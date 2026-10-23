Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu

Dátum vydania je naplánovaný na 6. november 2026.
Modelová rada New Balance 990 symbolizuje od svojho debutu v roku 1982 nekompromisnú kvalitu, pohodlie a štýl, ktorý si obľúbili známe modelky, hudobníci aj nadšenci minimalistickej mestskej estetiky.
New Balance teraz píše ďalšiu kapitolu histórie a oficiálne predstavuje novú verziu s označením 990v7, ktorá je vyrobená v Spojených štátoch amerických.
Horúca novinka z Bostonu zostáva verná dizajnovej filozofii, ktorú New Balance označuje ako „spomienky z budúcnosti“. Veľmi citlivo spája nadčasovú športovú siluetu s modernou estetikou a inovatívnymi technológiami.
Zvršok je vyrobený z prémiového semišu, priedušnej sieťoviny a jemných kožených prekrytí, ktoré dopĺňajú stabilizačné prvky a odolnú konštrukciu. Nové, mäkkšie vyhotovenie medzipodrážky FuelCell, ktorú používajú aj bežecké modely, spoločne s tlmením ENCAP a TPU výstužou, prináša dynamickejší došľap pri každom kroku aj priam dokonalé pohodlie.
Obuv New Balance s označením „Made in USA“ obsahuje najmenej 70 % domácej pridanej hodnoty a vyznačuje sa vyššou kvalitou použitých materiálov aj spracovania.
Globálnu kampaň sprevádza pôsobivá zostava ambasádorov vrátane speváčky ROSALÍA, čím New Balance podčiarkuje obrovský kultúrny dosah vo svete hudby, športu aj módy.
Model New Balance 990v7 dokazuje, že skutočný štýl nepotrebuje hlučné trendy — postačuje autenticita a trvalá kvalita, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Dátum vydania je naplánovaný na 6. november 2026 v online obchode, pričom odporúčaná maloobchodná cena je 200 dolárov, čo je v prepočte približne 180 eur.