Prepojenie na Epsteina aj NFL: Kto je Robert Kraft, ktorý Macklemora vyhodil z turné Eda Sheerena?

Za vyradením rapera Macklemorea z turné Eda Sheerana stojí vplyvný americký miliardár Robert Kraft, ktorého obrovská moc a kontroverzná minulosť dnes vyvolávajú mnohé otázky.
Hudobným svetom v týchto dňoch rezonuje nečakaná správa o vyradení rapera Macklemorea z amerického turné speváka Eda Sheerana. Macklemore sa počas koncertu v New Jersey rozhodol vyjadriť podporu Palestíne, čo vyvolalo tlak zo strany majiteľov štadiónov a promotérov na Eda Sheerana, aby Macklemora z line-upu odstránil.
Ed napokon tento krok urobil, za čo si vyslúžil obrovskú dávku kritiky. Podľa mnohých sa napriek svojmu vplyvu rozhodol v otázke vojny v Gaze ostať neutrálny. Kritici tvrdia, že v kontexte prebiehajúceho konfliktu môže byť aj takáto neutralita vnímaná ako určitý politický postoj. Po vylúčení Macklemora sa z Edovho turné rozhodli odísť aj ďalší umelci.
Ústrednou postavou celého bojkotu Macklemora je americký miliardár Robert Kraft - muž, ktorého moc siaha ďaleko za hranice biznisu. Kto to vlastne je, aké záujmy presadzuje a prečo sa jeho meno v poslednom čase spája s viacerými kontroverziami?
Miliardy, šport a podpora Izraela
Robert Kraft v zámorí zďaleka nie je neznámym pojmom. Podľa informácií magazínu Forbes ide o amerického židovského miliardára a šéfa impéria The Kraft Group, ktorého majetok sa odhaduje na viac ako 13 miliárd dolárov.
Športoví fanúšikovia ho poznajú najmä ako majiteľa mimoriadne úspešného tímu amerického futbalu New England Patriots. Okrem toho mu patrí aj Gillette Stadium v štáte Massachusetts, čo mu dáva do rúk nemalú moc nad tým, kto na ňom vystúpi.
Kraft, ktorý vyrastal v ortodoxnej židovskej rodine, je dlhodobo a mimoriadne zanieteným zástancom Izraela. Svoje presvedčenie masívne podporuje aj finančne - do kampane s názvom Stand Up to Jewish Hate, zameranej na boj proti antisemitizmu, napríklad investoval viac ako 20 miliónov dolárov, uvádza CBS News.
Jeho úzke väzby na izraelské vedenie potvrdzuje aj fakt, že keď v roku 2019 preberal prestížne ocenenie Genesis Prize, izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho označil za „najlojálnejšieho priateľa Izraela“.
Prečo jeho vplyv vyvoláva obavy?
Robert Kraft aktuálne čelí kritike najmä za to, ako zasahuje proti propalestínskym hlasom a kritike izraelskej politiky. Miliardár vo svojom vyhlásení potvrdil, že Macklemorovi osobne zakázal vystúpiť na jeho štadióne, pretože jeho vystúpenia obsahujú „širšiu históriu antisemitskej rétoriky“.
Macklemore však na Instagrame uvádza, že Kraft zašiel ešte ďalej. Podľa slov rapera Kraft zburcoval aj majiteľov ďalších amerických štadiónov a spoločne dali Edovi Sheeranovi tvrdé ultimátum: ak Macklemore zostane na turné, stratia prístup na ich miesta.
Nátlak Kraft neuplatňuje len v hudbe. Na jar 2024 napríklad stiahol svoju dlhoročnú finančnú podporu pre Kolumbijskú univerzitu, ktorej jeho rodina v minulosti darovala minimálne 18 miliónov dolárov. Dôvodom bolo to, že škola podľa neho nedokázala zakročiť proti študentským protestom namiereným proti vojne v Gaze.
Prepojenie s Jeffreym Epsteinom
Popri politických a spoločenských kauzách sa Kraftovo meno spája aj s iným škandálom. Začiatkom tohto roka sa jeho meno objavilo v zverejnených dokumentoch k prípadu zosnulého sexuálneho predátora, známych ako Epstein files.
Spojenie pramení z udalostí z roku 2019, keď bol miliardár obvinený z navádzania na prostitúciu. Vtedy urobil kontroverzný krok a do svojho obhajcovského tímu si najal jedného z bývalých Epsteinových právnikov, uvádza Aljazeera. Obvinenia voči Kraftovi boli napokon v roku 2020 pre nedostatok dôkazov stiahnuté.
Kde končí sloboda prejavu a začína moc peňazí?
Či už ide o študentské kampusy alebo obrovské štadióny, Robert Kraft ukazuje, že hudobný priemysel často nie je len o umení. Je aj o tom, kto vlastní pódiá, a že sloboda slova v šoubiznise môže veľmi rýchlo naraziť na svoje nekompromisné finančné hranice.