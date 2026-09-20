Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili

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Toto je skutočný príbeh Lizzie Borden zo seriálu Monsters.
4. augusta 1892, Fall River, Massachusetts – Bolo horúce augustové dopoludnie. Slúžka Bridget Sullivan si práve ľahla na posteľ vo svojej podkrovnej izbe, pretože jej prišlo nevoľno.
„Maggie, poď rýchlo dole! Niekto zabil otca!“ zakričala na ňu z prízemia Lizzie Borden, dcéra majiteľov domu. Keď zbehla dole, uvidela zmasakrované telo Andrewa Bordena. Nehybne ležalo na zakrvavenej pohovke v obývačke. Niekto mu rozmlátil hlavu. Rovnaký osud postihol aj macochu Lizzie, Abby Borden. Jej telo našli o hodinu a pol neskôr v hosťovskej izbe. Podľa policajtov jej neznámy páchateľ až 19-krát zaťal do hlavy sekerou.
- Prečo policajti spočiatku podozrievali strýka Lizzie.
- Ako Lizzie pri výsluchu menila svoje výpovede.
- Ako proti Lizzie vypovedal na súde miestny lekárnik.
- Kto každý sa v čase vrážd nachádzal v dome.
Kto vraždy spáchal, dodnes nie je jasné. Všetky indície však ukazujú práve na Lizzie. Zároveň išlo taktiež o jedinú osobu, ktorú kedy z vrážd obvinili. V júni 1893 ju však nakoniec porota súdu oslobodila.
Prípad Lizzie Borden patrí medzi jednu z najväčších a najznámejších záhad americkej kriminalistiky. Inšpiroval mnohé knihy, filmy, operu a v neposlednom rade aj štvrtú sériu antológie Monsters, ktorú nájdeš už teraz na Netflixe.
V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu. Naposledy sme písali o 14-ročnej vrahyni Carly Gregg či o kanibalovi Edovi Kemperovi, ktorý svojej matke odrezal hlavu a potom si z nej spravil terč na šípky.
Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Lizzie Borden, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Kto mohol chcieť smrť Andrewa a Abby?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo policajti spočiatku podozrievali strýka Lizzie.
- Ako Lizzie pri výsluchu menila svoje výpovede.
- Ako proti Lizzie vypovedal na súde miestny lekárnik.
- Kto každý sa v čase vrážd nachádzal v dome.