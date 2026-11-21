Autentická horská atmosféra a atraktívny dizajn.
Štúdio SENAA architekti predstavuje ďalší výnimočný projekt zo svojho portfólia, tentoraz víkendovú, respektíve prázdninovú chatu ukrytú vo valašských kopcoch, ktorá spája autentickú atmosféru hôr s modernou architektúrou a autorským rukopisom.
Projekt „Chata na Kohútce“, ktorý navrhli skúsení architekti Václav Navrátil a Jan Sedláček, je umiestnený v areáli Kohútka blízko obce Nový Hrozenkov a už na prvý pohľad nejde o obyčajné útočisko pred ruchom veľkomesta.
Chata s úžitkovou plochou 160 štvorcových metrov, ktorú dokončili v roku 2025, predstavuje citlivú architektonickú odpoveď na drsnú klímu, svahovitý terén a hlboko zakorenené dedičstvo valašského staviteľstva.
Plocha pozemku je na úrovni 12 000 štvorcových metrov.
Chata na prvý pohľad zaujme siluetou – zrub so strmou sedlovou strechou a výrazným presahom rešpektuje mierku aj charakter okolitej krajiny. Architekti sa úmyselne vyhli vikierom či strešným oknám, aby zachovali čistotu strešnej roviny.
Zatiaľ čo východná fasáda pôsobí uzavreto a nesie tradičný výraz valašského domu s malými oknami, smerom na západ sa dom dramaticky mení. Horné poschodie je zahalené do dreveného latovania, ktoré pripomína závoj – cez deň zjemňuje ostré horské slnko a v noci mení priestor na teplý, presvitajúci lampáš uprostred lesa. Pod dreveným plášťom je ukryté veľkoformátové bezrámové presklenie, ktoré stiera hranicu medzi interiérom a nekonečnou panorámou niekoľkých údolí.
Vstup do chaty vedie z východnej strany cez chránené zádverie priamo do spoločenskej časti, pričom interiér je majstrovskou ukážkou materiálovej kvality, lásky k prírode a pohodlia.
Hladká betónová podlaha v prízemí tvorí minimalistický kontrast k smrekovým obkladom stien a stropov s hrejivou atmosférou. V otvorenej obytnej časti dominuje kuchynský ostrovček s medeným až bronzovým odleskom, doplnený o subtílne svietidlo a štíhly oceľový stĺp, ktorý nenápadne podopiera konštrukciu v rohu presklenej steny.
V obývacej časti vnáša do priestoru teplo čierna liatinová piecka na drevo, pri ktorej stojí pohodlná sedacia súprava v olivovo zelenom odtieni a hojdacie kreslo s chrómovou konštrukciou. Popoludňajšie slnko, ktoré preniká cez vertikálne lamely fasády, kreslí na omietnuté steny hru svetla a tieňov meniacu sa s každou hodinou. Cez posuvný HS portál sa obývačka plynule otvára na priestrannú západnú terasu lemovanú nerezovým zábradlím so sieťovou výplňou, ktoré neruší výhľad do otvorenej lesnej krajiny.
Po schodisku lemovanom čiernou kovovou presklenou stenou vedie vstup do podkrovia, ktoré patrí výhradne oddychu a spánku. Hlavná spálňa pod odhalenými drevenými krokvami ponúka intímnu atmosféru.
Absolútnym stredobodom pozornosti je voľne stojaca biela vaňa umiestnená priamo pri presklenej štítovej stene. Kúpeľ s výhľadom na zapadajúce slnko nad hrebeňmi Javorníkov, len s jemným dreveným pňom ako príručným stolíkom a čiernym čalúneným kreslom, povyšuje bežný rituál na zážitok. Kúpeľňa nadväzuje na „chatársku“ estetiku – prírodný kameň, dubová skrinka pod umývadlom, mosadzná batéria a veľké oválne podsvietené zrkadlo vytvárajú príjemnú atmosféru v nadčasovom štýle.
Najväčšie prekvapenie nájdeš pod úrovňou terénu – v suteréne, ktorý je vymurovaný zo strateného bednenia. Vďaka svahovitosti pozemku architekti navrhli súkromný wellness priestor, ktorý je čiastočne presvetlený oknom umiestneným priamo pod konzolou terasy. Fínska sauna obložená svetlým drevom a uzavretá bezrámovým sklom susedí so sprchovacím kútom z tmavého žilkovaného kameňa a surovým pohľadovým betónom na strope.
Za rozprávkovým vzhľadom sa skrýva premyslená udržateľnosť a technologická vyspelosť. Nadzemná časť domu je realizovaná ako drevostavba z prefabrikovaných sendvičových panelov vyrobených v údolí a zmontovaných za jediný deň. Nízkoenergetický štandard, podlahové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo a pasívne solárne zisky energie v zime v kombinácii s tienením vďaka presahu strechy v lete zabezpečujú dokonalú mikroklímu bez potreby klimatizácie.
Chata v malebnom prostredí blízko slovenských hraníc dokazuje, že skutočný horský luxus nespočíva v okázalosti, ale v harmónii s miestom, tichom a remeselnou precíznosťou.
Autormi galérie sú Jakub Skokan a Martin Tůma zo štúdia BoysPlayNice.