Kúsky, ktoré sa teraz naozaj oplatí uloviť.
Black Friday je tu a s ním aj výrazné zľavy v obľúbenom online obchode Footshop, kde ceny padajú až o 70 %.
Keďže preklikávať sa tisíckami produktov zaberie poriadne veľa času, najťažšiu prácu sme urobili za teba, prehľadali sme celú ponuku a nižšie nájdeš zoznam TOP zľavnených modelov tenisiek, šiltoviek, šperkov, tričiek, mikín alebo nohavíc, ktoré sa oplatí kúpiť skôr, ako zmiznú veľkosti.
Tenisky
Adidas Originals Gazelle Low Pro W – 60,49 € (120 €)
Zoznam najlepších ponúk v online obchode Footshop počas Black Friday otvárajú tenisky Adidas Originals Gazelle Low Pro W v modrom vyhotovení. Ikonický model v modernej nízkoprofilovej úprave s tenkou gumovou podrážkou bude ozdobou tvojich outfitov. K dispozícii je aj čierna verzia, taktiež v 50 % zľave.
New Balance 204L – 77,49 € (140 €)
V zľave nájdeš aj model New Balance 204L, ktorý patrí v posledných sezónach medzi bestsellery značky so sídlom v Bostone. Subtilná silueta so zvrškom z kombinácie semišu a priedušnej textílie v sivo-ružovom vyhotovení je postavená na odolnej gumovej podrážke s jemnými výstupkami pre ľahký a plynulý pohyb v mestskom prostredí.
Nike Air Max SNDR – 85,49 € (189,95 €)
Našu priazeň si získal aj futuristický model Nike Air Max SNDR v čierno-sivom vyhotovení s bielou gumovou podrážkou, ktorá má viditeľnú vzduchovú jednotku v päte. Športový vzhľad podčiarkuje zips namiesto klasických šnúrok aj agresívny profil. Vďaka zľave vo výške 55 % ušetríš viac ako 100 eur.
New Balance 2010 – 102,49 € (170 €)
Takmer 70 eur z pôvodnej ceny ušetríš aktuálne aj pri kúpe modelu New Balance 2010 vo vyhotovení „Meteorite / Digital Dust“, ktorý má Y2K vibe a skvelo doplní tvoje každodenné outfity. Zvršok z kombinácie semišu, kože a textílie v sivých odtieňoch dopĺňa objemná gumová podrážka, ktorá ukrýva technológie ABZORB® a N-ergy® pre pohodlie pri každom kroku.
New Balance 1890 – 104,49 € (190 €)
Krok vedľa neurobíš ani kúpou modelu New Balance 1890 v nadčasovom sivom vyhotovení s metalickými striebornými akcentmi, ktorý môže byť tvoj za približne 105 eur. Univerzálny športový kúsok má priedušný zvršok z textílie a syntetiky, doplnený o semišové prekrytia na päte, zatiaľ čo segmentovaná gumová podrážka je zárukou maximálneho pohodlia.
Doplnky
PLEASURES Coma Mesh Cap – 29,99 € (49,95 €)
Šiltovku považujeme za jeden z najlepších doplnkov a s radosťou pozorujeme, aké originálne kúsky predstavujú známe značky zo sveta streetwearu. Napríklad, PLEASURES má v ponuke klasický štýl so sieťovinou, ktorý zdobí výrazný grafický motív s krížom a krídlami na prednej strane a nápisom na šilte. Zľava 20 eur určite poteší.
A Bathing Ape® Logo Wool Cap – 69,99 € (155 €)
Spomedzi šiltoviek v ponuke online obchodu Footshop počas Black Friday nás zaujal aj modro-červený model s rukopisom japonskej streetwearovej ikony A Bathing Ape®. Je vyrobený z vlny s prímesou polyesteru, akrylu a polyamidu pre lepšiu odolnosť a prispôsobenie, pričom na prednej strane je grafický motív s charakteristickou hviezdou BAPE-STA a na bočnej strane decentný branding.
MAPLE Star Chain – 152,49 € ( 338 €)
Doplnky sú dôležitou súčasťou outfitu, respektíve stylingu, a ak nemáš žiadny chain, je najvyšší čas to napraviť. V ponuke online obchodu Footshop počas Black Friday sme našli strieborný kúsok s príveskom hviezdy od značky MAPLE, ktorý vďaka zľave vo výške 55 % kúpiš za 152,50 eur.
Rick Owens DRKSHDW Shopper Bag – 204,99 € (455 €)
V zľave vo výške 55 % je aj nákupná taška s charakteristickým rukopisom návrhára Ricka Owensa, ktorý je známy avantgardným štýlom. Čierny unisex kúsok je vyrobený z nylonu (97 %) s prímesou polyamidu (3 %) a ponúka množstvo úložného priestoru nielen na peňaženku, mobil a kľúče, ale aj na laptop a menší nákup.
Heliot Emil Mantica Bag – 365,49 € (730 €)
Každú ženu poteší kvalitná kožená kabelka. Ak v súčasnosti hľadáš nadčasový čierny kúsok, ktorý môžeš nosiť cez rameno a ľahko doplní akýkoľvek outfit, model „Mantica“ od high-end značky Heliot Emil. Minimalistický kúsok sa zaviera na cvok, vďaka čomu drží obsah bezpečne vo vnútri a zároveň zapadá do quiet luxury estetiky.
Oblečenie
Carhartt WIP Ingo Pocket T-Shirt – 38,49 € (70 €)
Basic tričiek nie je v šatníku nikdy dosť, obzvlášť ak sú zľave vo výške 45 % ako v prípade čierneho modelu s krátkymi rukávmi od značky Carhartt WIP. Bavlnený kúsok v štandardnom rovnom strihu je vyrobený zo 100 % bavlny a má predné vrecko s decentným brandingom.
DIME Plaid Flannel Shirt – 73,99 € (122,95 €)
Streetwear má v dnešnom zozname početné zastúpenie, a to aj vďaka modelom od kanadskej značky DIME. Takmer 50 eur aktuálne ušetríš pri kúpe bavlnenej flanelovej košele s kockovaným vzorom v bielo-modro-červenom vyhotovení. Unisex kúsok má zapínanie na gombíky a vybielenú úpravu, ktorá dodáva vintage charakter.
DIME Cropped Mohair Knit – 74,99 € (124,95 €)
V ponuke značky DIME nás zaujal aj dámsky pletený sveter v skrátenom strihu s prímesou vlny a mohéru. Model s dlhými zvonovými rukávmi a okrúhlym výstrihom má krásny gradientný prechod z krémovej do zelenej, ktorý vyzerá dobre v kombinácii so svetlomodrými džínsami. Vďaka zľave vo výške 40 % ušetríš 50 eur.
REPRESENT Beach Boys Americas Band T-Shirt – 78,49 € (130 €)
REPRESENT patrí medzi najobľúbenejšie streetwearové značky v posledných rokoch a je skvelé, že modely, za ktorých vzhľadom stoja bratia George a Michael Heatonovci, kúpiš aj v online obchode Footshop. Napríklad, biele tričko s motívom skupiny Beach Boys a logom na prednom vrecku a veľkou potlačou vzadu, ktoré je vyrobené zo 100 % bavlny, môže byť tvoje za menej ako 80 eur.
Carhartt WIP Brandon Single Knee Pants – 83,49 € (139 €)
V online obchode Footshop počas Black Friday kúpiš s výraznou 40 % zľavou aj nohavice s rukopisom Carhartt WIP v hnedom odtieni. Model „Brandon“ je vyrobený zo 100 % bavlny, má dve predné a dve zadné vrecká, pútko na kladivo, zapínanie na zips aj gombík a široký strih, ktorý zodpovedá workwear estetike.
Daily Paper Boxy Zip-Up Hoodie – 85,49 € (170 €)
Pohodlie na celý deň v meste a premyslený vzhľad – pánska mikina na zips v čiernej farbe od holandskej značky Daily Paper vyzerá skvelo rozopnutá aj zapnutá. Má boxy siluetu, ktorú ľahko vrstviš cez tričko aj košeľu a je vyrobená zo 100 % bavlny, vďaka čomu je príjemná na dotyk. Využi zľavu vo výške 50 % a doplň svoj šatník o univerzálny kúsok.
Off-White™ Crop T-Shirt x AC Milan – 90,49 € (150 €)
Čierne skrátené tričko od značky Off-White™ spája streetwear s hrdosťou jedného z najslávnejších talianskych klubov AC Milan. Limitovaný kúsok je ušitý z hebkého bavlneného džerseja, ktorý je príjemný na pokožke a dobre dýcha. Voľný strih s okrúhlym výstrihom a krátkymi rukávmi vytvára uvoľnenú siluetu. Skvelé ladí s nohavicami s vysokým pásom.
Carhartt WIP Commuting Sweater – 107,49 € (179 €)
Stredná vrstva ako stvorená do chladného počasia. Takto by sme v stručnosti opísali pletený sveter v čiernej farbe s kontrastným bielym brandingom od značky Carhartt WIP. Model zo syntetických materiálov s prímesou vlny kúpiš so zľavou viac ako 70 eur.
RHUDE Winter 91 Rallye T-Shirt – 152,99 € (254,80 €)
Ak by si rád/rada rozšíril/-a svoj šatník o high-end tričko, ale nechceš minúť viac ako 200 eur, teraz je správny čas. V online obchode Footshop počas Black Friday kúpiš tmavomodrý model zo 100 % bavlny v oversized strihu so spadnutými ramenom od značky RHUDE s grafickým motívom motoriek a púštnych pretekov.
MM6 Maison Margiela Sweatshirt – 294,49 € (490 €)
Bodku za zoznamom dáva unisex mikina s kapucňou s jasným rukopisom MM6 Maison Margiela na prednej strane. Bavlnený model má štandardný strih s veľkým vreckom vpredu a hrubým spodným lemom. Vďaka zľave vo výške 40 % ušetríš viac ako 190 eur.