumel najviac, prečo po pozretí dielov zmenil názor na Nelu, koho by si dnes vybral do Hideaway, koľko nových followerov od šou očakával aj to, aké správy mu po návrate začali chodiť od žien.

Aké boli tvoje prvé pocity, keď si definitívne opustil vilu?

Úprimne, už som sa trochu tešil domov. Keď som bol vo vile, sústredil som sa iba na život tam a veľmi som nerozmýšľal nad tým, čo sa deje doma.

Keď som vypadol, hneď som si predstavil svojho psa Hektora, ako sa ku mne rozbehne a bude sa tešiť. Bolo príjemné prísť domov, stretnúť sa s kamošmi, sadnúť si, pokecať a dať si pivo.

maxo love island
Zdroj: @maxo_slezak, @loveislandcs

Po dlhšom čase si dostal späť telefón. Čo si spravil ako prvé?

Najskôr som zavolal mame. Chcel som vedieť, ako sa má ona aj babka. Potom som bol, samozrejme, zvedavý aj na Instagram.

Ako veľmi ti po Love Islande narástli sociálne siete?

Mal som tam asi o štyritisíc followerov viac. S Matesom sme boli celkom prekvapení, pretože sme čakali viac. Ja som si myslel, že pribudne aspoň 10-tisíc followerov, Mates hovoril o 15-tisícoch. Čakali sme teda o niečo väčší nárast.

Keď Love Island sleduješ doma, život vo vile pôsobí pomerne bezstarostne. Aké to bolo v skutočnosti?

Keď to človek sleduje, má pocit, že sa tam iba opaľujeme, hráme hry a sme s babami. V skutočnosti bolo dosť náročné natáčať celé dni. Bolo tam veľké teplo a človek si musel zvyknúť na kamery aj na tú nervozitu.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do Refresher Clubu
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 211454 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA REALITY SHOW TELEVÍZIA MARKÍZA
Odporúčame
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
Refresher Club
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
včera o 17:00
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
pred 2 dňami
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
Refresher Club
„Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov
dnes o 07:00
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
pred 3 dňami
Ochutnali sme burgre s názvami bratislavských mestských častí. Ako hodnotíme Jarovce? 🍔
Sponzorovaný obsah
Ochutnali sme burgre s názvami bratislavských mestských častí. Ako hodnotíme Jarovce? 🍔
15. 9. 2026 10:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
včera o 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Donald Trump Vladimir Putin
Viac
V TA3 sa pohádali poslanci Smeru a PS: Mažgút vytiahol na Mesterovú jej byt v bratislavskom Starom Meste
pred 13 minútami
Vláda schválila výrazné zlacnenie cestovania vlakom: Lístky v 2. triede budú od októbra lacnejšie o 50 %
pred hodinou
Vláda zasiahne do cien palív: Od októbra obmedzí maržu čerpacích staníc na 10 centov za liter
pred hodinou

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Love Island Česko & Slovensko 2026: Spoznaj mužských účastníkov šiestej série
Love Island Česko & Slovensko 2026: Spoznaj mužských účastníkov šiestej série
1. 9. 2026 8:35
Love Island sa vracia. Zoznám sa s novými účastníčkami
Love Island sa vracia. Zoznám sa s novými účastníčkami
1. 9. 2026 8:30
Gladičovci bez filtra: Kríza vo vzťahu, ich bodycount a názor na Oski Baramiho (CLOSE FRIENDS)
Gladičovci bez filtra: Kríza vo vzťahu, ich bodycount a názor na Oski Baramiho (CLOSE FRIENDS)
8. 9. 2026 19:00
Už dnes štartuje nová SuperStar. Pamätáš si všetkých jej víťazov?
Už dnes štartuje nová SuperStar. Pamätáš si všetkých jej víťazov?
2. 9. 2026 17:53
Takto vyzerala Summer media párty Markízy
Takto vyzerala Summer media párty Markízy
27. 8. 2026 8:38
Tieto otázky potrápili našich účastníkov všeobecného kvízu by TIPOS
Sponzorovaný obsah
Tieto otázky potrápili našich účastníkov všeobecného kvízu by TIPOS
4. 9. 2026 15:06
Viac z Beauty Všetko
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
3. 9. 2026 9:30
Hľadali sme parfumy ideálne na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa každý otočí
13. 8. 2026 13:00
Dakota Johnson a Alexander Skarsgård spojili sily a stali sa tvárami novej kampanepre značku Valentino
25. 8. 2026 11:35
Viac z Fashion Všetko
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
pred 2 hodinami
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance
16. 9. 2026 18:00
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Viac z Krimi a true crime Všetko
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
Refresher Club
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
30. 8. 2026 7:00
1
Manželke vyrezal z brucha plod, ukájal sa nad mŕtvolami dcér. „Horehronský rozparovač“ bol posledný vrah, ktorého obesili v ČSSR
2. 8. 2026 17:30
„Nechcem tu zomrieť!“ Nemecký turista v panike ušiel z letiska a navždy zmizol v lese. Mrazivú scénu natočili bezpečnostné kamery
5. 8. 2026 7:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nové Beats 360 menia pravidlá dizajnu. Vzhľad si prispôsobíš podľa nálady
Tech
pred 20 minútami
Nové Beats 360 menia pravidlá dizajnu. Vzhľad si prispôsobíš podľa nálady
pred 20 minútami
Nové Beats 360 majú vymeniteľné náušníky, IPX4 a výdrž 32 hodín
Bratislava získa prvé mestské nájomné byty od súkromného developera
PR správa
Bratislava získa prvé mestské nájomné byty od súkromného developera
pred 28 minútami
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
Milan Fashion Week 2026 odštartoval: Takto vyzeral Vogue World v Miláne
pred 2 hodinami
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
Refresher Club
Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)
pred 2 hodinami
V Love Island vile je nová tajná miestnosť. Čo sa bude diať v Secret Garden?
V Love Island vile je nová tajná miestnosť. Čo sa bude diať v Secret Garden?
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Refresher Club
„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
pred 2 dňami
Hayden Panettiere zomrela predávkovaním. Úrady smrť klasifikujú ako nehodu
Hayden Panettiere zomrela predávkovaním. Úrady smrť klasifikujú ako nehodu
včera o 17:45
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Honza a Adri z Love Islandu oznámili rozchod ❤️‍🩹
Honza a Adri z Love Islandu oznámili rozchod ❤️‍🩹
včera o 19:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
Vyskúšali sme 5 populárnych prístrojov na čistenie z Lidlu pre každý rozpočet. Tieto výrobky nám odpálili dekel
18. 9. 2026 12:00
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
Írske rádio vyradilo hudbu Eda Sheerana z playlistu
17. 9. 2026 19:50
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
Refresher Club
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00