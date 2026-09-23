Maxo z Love Islandu: Prekvapilo ma, koľko zadaných žien mi píše pikantné správy (Rozhovor)

O tom, čo ho po návrate z vily prekvapilo, koho by si dnes vybral do Hideaway a čo mu po šou začalo chodiť do správ.
Maxo patril medzi pôvodných chalanov šiestej série Love Island Česko & Slovensko, jeho cesta vo vile sa však skončila pomerne skoro. Po návrate domov si už stihol pozrieť aj odvysielané časti a priznáva, že na niektoré situácie sa dnes pozerá úplne inak.
V rozhovore prezradil, s kým si vo vile rozumel najviac, prečo po pozretí dielov zmenil názor na Nelu, koho by si dnes vybral do Hideaway, koľko nových followerov od šou očakával aj to, aké správy mu po návrate začali chodiť od žien.
Aké boli tvoje prvé pocity, keď si definitívne opustil vilu?
Úprimne, už som sa trochu tešil domov. Keď som bol vo vile, sústredil som sa iba na život tam a veľmi som nerozmýšľal nad tým, čo sa deje doma.
Keď som vypadol, hneď som si predstavil svojho psa Hektora, ako sa ku mne rozbehne a bude sa tešiť. Bolo príjemné prísť domov, stretnúť sa s kamošmi, sadnúť si, pokecať a dať si pivo.
Po dlhšom čase si dostal späť telefón. Čo si spravil ako prvé?
Najskôr som zavolal mame. Chcel som vedieť, ako sa má ona aj babka. Potom som bol, samozrejme, zvedavý aj na Instagram.
Ako veľmi ti po Love Islande narástli sociálne siete?
Mal som tam asi o štyritisíc followerov viac. S Matesom sme boli celkom prekvapení, pretože sme čakali viac. Ja som si myslel, že pribudne aspoň 10-tisíc followerov, Mates hovoril o 15-tisícoch. Čakali sme teda o niečo väčší nárast.
Keď Love Island sleduješ doma, život vo vile pôsobí pomerne bezstarostne. Aké to bolo v skutočnosti?
Keď to človek sleduje, má pocit, že sa tam iba opaľujeme, hráme hry a sme s babami. V skutočnosti bolo dosť náročné natáčať celé dni. Bolo tam veľké teplo a človek si musel zvyknúť na kamery aj na tú nervozitu.