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Slovenská pošta začína spoluprácu s COOP Jednotou pri rozvoji základných služieb. MaláPOŠTA bude dostupná v Šali
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Tento článok je PR správa spoločnosti COOP Jednota.
15. septembra 2026 o 14:36
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Slovenská pošta začína spoluprácu s COOP Jednotou pri rozvoji základných služieb. MaláPOŠTA bude dostupná v Šali

Slovenská pošta začína spoluprácu s COOP Jednotou pri rozvoji základných služieb. MaláPOŠTA bude dostupná v Šali
Zdroj: Coop Jednota
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Slovenská pošta a COOP Jednota začínajú spoluprácu, ktorej cieľom je hľadať nové možnosti poskytovania základných služieb v regiónoch.

V predajni COOP Jednoty Supermarket na Nitrianskej ulici v Šali otvárajú druhú prevádzku maláPOŠTA na Slovensku a prvú v domácej maloobchodnej sieti. Nová služba umožní obyvateľom vybaviť vybrané poštové úkony na mieste, ktoré pravidelne navštevujú. Prevádzka bude kopírovať otváracie hodiny predajne, takže poštové služby budú dostupné počas celej otváracej doby, aj cez víkendy.

Prvá prevádzka konceptu maláPOŠTA vznikla v júni 2026 v Partizánskom. Druhá prevádzka vo Veči, mestskej časti Šale, otvára novú etapu projektu. Slovenská pošta doň prvýkrát zapája partnera s rozsiahlou maloobchodnou sieťou a silným zastúpením v regiónoch. V krátkom čase by mali pribudnúť pilotné prevádzky v ďalších regiónoch.

Prepájanie poštových služieb s predajňami potravín je známe aj zo zahraničia. Partnerské prevádzky pomáhajú dopĺňať tradičnú pobočkovú sieť a zachovať služby na miestach, kde samostatné malé pošty čelia rastúcemu ekonomickému tlaku. Podobnú situáciu poznajú aj menšie predajne potravín. Slovenská pošta a COOP Jednota preto chcú v praxi overiť, ako spojenie vybraných služieb môže podporiť ich dostupnosť v nových ekonomických podmienkach.

 

„Koncept maláPOŠTA je jednou z možností, ako zachovať pevný kontaktný bod Slovenskej pošty aj tam, kde prevádzkovanie klasickej pobočky nie je dlhodobo udržateľné. V COOP Jednote sme našli partnera, ktorý pozná slovenské regióny a rozumie potrebám ich obyvateľov. Zároveň si uvedomujeme, že poštová agenda je pre pracovníkov predajne nová. Pri jej zavádzaní im preto poskytneme potrebné zaškolenie a podporu. Skúsenosti zo Šale budú dôležité aj pri príprave ďalších lokalít,“ uvádza Vladislav Kupka, generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

Predajňa, ktorú obyvatelia Veče poznajú

Predajňa COOP Jednota Supermarket na Nitrianskej ulici je stabilnou súčasťou Veče a pre miestnych obyvateľov predstavuje všeobecne známe a ľahko dostupné miesto. Priamo pred predajňou sa nachádza zastávka mestskej hromadnej dopravy, vďaka čomu sa k nej pohodlne dostanú aj obyvatelia z ďalších častí Veče.

Predajňa zároveň podporuje regionálnych a miestnych výrobcov. Zákazníci v nej nájdu čerstvé slovenské mäso a mäsové výrobky od výrobcov zo Šale a Tešedíkova, chlieb a pečivo od miestnych pekárov aj výrobky lokálnej výroby lahôdok a cukrárenských výrobkov.

 

„Družstevná forma podnikania tak, ako ju vnímame v systéme COOP Jednota, je založená na vytváraní hodnoty pre regióny a miestne komunity. Práve projekt maláPOŠTA ukazuje, že naše pôsobenie má konkrétny pozitívny vplyv na dostupnosť základných služieb, a tým aj na kvalitu každodenného života ľudí. Verím, že obyvatelia Veče si novú poštovú službu rýchlo osvoja a spolu s ňou budú radi využívať aj ponuku produktov a ďalších služieb COOP Jednota,“ hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Nové modely pre dostupnosť základných služieb

Regionálne spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta, do ktorého siete patria aj predajne COOP Jednota v Šali, má skúsenosti so zavádzaním nových prevádzkových modelov. V roku 2024 otvorilo v obci Šalgočka prvú automatizovanú predajňu COOP Jednota na Slovensku. Hybridný režim 24/7 pomohol obnoviť dostupnosť potravín v obci, kde bola pôvodná predajňa pre ekonomické a personálne problémy zatvorená. Podobný model prevádzky má aj predajňa na Sládkovičovej ulici v Šali, ktorá s klasickým personálom funguje v doobedňajších hodinách a potom nepretržite v automatickom režime bez personálu. V regióne bude čoskoro otvorených už 12 prevádzok v tomto režime.

 

Okrem poštových služieb COOP Jednota ponúka aj ďalšie doplnkové služby ako sú výber hotovosti prostredníctvom služby Minibankomat alebo úhrada šekov a faktúr cez službu COOPkasa. Služba maláPOŠTA tak rozšíri okruh praktických služieb, ktoré obyvatelia vybavia popri každodennom nákupe.

„Uvedomujeme si, že poskytovanie poštových služieb prinesie našim pracovníkom nové povinnosti a bude si vyžadovať osvojenie ďalších postupov. Prosíme zákazníkov, aby boli najmä v úvodných dňoch trpezliví. Ide o novú službu, ktorú sa naše kolegyne s podporou Slovenskej pošty budú postupne učiť poskytovať čo najlepšie,“ hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.

COOP Jednota
Zdroj: COOP Jednota

Prínos pre obyvateľov Veče

Mestská časť Veča je s centrom Šale spojená mostom cez Váh, preto má dostupnosť základných služieb priamo v mestskej časti osobitný význam. Obyvatelia získajú vybrané poštové služby na mieste, ktoré poznajú a pravidelne navštevujú.

 

„Pre obyvateľov Veče je dôležité, aby mali základné služby dostupné priamo vo svojej mestskej časti a nemuseli za každou z nich cestovať do centra Šale. Predajňa COOP Jednoty na Nitrianskej ulici je prirodzeným miestom každodenného života, navyše s dostupným parkovaním. Rozšírenie jej ponuky o vybrané poštové služby preto vnímame ako užitočný krok. Keďže ide o nový model, dôležité bude sledovať jeho fungovanie v praxi aj skúsenosti samotných obyvateľov,“ pripomína Jozef Belický, primátor mesta Šaľa.

Čo vybavia obyvatelia v prevádzke maláPOŠTA?

Prevádzka poskytne základné poštové služby, ktoré zákazníci využívajú najčastejšie:

  • Vyzdvihnutie zásielok: Obyvatelia si budú môcť nechať do prevádzky maláPOŠTA adresovať balíkové zásielky, a to aj na dobierku. Dobierku bude možné zaplatiť v hotovosti aj platobnou kartou.
  • Vyzdvihnutie oznámenej zásielky: Prevádzka poslúži aj na uloženie listových a balíkových zásielok po neúspešnom pokuse o doručenie na korešpondenčnej adrese (pre obyvateľov Šaľa Veča a obce Dlhá nad Váhom).
  • Odoslanie vopred zaplatenej zásielky: Klient bude môcť odoslať zásielku, ktorú si vopred pripravil a zaplatil prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty alebo ePodacieho hárka.
  • Pripravované služby: V ďalšej fáze sa počíta s rozšírením o finančné operácie, ako sú platby SIPO, poštových poukazov a vybraných produktov SKPAY.

Rozsah služieb prevádzky maláPOŠTA je užší ako v klasickej pobočke Slovenskej pošty. Zahŕňa však tie, kvôli ktorým klienti navštevujú kamenné pobočky najčastejšie. Ďalšie poštové služby zostávajú dostupné prostredníctvom doručovateľov, kamenných pôšt, mobilnej aplikácie, BalíkoBOXov a online zákazníckeho servisu.

 

Prevádzka maláPOŠTA v Šali je k dispozícii počas celej otváracej doby predajne COOP Jednoty, teda v pondelok až piatok od 6.00 do 19.00, v sobotu od 6.00 do 16.00 a v nedeľu od 7.00 do 12.00.

Slovenská pošta a COOP Jednota pripravujú aj ďalšie spoločné lokality. Partnerstvo má potenciál uplatniť sa najmä v mestských častiach a menších obciach, kde môže existujúca predajňa pomôcť zachovať dostupnosť vybraných poštových služieb. O ich ďalšom rozširovaní rozhodnú aj skúsenosti z prvých prevádzok.

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Náhľadový obrázok: Coop Jednota
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