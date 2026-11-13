Máš do 26 rokov? Takto môžeš ušetriť stovky eur na nákupoch, cestovaní aj zábave

Spotify za polovicu, lacnejšia lyžovačka, fitko, knihy či nový mobil.
Ruku na srdce. Kedy si naposledy pri platení vytiahol svoj ISIC, ITIC alebo EURO<26 a spýtal sa, či s ním nemáš náhodou nejakú zľavu? Väčšina z nás tieto preukazy využíva najmä pri cestovaní alebo pri vstupe do kina, no ich výhody siahajú oveľa ďalej.
Od nových tenisiek cez elektroniku až po dovolenku. S platným preukazom môžeš ušetriť niekoľko eur pri menších nákupoch, ale aj desiatky či stovky eur pri väčších výdavkoch. Niektoré benefity platia celoročne, ďalšie sú dostupné iba počas špeciálnych kampaní. Pozreli sme sa na ponuky a vybrali tie, ktoré sa oplatí poznať. A ak si preukaz kúpiš alebo obnovíš s kódom REFRESHER, môžeš vyhrať aj lístok na festival Pohoda. Všetko potrebné k súťaži a ďalšie výhody sa dozvieš nižšie.
Od módy a elektroniky až po šport, cestovanie či voľný čas. Kupóny môžeš využiť do 17. novembra 2026. Držitelia ISIC a ITIC ich nájdu v aplikácii ISIC (Domov → Špeciálne kupóny), držitelia EURO<26 v aplikácii myEYC (Zľavy → Vyhľadaj zľavu).
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Permanentka do fitka, nové tenisky či skipas patria k výdavkom, ktoré sa počas roka poriadne nazbierajú. Práve tu sa preukaz oplatí vytiahnuť najčastejšie. Aby sme ti ušetrili scrollovanie, rozdelili sme ti to do niekoľkých kategórií.
- 365 Fit & Co / 365gym: kupón do 17. 11.
Chceš začať pravidelne cvičiť alebo už máš fitko ako druhý domov? V 365 Fit & Co a 365gym môžeš využiť 10 € zľavu z mesačnej permanentky, a to raz mesačne. Navyše získaš jeden vstup zadarmo podľa podmienok ponuky. Ak už dlhšie odkladáš svoj prvý tréning, možno je práve teraz čas začať.
- Exisport: kupón do 17. 11.
Nové bežecké tenisky, oblečenie do fitka alebo výbava na zimu nemusia stáť plnú cenu. V Exisporte môžeš využiť 20 % zľavu na celý sortiment, a to aj zo zľavnených cien.
- Decathlon: kupón do 17. 11.
Decathlon ponúka 10 % zľavu na vybraný športový sortiment v e-shope v rámci ponuky Späť na univerzitu. Vďaka tomu môžeš nakúpiť športové oblečenie alebo vybavenie výhodnejšie. Kupón môže každý využiť raz, k dispozícii je 1 000 kupónov.
- Jasná, Tatry, Bešeňová a Tatralandia: celoročne
Lyžovanie, turistika alebo oddych v aquaparku? V strediskách skupiny TMR vrátane Jasnej, Tatier, Bešeňovej a Tatralandie môžeš pri splnení podmienok využiť tarifu JUNIOR. Benefit sa vzťahuje aj na vybrané ďalšie strediská. Pred rezerváciou alebo kúpou vstupu si skontroluj vekové obmedzenia a aktuálne podmienky tarify.
- GOLEM CLUB: celoročne
V Golem Clube (Bratislava – Tower 115, Žilina, Martin a Košice) máš s preukazom ISIC, ITIC aj EURO<26 10 % zľavu na mesačný One Pass aj Off Peak One Pass.
Mnohé zľavy využiješ práve tam, kam chodíš aj tak. Ušetriť pri bežnom nákupe potravín, v drogérii alebo v nákupnom centre cestou zo školy či z práce je celkom dobrý deal, nie?
- Terno a Kraj: kupón do 17. 11.
Pri bežnom nákupe potravín v Terne a Kraji ušetríš 10 % pri nákupe nad 10 €.
- košík.sk: kupón do 17. 11.
Nákup s dovozom až domov – na košík.sk dostaneš zľavu 5 € pri nákupe nad 20 € alebo 10 € pri nákupe nad 40 €.
- 101 drogéria: kupón do 17. 11.
V 101 drogérii získaš zľavu 2 € pri nákupe nad 20 € (cez vernostnú aplikáciu 101 Drogéria s priradeným kontom ISIC, jednorazovo).
- Tchibo: kupón do 17. 11.
V Tchibe dostaneš zľavu 5 € pri nákupe nad 20 € a 72 % zľavu na vybrané kávovary.
- Grizly: kupón do 17. 11.
Orechy, sušené ovocie alebo snacky do školy? V Grizly môžeš aktuálne využiť 15 % zľavu na celý ich vlastný sortiment. Ak pravidelne nakupuješ väčšie balenia potravín, takáto zľava sa dokáže príjemne nazbierať. Navyše si môžeš doplniť zásoby na niekoľko týždňov dopredu.
- Brain Market: kupón do 17. 11.
Ak si fanúšikom zdravého životného štýlu, pravdepodobne poznáš aj Brain Market. V rámci aktuálnej ponuky môžeš získať 15 % zľavu na celý ich vlastný sortiment. Nájdeš tam rôzne potraviny, doplnky výživy aj produkty zamerané na každodennú starostlivosť o seba. Ak už máš niečo vyhliadnuté, práve teraz to môžeš kúpiť výhodnejšie.
- CCC: kupón do 17. 11.
V CCC môžeš s preukazom nakúpiť o niečo výhodnejšie a získať 10 % zľavu na nezľavnenú obuv, v predajniach aj online.
- FAnn: kupón do 17. 11.
Chceš vybaviť vianočný darček alebo urobiť radosť sebe? Vo FAnn parfumériách môžeš získať 20 € zľavu pri nákupe nad 59 €. Na dekoratívnu kozmetiku je navyše dostupná 25 % zľava.
Nákup z druhej ruky je výhodnejší už sám o sebe. S preukazom ušetríš ešte o niečo viac.
- Rezke: kupón do 17. 11.
V Rezke sekáčoch môžeš dať oblečeniu druhý domov a dostaneš zľavu 9 € pri nákupe nad 30 €.
- IKEA: kupón do 17. 11.
Nábytok z druhej ruky? V oddelení Druhý život nábytku v IKEA ušetríš s preukazom 15 % (platí do 17. 11. 2026, v obchodnom dome). Treba byť členom IKEA Family a pri pokladni ukázať platný preukaz a kód z aplikácie. Nábytok si môžeš vopred rezervovať na ikea.sk.
- Humana: celoročne
V second hand predajniach Humana máš s platným preukazom ISIC, ITIC aj EURO<26 celoročne 10 % zľavu na celý sortiment (okrem výpredajov a špeciálnych akcií).
Čítanie na dlhé večery, hudba do slúchadiel či nový online kurz. Piatkový večer vonku alebo radosť z novej knihy nemusí bolieť tvoju peňaženku.
- Martinus: kupón do 17. 11.
V e-shope Martinuse môžeš do 17. novembra využiť 20 % zľavu na použité knihy. Navyše môžeš využiť zľavu 3 € pri nákupe nad 30 €. Ideálna príležitosť doplniť si knižnicu alebo kúpiť prvé vianočné darčeky.
- Panta Rhei: kupón do 17. 11.
Knihy a spoločenské hry sú vždy dobrý plán, najmä keď sa začínajú dlhé zimné večery. V Panta Rhei môžeš získať 10 % zľavu na spoločenské hry v e-shope v rámci aktuálnej kupónovej ponuky. Či už plánuješ herný večer s partiou alebo hľadáš darček, pri nákupe môžeš ušetriť.
- FaxCopy: kupón do 17. 11.
Vo FaxCopy môžeš aktuálne získať 20 % zľavu na vybrané služby, kancelárske potreby a papiere.
- Spotify: celoročne
Hudba do fitka alebo na cestu autobusom? Ak patríš medzi ľudí, ktorí majú Spotify zapnuté prakticky nonstop, vďaka ISIC môžeš ušetriť na predplatnom a získať Spotify Premium s 50 % zľavou a prvým mesiacom zadarmo. Stačí splniť podmienky študentského predplatného a overiť svoj študentský status. Ponuka platí len pre študentov vysokých škôl s ISIC.
- Skillmea: celoročne
Chceš sa naučiť strihať videá, programovať alebo konečne pochopiť grafický dizajn? Skillmea ponúka 50 % zľavu na ročné predplatné online kurzov. Vďaka tomu môžeš investovať do nových zručností za polovicu ceny. Či už sa chceš posunúť v škole, práci alebo vo vlastnom projekte, vzdelávanie nemusí stáť celý tvoj rozpočet.
Kino, výstava alebo divadlo nemusia byť len občasným luxusom.
- Cinemax a Cinema City: celoročne
S platným ISIC-om môžeš využiť študentské vstupné v kinách Cinemax. Výška úspory sa môže líšiť podľa kina, predstavenia a aktuálneho cenníka.
Študentské vstupné pre držiteľov preukazu ponúka aj Cinema City. Ak chodíš do kina pravidelne, cenový rozdiel oproti plnému vstupnému sa postupne nazbiera.
- Múzeá, galérie a divadlá: celoročne
Hľadáš program na víkend, ale nechceš minúť celý rozpočet? S platným ISIC-om môžeš v mnohých múzeách, galériách či divadlách získať zľavu na vstupnom, niekde až 50 %. Napríklad v Slovenskom národnom divadle môžeš ako študent ušetriť 40 % z ceny vstupenky.
Nový mobil alebo notebook patria k najväčším jednorazovým výdavkom, preto sa tu celková úspora môže rátať v desiatkach až stovkách eur.
- NAY: kupón do 17. 11.
Pri väčšom nákupe elektroniky v NAY ušetríš 30 € pri nákupe nad 500 €.
- Innocent: kupón do 17. 11.
Innocent má v aktuálnej ponuke napríklad AirPods 4 za 114 € alebo iPhone 15 so 128 GB za 569 €.
- iStores: kupón do 17. 11.
Nový notebook, telefón alebo iné príslušenstvo od Apple dokáže poriadne zaťažiť rozpočet. V iStores môžeš v rámci kampane využiť zľavu 10 € pri nákupe do 150 €, 15 € nad 150 € alebo 30 € nad 300 € (jednorazový kupón). Čím vyššiu stanovenú hranicu splníš, tým väčší benefit môžeš získať.
- Planeo: kupón do 17. 11.
Ak potrebuješ novú elektroniku do bytu alebo na internát, oplatí sa pozrieť aj Planeo. V aktuálnej kampani môžeš získať 3 € zľavu pri nákupe nad 30 €, 15 € pri nákupe nad 150 € alebo 30 € pri nákupe nad 300 €. Navyše je dostupná aj 20 % zľava na produkty Yenkee. Pri väčších nákupoch tak môžeš ušetriť desiatky eur.
- Samsung: kupón do 17. 11.
Plánuješ si kúpiť nový telefón, tablet alebo smart hodinky? V predajniach Samsung a na galaxyshop.sk získaš v rámci kampane READY FOR MORE 15 % zľavu na všetky telefóny, tablety, hodinky, slúchadlá, prstene a príslušenstvo. V Samsung e-shope môžeš navyše využiť 15 € zľavu pri nákupe nad 150 € alebo 30 € zľavu pri nákupe nad 300 €.
- iStyle: kupón do 17. 11.
V iStyle môžeš získať MacBook s minimálne 6 % zľavou a k nemu AirPods 4 za 99 €.
- O2: celoročne
S preukazom ISIC, ITIC aj EURO<26 môžeš ušetriť aj na mobilnom paušále. O2 Maxx ti za 20 € mesačne ponúka 100 GB dát v rýchlej 5G sieti, neobmedzené volania a SMS v SR aj EÚ či jednu streamovaciu službu (Netflix, Voyo alebo HBO Max) na jeden rok v cene. Navyše ti nespotrebované dáta prejdú do ďalšieho mesiaca a to všetko bez viazanosti.
- ESET: celoročne
Notebook plný školských projektov, pracovných súborov či osobných fotiek si zaslúži poriadnu ochranu. S ISIC-om môžeš získať 30 % zľavu na licenciu ESET a zabezpečiť svoje zariadenia pred online hrozbami za výhodnejšiu cenu.
Preukaz sa oplatí mať pri sebe nielen pri ceste do školy, ale aj pri plánovaní víkendu či dovolenky.
- Travelking: kupón do 17. 11.
Láka ťa víkendový wellness, romantický pobyt alebo menší výlet s kamošmi? Travelking ponúka počas kampane 10 % zľavu z ceny pobytu.
- Doprava na Slovensku: celoročne
ISIC môžeš využiť aj pri bežnom cestovaní do školy alebo po meste. Od 1. júla 2026 pri preukazovaní nároku na študentskú tarifu stačí podľa podmienok dopravcu aj digitálny preukaz ISIC v mobile. Nemusíš tak pri každej kontrole vyťahovať fyzickú kartu. Samotný nárok na zľavnené cestovné sa však vždy riadi tarifnými podmienkami dopravcu.
- UNION: celoročne
Cestovné poistenie možno nie je najzábavnejšia časť plánovania dovolenky, ale oplatí sa naň myslieť. V rámci celoročnej ponuky je dostupné cestovné poistenie istotka! za 44 € alebo istotka! ŠPORT za 67 €. Pred uzatvorením si skontroluj rozsah krytia, územnú platnosť a ďalšie podmienky produktu.
Kupóny nájdeš jednoducho vo svojom mobile. Ak máš preukaz ISIC alebo ITIC, zľavy si aktivuješ v aplikácii ISIC. Držitelia preukazu EURO<26 ich nájdu v aplikácii myEYC. Stačí si vybrať konkrétnu ponuku a postupovať podľa pokynov na jej uplatnenie.
S preukazom ušetríš stovky eur
Či už plánuješ väčší nákup, výlet s kamošmi alebo si chceš len trochu uľahčiť každodenné výdavky, pred platením sa oplatí skontrolovať, či nemáš nárok na zľavu. Aj pár ušetrených eur pri bežných nákupoch sa totiž môže časom nazbierať na celkom peknú sumu.
Ak ešte svoj preukaz nemáš alebo si potrebuješ predĺžiť jeho platnosť, vybavíš to cez e-shop objednaj-preukaz.sk. Pri objednávke nezabudni zadať kód REFRESHER, zapojíš sa tak do súťaže. Zľavové kupóny si jednoducho aktivuješ v mobile – držitelia ISIC a ITIC v aplikácii ISIC, držitelia EURO<26 v aplikácii myEYC.
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Kúp si alebo obnov preukaz ISIC, ITIC alebo EURO<26 do 30. 11. 2026 v e-shope objednaj-preukaz.sk a pri objednávke zadaj kód REFRESHER. Zapojíš sa tak do žrebovania o ceny od partnerov:
10× poukážka do Starbucks v hodnote 5 €
1× lístok na festival Pohoda
Zapojiť sa môžu všetci rovnako – stredoškoláci, vysokoškoláci aj mladí, ktorí už neštudujú. Výhercov vyžrebuje CKM SYTS do 5. 12. 2026 a bude ich kontaktovať e-mailom.
A ak chceš zo svojho preukazu vyťažiť maximum, nenechaj si ujsť kampaň READY FOR MORE, v rámci ktorej môžeš pri využívaní dostupných výhod ušetriť takmer 500 €.
Špeciálne zľavové kupóny sú dostupné už len do 17. novembra 2026, takže ak máš niečo vyhliadnuté, teraz je ideálny čas pozrieť si aktuálnu ponuku.