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Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 9. októbra 2026 o 16:02
Čas čítania 3:51
Richard Balog

Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas

Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
Zdroj: Adidas
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Pozdvihni svoje outfity na nový level.

S príchodom chladnejších dní a sychravého počasia sa naša pozornosť prirodzene obracia k univerzálnemu základu jesenného šatníka – čiernym teniskám.

Už dávno pritom nejde len o praktickú voľbu. Známe značky aj módne domy spájajú archívny vzhľad, sofistikovanú hru materiálov ako semiš, Cordura® či Gore-Tex® a odvážny futurizmus. Od ikonických siluet Adidas a New Balance až po prémiové počiny od Lanvin či Stelly McCartney – v spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 modelov čiernych tenisiek.

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Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
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New Balance 750 100 €

Model New Balance 750 vo vyhotovení „Black/Angora“ predstavuje dokonalé spojenie športového dedičstva a nadčasového štýlu.

Čierny semišový zvršok vytvára sofistikovaný základ, ktorý kontrastuje s krémovými akcentmi v podobe loga v tvare písmena „N“ a hrubej gumovej podrážky s jemnou textúrou. Tenisky sú stvorené pre bezproblémový styling – perfektne doplnia modré džínsy v rovnom či širokom strihu, oversized nohavice, ale aj plisovanú sukňu v prípade dám.

New Balance opäť dokazuje, že dokáže spojiť maximálne pohodlie s estetickým zážitkom. Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš 15 eur.

New Balance 750
Zdroj: Footshop

Vans LX Classic Slip-On 98 EK 105 €

Našu priazeň si získal aj model Vans LX Classic Slip-On 98 EK v nadčasovom čierno-bielom vyhotovení, ktorý ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka – od džínsov, cez cargo nohavice, až po šaty v prípade dám.

Dominantným prvkom je textilný zvršok s výrazným vzorom, doplnený o prešívanie jednotlivých panelov. Samozrejmosťou je gumová podrážka s vafľovým vzorom, nápis „Off The Wall“ na päte aj tkaný štítok s logom populárnej značky na boku.

Vans LX Classic Slip-On 98 EK
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Handball Spezial Cordura® 110 €

Nepochybujeme o tom, že model Adidas Originals Handball Spezial, ktorý debutoval v 70. rokoch minulého storočia, určite poznáš, ale tentoraz prichádza v modernom vyhotovení so zvrškom z odolnej tkaniny Cordura®.

Textúrovaný zvršok dopĺňajú semišové detaily, kontrastné biele prešívanie ikonických troch prúžkov z bočných strán a tonálna gumová medzipodrážka, čo vytvára dokonalý monochromatický vzhľad.

Tenisky Adidas Originals Handball Spezial Cordura® pretvárajú športové dedičstvo na mestský minimalizmus. Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 17 eur.

Adidas Originals Handball Spezial Cordura®
Zdroj: Footshop

Adidas Originals BW Army 150 €

Pri značke Adidas Originals chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu BW Army, ktorý je v posledných mesiacoch mimoriadne populárny vďaka minimalistickej nadčasovej estetike.

Novinka v ponuke online obchodu Footshop spája kožu so semišovými prekrytiami na špici a bokoch, čo vytvára jemnú, ale sofistikovanú hru textúr bez akýchkoľvek rušivých prvkov či výrazného brandingu charakteristických troch prúžkov.

Tenisky Adidas Originals BW Army vo vyhotovení „Core Black“ predstavujú stelesnenie moderného mestského štýlu – vyniknú v kombinácii s trenčkotom, oversized nohavicami aj s pletenými šatami.

Adidas Originals BW Army
Zdroj: Footshop

New Balance 1906 Cordura® 170 €

Do odolnej tkaniny Cordura® je zahalený aj model New Balance 1906, ktorý patrí medzi bestsellery americkej značky už niekoľko sezón.

Tenisky s ľahkosťou spájajú estetiku bežeckých štýlov zo začiatku tisícročia s drsným mestským charakterom. Zvršok využíva vysoko odolnú tkaninu Cordura®, ale aj štruktúrované syntetické a kožené panely. Nechýba ani šnurovací systém N-lock a objemná podrážka N-ergy pre dokonalé tlmenie nárazov.

Ak hľadáš funkčnú športovú obuv, ktorá do outfitu vnesie nádych neofuturizmu, ide o skvelú voľbu. Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 145 eur.

New Balance 1906 Cordura®
Zdroj: Footshop
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Adidas Sportswear 76 by Stella McCartney 180 €

Britská návrhárka Stella McCartney predviedla minulý týždeň skvelú kolekciu na PFW, ale v ničom nezaostáva ani jej spolupráca so značkou Adidas.

Dôkazom je model Sportswear 76 vo vyhotovení „Carbon“, ktorý pretvára archívnu nízkoprofilovú siluetu na moderný estetický zážitok. Zvršok pokrýva mäkká, štruktúrovaná textúra, ktorá pripomína ovčiu vlnu alebo plyš, doplnená o jedinečný jazyk s brandingom Adidas aj Stella McCartney.

Takmer neviditeľná podrážka podčiarkuje baletnú ľahkosť a minimalistický charakter modelu, ktoré dokonale zosobňuje koncept uvoľneného luxusu.

Adidas Sportswear 76 by Stella McCartney
Zdroj: Footshop

New Balance 2010 Gore-Tex® 190 €

New Balance má v zozname bohaté zastúpenie, a to aj vďaka modelu 2010 so zvrškom v odolnej materiálovej úprave s membránou Gore-Tex®, ktorá poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím.

Tenisky so športovým charakterom sú zahalené do čiernej a sivej farby, pričom kombinujú priedušný sieťovinový základ so štruktúrovanými koženými a syntetickými prekrytiami. Objemná podrážka s futuristickými prvkami dodáva sebavedomý, architektonický profil. Vyniknú v outfite s minimalistickým trenčkotom, širokými nohavicami či technickou bundou.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 160 eur.

New Balance 2010 Gore-Tex®
Zdroj: Footshop

Autry Windscape Low 210 €

Medzi novinkami v online obchode Footshop nás zaujalo aj čierne vyhotovenie modelu Autry Windscape Low, ktorý ponúka nadčasový vzhľad inšpirovaný vintage športovými teniskami.

Nízkoprofilová silueta má zvršok z kože s jemným leskom pre nádych luxusu. Známe logo značky na boku vytvára decentný kontrast a podčiarkuje autentický charakter. Autry Windscape Low predstavuje univerzálnu voľbu, ktorá s ľahkosťou zapadne do moderného pánskeho aj dámskeho šatníka.

K dispozícii je tiež čierna verzia s bielou podrážkou za 225 eur.

Autry Windscape Low
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kinetic 2.0 240 €

Model Asics Gel-Kinetic 2.0 „Black“ posúva hranice modernej športovej, respektíve mestskej módy a spája bežecké inovácie s estetickou víziou budúcnosti.

Zvršok z priedušnej sieťoviny dopĺňajú vrstvené syntetické prekrytia v čiernom lesklom aj matnom vyhotovení. Dominantným prvkom je výrazne tvarovaná medzipodrážka s odhalenou technológiou GEL®, ktorá siluete prepožičiava neprehliadnuteľný futuristický charakter.

Asics Gel-Kinetic 2.0
Zdroj: Footshop

Lanvin Glen 420 €

Francúzsky módny dom Lanvin prináša s modelom Glen hravé spojenie tradičného krajčírstva a uvoľnenej estetiky 70. rokov.

Elegantná nízkoprofilová silueta zaujme jemne prešívaným textúrovaným zvrškom v čiernej farbe, na ktorom vyniká kontrastné biele logo "JL", spájajúce odkaz zakladateľky Jeanne Lanvin. Biely detail na päte a šnúrky dotvárajú vyvážený vizuálny kontrast, zatiaľ čo klasická hnedá gumová podrážka dodáva autentický vintage nádych.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 60 eur.

Lanvin Glen
Zdroj: Footshop
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Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Adidas
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Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40