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„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
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dnes 21. septembra 2026 o 7:00
Čas čítania 7:25

„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi

„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
Zdroj: Archív respondentky Very
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Diskusiu pred pár týždňami vyvolal Verin instagramový post, kde zverejnila spoločný záber a otvorene opísala priateľský vzťah medzi ňou, jej súčasným partnerom a expartnerom.

„My sme si jednoducho tak jasne nastavili vzťah a upratali emócie, že by som nemala problém ani so spoločným výletom. Zobrať spoločne deti na výlet, zavolať si a hodinu prekecať alebo to, že príde so svojou partnerkou na obed k nám, nie je problém. Nedávno napríklad ex s mojím súčasným partnerom maľovali byt,“ hovorí fotografka Vera, ktorá pre Refresher opísala svoju osobnú skúsenosť so vzťahom medzi ňou a jej súčasným a bývalým partnerom.

Vera má tri deti s dvoma mužmi a s bývalým partnerom dnes vychádzajú veľmi dobre. Ich vzťah podľa nej funguje presne tak, ako by mal.

Rozchod máme v predstavách často jasne zadefinovaný. Predstavujeme si ho ako definitívnu bodku. Niekdajší partneri odídu zo svojich životov, prerušia kontakt a každý z nich ide ďalej svojou cestou. Ak však bývalí partneri spolu dokážu normálne komunikovať, či dokonca medzi nimi zostalo priateľstvo, alebo spolu trávia čas, okolie často začína premýšľať, či medzi nimi predsa len nie je „niečo viac“.

Paradoxne, oveľa menej podozrivé nám niekedy pripadá, keď sa bývalí partneri nevedia vystáť, hádajú sa alebo jeden druhého zo života úplne odstrihnú. A to aj v prípade, že ich okrem spoločnej minulosti spájajú aj deti.

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O tom, či je nenávisť po rozchode zdravším dôkazom odpútania než rešpekt či vzájomné priateľstvo a či môže mať človek svojho expartnera úprimne rád, hoci ho už vôbec nemiluje, sme sa rozprávali so psychologičkou Naďou Dudovou z platformy ksebe.sk

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V tomto článku si prečítaš:
  • Čomu Vera vďačí za priateľský vzťah medzi ňou, jej súčasným a bývalým partnerom.
  • Prečo nám pokojný vzťah s ex pripadá podozrivejší než nenávisť.
  • Či môžete mať bývalého partnera úprimne radi bez toho, aby ste ho stále milovali.
  • Kedy môže podľa psychologičky kontakt s bývalým partnerom narušiť nový vzťah a ako to riešiť.

„Expartner je a vždy aj bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Napriek tomu, že dnes má každý z nich vlastný život, program aj povinnosti, s bývalým partnerom zostali v kontakte a stretávajú sa aj mimo nevyhnutných rodičovských povinností, ktoré ich budú už navždy spájať. „Keďže máme spolu deti, je pre mňa úplne normálne, že sa stretávame,“ vysvetľuje.

Vera s bývalým partnerom
Vera s bývalým partnerom Zdroj: Archív respondentky Very

Diskusiu pred pár týždňami vyvolal jej instagramový post, kde zverejnila spoločný záber a otvorene opísala priateľský vzťah medzi ňou, jej súčasným partnerom a expartnerom. Príspevok získal množstvo pozitívnych reakcií a komentárov. Zapojili sa aj ľudia, ktorí v detstve zažili rozchod rodičov a situácie, kedy sa cítili ako medzi dvoma mlynskými kolesami. Pochvalné komentáre si Vera vyslúžila aj od ľudí, ktorí po rozchode s expartnermi nedokázali udržať korektné vzťahy.

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S bývalým partnerom sa pravidelne stretáva aj v spoločnosti jeho partnerky, chodia s deťmi na výlety a volávajú si. A hoci to môže niekomu znieť ako netradičné usporiadanie, Vera v tom nevidí nič zvláštne. Dôležité je podľa nej to, že každý z mužov má v jej živote svoje miesto a nie je medzi nimi priestor na žiarlivosť. „S mojím ex sa nedeje nič také, na čo by mal súčasný partner dôvod žiarliť,“ hovorí.

„Podozrivé sa to môže zdať asi ľuďom, ktorí by v rovnakej situácii boli sami podozrievaví. Nevyšiel nám vzťah, bodka. Za mňa, ak tam nie je naozaj nejaký vážny dôvod rozpadu manželstva, ako napríklad násilie a podobne, nemám dôvod na nenávisť a nevraživosť. A nie je to tak, že by sme náš vzťah museli nasilu udržiavať kvôli deťom, aj keď práve kvôli nim som veľmi rada, že to máme nastavené takto,“ uvažuje Vera.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čomu Vera vďačí za priateľský vzťah medzi ňou, jej súčasným a bývalým partnerom.
  • Prečo nám pokojný vzťah s ex pripadá podozrivejší než nenávisť.
  • Či môžete mať bývalého partnera úprimne radi bez toho, aby ste ho stále milovali.
  • Kedy môže podľa psychologičky kontakt s bývalým partnerom narušiť nový vzťah a ako to riešiť.
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