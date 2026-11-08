OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou

Vyber, ktorá známa osobnosť predviedla v Los Angeles najlepší styling.
LACMA Art + Film Gala predstavuje vrchol jesenného červeného koberca, o čom sme sa presvedčili minulú noc, keď v priestoroch Los Angeles County Museum of Art prebehol 15. ročník udalosti. Bol plný známych osobností zo sveta umenia, kinematografie a módy.
Prestížna udalosť, ktorú organizujú v spolupráci s módnym domom Gucci, ponúkla spojenie hollywoodskeho lesku s odvážnymi siluetami a majstrovským stylingom.
Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rosé či Salma Hayek-Pinault, opäť dokázali, že večerná móda nemusí podliehať klasickým šablónam – namiesto toho na červenom koberci predviedli dialóg medzi haute couture, nenúteným luxusom a sebavedomím. Od sochárskych rób cez jedinečné modely až po premyslené detaily, ktoré vzdávajú poctu filmovému aj výtvarnému umeniu.
Pozri si najlepšie outfity z LACMA Art + Film Gala, ktoré definovali atmosféru výnimočného večera v Los Angeles.
Kylie Jenner
Zoznam najlepších outfitov, ktoré sme videli na LACMA Art + Film Gala v honosných priestoroch Los Angeles County Museum of Art, otvára Kylie Jenner v tmavohnedom modeli od značky Ashi Studio s trendy „bambi“ potlačou.
Priliehavá večerná róba bez rukávov, ktorej strih s dĺžkou až po zem, viazaním okolo krku a odhaleným chrbtom, dokonale kopíroval siluetu postavy rodáčky z LA.
Sofistikovaný večerný styling Jenner podčiarkla rozpustenými vlasmi upravenými do mäkkých, glamour vĺn a čistým líčením, ktoré nechalo vyniknúť prirodzený pôvab a luxusný charakter haute couture kúsku.
Kim Kardashian
Prestížny galavečer si nenechala ujsť ani Kim Kardashian, ktorá v posledných týždňoch predvádza na červenom koberci jeden skvostný outfit za druhým na celosvetových premiérach novej série All's Fair.
Na 15. ročník LACMA Art + Film Gala prišla v pôsobivých tmavočervených šatách Gucci, ktoré spájali zmyselnosť a moderný večerný glamour. Úzka silueta s dlhými rukávmi a vysokým golierom, kompletne posiata lesklými flitrami, pri každom pohybe 46-ročnej hviezdy odrážali svetlo a pôsobili vznešene. Sofistikovaným detailom je odvážny bočný výrez v páse, ktorý rafinovane odhaľoval pokožku a dodal inak klasickému strihu svieži a nečakaný šmrnc.
Kardashian doplnila styling rozpustenými vlasmi s jemnými vlnami a výrazným, dymovým líčením.
Andrew Garfield
Spomedzi pánov nás na „červenom“ koberci zaujal Andrew Garfield, ktorý sa pred fotografov postavil v mimoriadne sofistikovanom outfite od módneho domu Gucci.
43-ročný rodák z Los Angeles zvolil čierny dvojradový oblek s jemnou textúrou a zakrivenými, špicatými klopami, ktorý skombinoval s rozopnutou čiernou košeľou. Najvýraznejším akcentom bola kontrastná ružovo-biela brošňa v tvare kvetu orchidey na klope, ktorá dodala tradičnej pánskej elegancii jemný umelecký nádych.
Styling podčiarkol prirodzene upravenými zvlnenými vlasmi a strniskom.
Monica Barbaro
Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani pri pohľade na outfit, ktorý včera v noci predviedla Monica Barbaro.
Herečka stavila na oslnivý a minimalistický vzhľad, ktorý bol prácou návrhárskeho tímu Gucci. V priestoroch Los Angeles County Museum of Art zažiarila v dlhej bielej róbe s priliehavou siluetou, dlhými rukávmi a konzervatívnym predným dielom, ktorý v zadnej časti prechádzal do rafinovaného odhaleného chrbta. Povrch šiat mal jemnú textúru s leskom, ktorá podčiarkla večernú eleganciu.
Alex Consani
Na LACMA Art + Film Gala predviedla Alex Consani úchvatný a architektonicky pôsobivý vzhľad z dielní módneho domu Gucci.
23-ročná modelka pred fotografmi zažiarila v dramatickej čiernej róbe bez ramienok, ktorá sa vyznačovala precízne plisovanou textúrou po celej dĺžke rozširujúcej sa sukne. Najvýraznejším prvkom bol neštandardne tvarovaný, skladaný detail na jednom ramene, ktorý dodal siluete sochársky a avantgardný charakter.
Jemný make-up a účes nechali vyniknúť krásu haute couture modelu.
Sarah Paulson
Prvú polovicu zoznamu uzatvára Sarah Paulson, ktorá prišla do priestorov Los Angeles County Museum of Art v dramatickej čiernej róbe od módneho domu Gucci.
Skúsená americká herečka, ktorá je držiteľkou prestížnych cien Golden Globe či Tony, potvrdila svoju lásku k haute couture. Štruktúrovaný model z mäkkého zamatu s dlhými rukávmi, vysokým, sochárskym golierom a objemnou sukňou, pripomínal monarchickú eleganciu skombinovanú s modernou gotickou estetikou.
Minimalistický, ale precízny styling podčiarkla veľkými náušnicami, prsteňmi, hladko vyčesaným účesom s drdolom a výrazným červeným rúžom na perách.
Salma Hayek-Pinault
Salma Hayek-Pinault len pred približne dvomi mesiacmi oslávila 60. narodeniny, ale vyzerá božsky, o čom nás presvedčila aj počas včerajšej noci v Los Angeles v trblietavej červenej róbe s rukopisom módneho domu Gucci.
Priliehavý model vynikal asymetrickým strihom s jedným dlhým rukávom a jemne zhrnutým výstrihom, ktorý dodal siluete dynamiku a moderný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkol luxusnú atmosféru „červeného“ koberca.
Herečka, ktorú môžeš poznať z filmov ako Desperado alebo Wild Wild West, doplnila styling malou kabelkou, oslnivými diamantovými šperkami a rozpustenými zvlnenými vlasmi.
Rosé
Veľkú radosť nám urobila aj speváčka Rosé, známa z K-pop skupiny Blackpink, ktorá na „červenom“ koberci v Los Angeles predviedla sofistikovaný parížsky chic vzhľad s rukopisom návrhára Anthonyho Vaccarella a módneho domu Saint Laurent.
Štruktúrovanú siluetu tvoril čierny zamatový model šiat v štýle kabáta s dlhými rukávmi a výrazným vysokým golierom, oživený o honosné zlaté gombíky a veľkú mašľu umiestnenú v páse, ktorá dodala romantický akcent. Strih s vysokým rozparkom odhalil priehľadné pančuchy a elegantné lodičky.
Rosé styling dotvorila vlasmi vyčesanými do drdola s uvoľnenými prameňmi okolo tváre a šperkami.
Anya-Taylor Joy
Skvelý look v priestoroch Los Angeles County Museum of Art predviedla včera v noci aj Anya-Taylor Joy, ktorá stavila na archívny a vizuálne podmanivý model od Pierre Cardin.
Elegantný model šiat na tenkých ramienkach doplnila majestátnym štruktúrovaným priehľadným plášťom s dramatickými volánmi, ktoré lemujú celú siluetu. Éterický a zároveň avantgardný kúsok dokonale podčiarkol jedinečný štýl herečky známej z filmov The Menu alebo Dune.
Vzhľad povýšila oslnivým diamantovým náhrdelníkom obopínajúcim krk, prsteňom a hladko vyčesanými vlasmi stiahnutými dozadu, čo nechalo vyniknúť výrazné črty tváre.
Jordan Firstman
Spomedzi pánov, ktorí boli pozvaní na 15. ročník LACMA Art + Film Gala v Los Angeles, si našu priazeň získal tiež Jordan Firstman v elegantnej siluete s rukopisom Gucci.
35-ročný rodák z New Yorku sa na „červenom“ koberci objavil v klasickom čiernom dvojradovom obleku s precízne strihaným sakom a voľnými nohavicami, ktoré vdýchli moderný, uvoľnený vibe. Elegantnú estetiku doplnil bielou košeľou a tmavohnedou kravatou.
Styling obohatil o štýlové dioptrické okuliare s tenkým kovovým rámom, upravenými kučeravými vlasmi s jemným strniskom, čo podčiarklo intelektuálny a osobitý šarm sympatického herca.
Jordyn Woods-Towns
Krásny vzhľad predviedla na LACMA Art + Film Gala tiež speváčka Jordyn Woods-Towns, ktorá stavila na priehľadnú siluetu Gucci a urobila veľmi dobré rozhodnutie.
Tmavohnedý kúsok s dlhými rukávmi a vysokým golierom dokonale kopíroval siluetu manželky hviezdneho basketbalistu Karla-Anthonyho Townsa, pričom vynikali jemnou, trblietavou čipkovanou textúrou a priehľadnými detailmi, ktoré dodali zmyselný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkoval luxusnú atmosféru galavečera.
Woods-Towns doplnila elegantný styling rovnými vlasmi s cestičkou uprostred a čistým, žiarivým líčením. Výsledný vzhľad pôsobil mimoriadne sebavedomo a nadčasovo.
Rosie Huntington-Whiteley
Bodku za zoznamom najlepších outfitov na 15. ročníku LACMA Art + Film Gala dáva modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley v neprehliadnuteľnom čiernom modeli Gucci.
Mimoriadne odvážnu, ale rafinovanú siluetu s dlhými rukávmi, ostrými ramenami a vysokým, dramatickým golierom, ktorý prechádzal do odhaleného chrbta a vysokého rozparku, nosila 39-ročná rodáčka z Plymouthu s neskutočnou gráciou.
Sexepilom nabitý, minimalistický vzhľad podčiarkla špicatými lodičkami, vlasmi s hladkým copom a decentnými šperkami, ktoré nechali vyniknúť krásu Huntington-Whiteley. Výsledný outfit spojil aristokratickú vznešenosť a modernú zmyselnosť hodnú prestížneho galavečera.