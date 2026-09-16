Za prvú profesionálnu rúru dali 500 eur, v čase, keď nemali peniaze na rozdávanie a ešte vôbec netušili, či sa ich nový biznis uchytí. Dnes má slovenský podnikateľ Jozef vo Francúzsku stroje za desaťtisíce eur a 17 prevádzok Jojo’s Dough.
Keď Jozef počas covidu prišiel o stavebnú firmu, nevedel, čo bude ďalej. S manželkou začali v ich apartmáne v Cannes piecť cookiesky. Prvú profesionálnu rúru kúpili za 500 eur a všetko, čo zarobili, okamžite vracali späť do podnikania.
Dnes má ich značka Jojo's Dough 17 prevádzok po celom Francúzsku. Pred obchodmi v Paríži stoja rady, malý kiosk v nákupnom centre má tento rok spraviť obrat až 600-tisíc eur a značku ďalej rozširujú franšízanti.
- Prečo za vstup do parížskeho obchodu zaplatil 65-tisíc eur.
- Ako sa z jedného malého obchodu postupne stala sieť 17 prevádzok.
- Prečo Jozefa vo Francúzsku trápil jeho prízvuk.
- Ako si dokázal ako mladý chalan kúpiť byt v Cannes.
- Čo museli s manželkou obetovať a kam sa chcú so značkou posunúť ďalej.
Jozef tvrdí, že luxusný život nikdy nebol jeho cieľom. Doma podľa vlastných slov nemajú drahé veci a peniaze radšej vracajú do podnikania. Najväčšou motiváciou je preňho príbeh toho, kam sa dokázal dostať ako cudzinec vo Francúzsku, napriek tomu, že ho pre prízvuk ľudia nie vždy brali vážne.
S manželkou majú dve deti a priznáva, že skĺbiť podnikanie s rodinou je niekedy náročné. Keď ešte žili v Paríži, za dvojizbový byt platili takmer 2 500 eur mesačne. S deťmi sa preto napokon presťahovali ďalej od centra, kde dnes bývajú v prenajatom rodinnom dome.
Ich bežný deň sa pritom stále točí okolo práce. Ráno odvezú deti do škôlky, Jozef pracuje z domu alebo cestuje do Paríža natáčať obsah, večer vyzdvihnú deti a po ich uložení sa opäť vracajú k počítačom. „Niekedy sa cítiš vinný, že nedávaš toľko biznisu, koľko by si mal, a zároveň nedávaš toľko tomu dieťaťu, koľko by si chcel,“ priznáva pre Refresher.
Ako sa zo Slováka, ktorý vo Francúzsku začínal v reštaurácii a neskôr podnikal v stavebníctve, stal majiteľ rýchlo rastúcej značky? Jozef nám opísal, koľko ich podnikanie stálo, čo museli obetovať aj prečo zatiaľ odmieta ponuky na expanziu do Dubaja, Kataru či USA.
Ako si dokázal kúpiť v mladom veku apartmán v Cannes?
Jozef žije vo Francúzsku od roku 2013. Po škole odišiel za otcom, ktorý tam pracoval v stavebníctve, a rýchlo si obľúbil aj jazyk, aj krajinu.
Naučil sa po francúzsky ešte pri práci v reštaurácii, neskôr nastúpil do otcovej stavebnej firmy a vďaka stálej zmluve si dokonca kúpil byt v Cannes.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo za vstup do parížskeho obchodu zaplatil 65-tisíc eur.
- Ako sa z jedného malého obchodu postupne stala sieť 17 prevádzok.
- Prečo Jozefa vo Francúzsku trápil jeho prízvuk.
- Ako si dokázal ako mladý chalan kúpiť byt v Cannes.
- Čo museli s manželkou obetovať a kam sa chcú so značkou posunúť ďalej.