Dať 50, 100 alebo 200 eur? Pri svadobných obálkach si mnohí hostia nie sú istí, aká suma je ešte slušná a kedy už dávajú priveľa. Podľa odborníčky by však dar nemal byť účtom za hostinu.
Kedysi hostia na svadby nosili mixéry, sady hrncov alebo príbory, ktoré novomanželom mali poslúžiť v domácnosti. Teda ak náhodou nedostali štyri rovnaké mixéry. V súčasnosti je to inak. Mnohé páry už ďalšie veci do kuchyne nepotrebujú a radšej si želajú peniaze v obálke.
- Koľko sa Slovákom podarilo vyzbierať na svadbách a akú časť nákladov im dary pokryli.
- Na čo páry použili peniaze zo svadobných obálok.
- Koľko peňazí dať podľa svadobnej etikety do obálky.
- Ako si o finančný dar slušne povedať.
Slováci nám prezradili, koľko sa im na svadbách podarilo vyzbierať, koľko prispeli rodičia či kamaráti a čo s peniazmi urobili.
„Všetky náklady na svadbu sa nám vrátili, ešte sme si za svadobné kúpili nový gauč a išli do New Yorku,“ hovorí Daniela. Niekomu peniaze pokryli celú svadbu, iní ich využili na dovolenku, bývanie či iné spoločné plány.
Koľko vlastne dať do svadobnej obálky? Odborníčka na etiketu Mária Gáliková vysvetľuje, či existuje suma, ktorú by mal hosť dodržať, aký finančný dar je úplne v poriadku a ako si môžu novomanželia slušne vypýtať peniaze namiesto klasických darov.
V Refresher Clube máme mnoho svadobných tém, pozri si aj ďalšie príbehy, rady a inšpirácie, ktoré sa ti môžu hodiť pred veľkým dňom.
Na svadbe mali 106 hostí. V obálkach dostali viac ako 10-tisíc eur
Dominika sa vydávala pred piatimi rokmi, preto sama hovorí, že nevie, aké pravidlá pri svadobných daroch platia dnes. S manželom si svadbu financovali sami, nechceli totiž, aby im do jej organizácie príliš zasahovala rodina.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko sa Slovákom podarilo vyzbierať na svadbách a akú časť nákladov im dary pokryli.
- Na čo páry použili peniaze zo svadobných obálok.
- Koľko peňazí dať podľa svadobnej etikety do obálky.
- Ako si o finančný dar slušne povedať.