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OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
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dnes 8. novembra 2026 o 11:00
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OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou

OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
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Vyber, ktorá známa osobnosť predviedla v Los Angeles najlepší styling.

LACMA Art + Film Gala predstavuje vrchol jesenného červeného koberca, o čom sme sa presvedčili minulú noc, keď v priestoroch Los Angeles County Museum of Art prebehol 15. ročník udalosti. Bol plný známych osobností zo sveta umenia, kinematografie a módy. 

Prestížna udalosť, ktorú organizujú v spolupráci s módnym domom Gucci, ponúkla spojenie hollywoodskeho lesku s odvážnymi siluetami a majstrovským stylingom. 

Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rosé či Salma Hayek-Pinault, opäť dokázali, že večerná móda nemusí podliehať klasickým šablónam – namiesto toho na červenom koberci predviedli dialóg medzi haute couture, nenúteným luxusom a sebavedomím. Od sochárskych rób cez jedinečné modely až po premyslené detaily, ktoré vzdávajú poctu filmovému aj výtvarnému umeniu.

Pozri si najlepšie outfity z LACMA Art + Film Gala, ktoré definovali atmosféru výnimočného večera v Los Angeles.

Ak ťa zaujíma móda a rád/-a sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v každodennom živote.
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Kylie Jenner

Zoznam najlepších outfitov, ktoré sme videli na LACMA Art + Film Gala v honosných priestoroch Los Angeles County Museum of Art, otvára Kylie Jenner v tmavohnedom modeli od značky Ashi Studio s trendy „bambi“ potlačou. 

Priliehavá večerná róba bez rukávov, ktorej strih s dĺžkou až po zem, viazaním okolo krku a odhaleným chrbtom, dokonale kopíroval siluetu postavy rodáčky z LA.

Sofistikovaný večerný styling Jenner podčiarkla rozpustenými vlasmi upravenými do mäkkých, glamour vĺn a čistým líčením, ktoré nechalo vyniknúť prirodzený pôvab a luxusný charakter haute couture kúsku.

Kylie Jenner, Ashi Studio, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Kim Kardashian

Prestížny galavečer si nenechala ujsť ani Kim Kardashian, ktorá v posledných týždňoch predvádza na červenom koberci jeden skvostný outfit za druhým na celosvetových premiérach novej série All's Fair.

Na 15. ročník LACMA Art + Film Gala prišla v pôsobivých tmavočervených šatách Gucci, ktoré spájali zmyselnosť a moderný večerný glamour. Úzka silueta s dlhými rukávmi a vysokým golierom, kompletne posiata lesklými flitrami, pri každom pohybe 46-ročnej hviezdy odrážali svetlo a pôsobili vznešene. Sofistikovaným detailom je odvážny bočný výrez v páse, ktorý rafinovane odhaľoval pokožku a dodal inak klasickému strihu svieži a nečakaný šmrnc.

Kardashian doplnila styling rozpustenými vlasmi s jemnými vlnami a výrazným, dymovým líčením. 

Kim Kardashian v modeli Gucci na LACMA Art + Filma Gala v Los Angeles.
Kim Kardashian v modeli Gucci na LACMA Art + Filma Gala v Los Angeles. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Andrew Garfield

Spomedzi pánov nás na „červenom“ koberci zaujal Andrew Garfield, ktorý sa pred fotografov postavil v mimoriadne sofistikovanom outfite od módneho domu Gucci.

43-ročný rodák z Los Angeles zvolil čierny dvojradový oblek s jemnou textúrou a zakrivenými, špicatými klopami, ktorý skombinoval s rozopnutou čiernou košeľou. Najvýraznejším akcentom bola kontrastná ružovo-biela brošňa v tvare kvetu orchidey na klope, ktorá dodala tradičnej pánskej elegancii jemný umelecký nádych.

Styling podčiarkol prirodzene upravenými zvlnenými vlasmi a strniskom.

Andrew Garfield, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Monica Barbaro

Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani pri pohľade na outfit, ktorý včera v noci predviedla Monica Barbaro. 

Herečka stavila na oslnivý a minimalistický vzhľad, ktorý bol prácou návrhárskeho tímu Gucci. V priestoroch Los Angeles County Museum of Art zažiarila v dlhej bielej róbe s priliehavou siluetou, dlhými rukávmi a konzervatívnym predným dielom, ktorý v zadnej časti prechádzal do rafinovaného odhaleného chrbta. Povrch šiat mal jemnú textúru s leskom, ktorá podčiarkla večernú eleganciu. 

Monica Barbaro, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Alex Consani 

Na LACMA Art + Film Gala predviedla Alex Consani úchvatný a architektonicky pôsobivý vzhľad z dielní módneho domu Gucci.

23-ročná modelka pred fotografmi zažiarila v dramatickej čiernej róbe bez ramienok, ktorá sa vyznačovala precízne plisovanou textúrou po celej dĺžke rozširujúcej sa sukne. Najvýraznejším prvkom bol neštandardne tvarovaný, skladaný detail na jednom ramene, ktorý dodal siluete sochársky a avantgardný charakter.

Jemný make-up a účes nechali vyniknúť krásu haute couture modelu.

Alex Consani, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Sarah Paulson

Prvú polovicu zoznamu uzatvára Sarah Paulson, ktorá prišla do priestorov Los Angeles County Museum of Art v dramatickej čiernej róbe od módneho domu Gucci. 

Skúsená americká herečka, ktorá je držiteľkou prestížnych cien Golden Globe či Tony, potvrdila svoju lásku k haute couture. Štruktúrovaný model z mäkkého zamatu s dlhými rukávmi, vysokým, sochárskym golierom a objemnou sukňou, pripomínal monarchickú eleganciu skombinovanú s modernou gotickou estetikou. 

Minimalistický, ale precízny styling podčiarkla veľkými náušnicami, prsteňmi, hladko vyčesaným účesom s drdolom a výrazným červeným rúžom na perách.

Herečka Sarah Paulson stavila na dramatickú čiernu róbu od módneho domu Gucci.
Herečka Sarah Paulson stavila na dramatickú čiernu róbu od módneho domu Gucci. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP
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Salma Hayek-Pinault

Salma Hayek-Pinault len pred približne dvomi mesiacmi oslávila 60. narodeniny, ale vyzerá božsky, o čom nás presvedčila aj počas včerajšej noci v Los Angeles v trblietavej červenej róbe s rukopisom módneho domu Gucci. 

Priliehavý model vynikal asymetrickým strihom s jedným dlhým rukávom a jemne zhrnutým výstrihom, ktorý dodal siluete dynamiku a moderný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkol luxusnú atmosféru „červeného“ koberca.

Herečka, ktorú môžeš poznať z filmov ako Desperado alebo Wild Wild West, doplnila styling malou kabelkou, oslnivými diamantovými šperkami a rozpustenými zvlnenými vlasmi.

Salma Hayek-Pinault, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Rosé

Veľkú radosť nám urobila aj speváčka Rosé, známa z K-pop skupiny Blackpink, ktorá na „červenom“ koberci v Los Angeles predviedla sofistikovaný parížsky chic vzhľad s rukopisom návrhára Anthonyho Vaccarella a módneho domu Saint Laurent.

Štruktúrovanú siluetu tvoril čierny zamatový model šiat v štýle kabáta s dlhými rukávmi a výrazným vysokým golierom, oživený o honosné zlaté gombíky a veľkú mašľu umiestnenú v páse, ktorá dodala romantický akcent. Strih s vysokým rozparkom odhalil priehľadné pančuchy a elegantné lodičky. 

Rosé styling dotvorila vlasmi vyčesanými do drdola s uvoľnenými prameňmi okolo tváre a šperkami.

Speváčka Rosé v modeli Saint Laurent na LACMA Art + Film Gala v Los Angeles.
Speváčka Rosé v modeli Saint Laurent na LACMA Art + Film Gala v Los Angeles. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Anya-Taylor Joy 

Skvelý look v priestoroch Los Angeles County Museum of Art predviedla včera v noci aj Anya-Taylor Joy, ktorá stavila na archívny a vizuálne podmanivý model od Pierre Cardin.

Elegantný model šiat na tenkých ramienkach doplnila majestátnym štruktúrovaným priehľadným plášťom s dramatickými volánmi, ktoré lemujú celú siluetu. Éterický a zároveň avantgardný kúsok dokonale podčiarkol jedinečný štýl herečky známej z filmov The Menu alebo Dune.

Vzhľad povýšila oslnivým diamantovým náhrdelníkom obopínajúcim krk, prsteňom a hladko vyčesanými vlasmi stiahnutými dozadu, čo nechalo vyniknúť výrazné črty tváre.

Anya Taylor-Joy v archívnom modeli Pierre Cardin.
Anya Taylor-Joy v archívnom modeli Pierre Cardin. Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Jordan Firstman

Spomedzi pánov, ktorí boli pozvaní na 15. ročník LACMA Art + Film Gala v Los Angeles, si našu priazeň získal tiež Jordan Firstman v elegantnej siluete s rukopisom Gucci. 

35-ročný rodák z New Yorku sa na „červenom“ koberci objavil v klasickom čiernom dvojradovom obleku s precízne strihaným sakom a voľnými nohavicami, ktoré vdýchli moderný, uvoľnený vibe. Elegantnú estetiku doplnil bielou košeľou a tmavohnedou kravatou.

Styling obohatil o štýlové dioptrické okuliare s tenkým kovovým rámom, upravenými kučeravými vlasmi s jemným strniskom, čo podčiarklo intelektuálny a osobitý šarm sympatického herca.

Jordan Firstman, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Jordyn Woods-Towns

Krásny vzhľad predviedla na LACMA Art + Film Gala tiež speváčka Jordyn Woods-Towns, ktorá stavila na priehľadnú siluetu Gucci a urobila veľmi dobré rozhodnutie. 

Tmavohnedý kúsok s dlhými rukávmi a vysokým golierom dokonale kopíroval siluetu manželky hviezdneho basketbalistu Karla-Anthonyho Townsa, pričom vynikali jemnou, trblietavou čipkovanou textúrou a priehľadnými detailmi, ktoré dodali zmyselný šarm. Trblietavý povrch látky odrážal svetlá reflektorov a podčiarkoval luxusnú atmosféru galavečera. 

Woods-Towns doplnila elegantný styling rovnými vlasmi s cestičkou uprostred a čistým, žiarivým líčením. Výsledný vzhľad pôsobil mimoriadne sebavedomo a nadčasovo.

Jordyn Woods-Towns, Gucci, LACMA Art + Film Gala
Zdroj: Monica Schipper/Getty Images

Rosie Huntington-Whiteley

Bodku za zoznamom najlepších outfitov na 15. ročníku LACMA Art + Film Gala dáva modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley v neprehliadnuteľnom čiernom modeli Gucci. 

Mimoriadne odvážnu, ale rafinovanú siluetu s dlhými rukávmi, ostrými ramenami a vysokým, dramatickým golierom, ktorý prechádzal do odhaleného chrbta a vysokého rozparku, nosila 39-ročná rodáčka z Plymouthu s neskutočnou gráciou.

Sexepilom nabitý, minimalistický vzhľad podčiarkla špicatými lodičkami, vlasmi s hladkým copom a decentnými šperkami, ktoré nechali vyniknúť krásu Huntington-Whiteley. Výsledný outfit spojil aristokratickú vznešenosť a modernú zmyselnosť hodnú prestížneho galavečera. 

Rosie Huntington-Whiteley v extravagantnom modeli Gucci.
Rosie Huntington-Whiteley v extravagantnom modeli Gucci. Zdroj: Monica Schipper/Getty Images
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Zdroj: vogue.com
Foto: TASR, Getty Images
Náhľadový obrázok: Monica Schipper/Getty Images
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Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
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Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
pred 4 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
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Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
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REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
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Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
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Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00