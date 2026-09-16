Priznávajú, že za pekným Instagramom sa skrýva práca na dvadsaťštyri hodín denne, ktorá si berie svoju daň aj na úkor času, ktorý by inak trávili so svojou rodinou.
Zuzana chatu pod Tatrami, presnejšie vo Važci, poslednej liptovskej dedine tesne pod Vysokými Tatrami, dokončila s manželom len minulý rok. Nestavali ju ako investíciu. Stavali ju pre seba a pre svoje deti. Dnes, po prvom kompletnom roku prevádzky, vie presne povedať, čo znamená vlastniť chatu v horách naozaj. Nie tú verziu z Instagramu, ale tú, ktorá stojí peniaze, čas a často aj rodinné víkendy.
- Aké nečakané náklady musí majiteľ chaty pravidelne platiť.
- Koľko času jej prenajímanie chaty v skutočnosti zaberie a čo robí na úkor vlastnej rodiny.
- Ktorí hostia k nej chodia, odkiaľ sú a prečo niektorých radšej odmietne.
- Ktorá sezóna je pre chatu najťažšia.
Zuzana svoje rozhodnutie neľutuje, naopak. Viacerí bývalí hostia sa medzičasom stali priateľmi, s ktorými zostávajú v kontakte aj mimo chaty. Zároveň však nechce, aby si po prečítaní jej príbehu niekto povedal, že si postaví chatu a peniaze prídu samy.
Vlastniť chatu v horách a prenajímať ju znamená prácu na plný úväzok popri inej práci, nepredvídateľné náklady, obetovaný rodinný čas a stovky drobných rozhodnutí. „Kto do toho ide len kvôli peknej fotke na Instagrame, toho prekvapenie neskôr neminie. Ak to máte však skutočne radi, vráti sa to nielen na účte, ale aj v ľuďoch, ktorých vďaka tomu spoznáte.“
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„Nič pasívne na tomto nie je“
Zuzana má bežné zamestnanie. Chate sa spolu s mužom venuje popri ňom, vo voľnom čase, ktorý by inak trávili inak. Prevádzku si vedú sami, s pomocou jedinej externej osoby, upratovačky. Všetko ostatné je na nich.
„Veľa ľudí si myslí, že keď niekto prenajíma chatu, že to je pasívny príjem, tak poď si to skúsiť. Lebo nič pasívne na tomto nie je,“ hovorí Zuzana.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké nečakané náklady musí majiteľ chaty pravidelne platiť.
- Koľko času jej prenajímanie chaty v skutočnosti zaberie a čo robí na úkor vlastnej rodiny.
- Ktorí hostia k nej chodia, odkiaľ sú a prečo niektorých radšej odmietne.
- Ktorá sezóna je pre chatu najťažšia.