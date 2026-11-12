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Už máš po krk ghostingu a swajpovania v apkách? Na Refresher Speed Datingu stretneš svoj match naživo 🤭 💕
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Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 12. novembra 2026 o 13:44
Čas čítania 1:05

Už máš po krk ghostingu a swajpovania v apkách? Na Refresher Speed Datingu stretneš svoj match naživo 🤭 💕

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Vieš, ako sa hovorí... kto nevystrelí, neskóruje. A my sme pre teba pripravili dokonalé „ihrisko“.

Tvoji kamoši sa práve zasnúbili, ďalší čakajú dieťa a tá jedna kamoška ti stále hovorí o svojom novom frajerovi. No ty stále nič. Nájsť si svoju polovičku je niekedy o náhode, spoločných kontaktoch a inokedy je to o tom, byť v správny čas na správnom mieste – napríklad v Kácečku.

Swipovanie nechaj na chvíľu bokom a zapíš si dátum 27. novembra. Vtedy sa opäť uskutoční náš Refresher Speed Dating, kde sa zoznámiš naživo, bez filtrov a bez ghostingu. Skupinky kurátorsky namiešame, aby každý mal čo najlepšiu možnosť odísť s matchom.

Refresher Speed dating❤️‍🔥

Kedy: 27.11. 2026
Kde: Kácéčko
Štart: 18:30 h
Vstupné: 25 eur
Prihlasovací formulár: Tu
refresher
Zdroj: Refresher

Fun fact: Z nášho speed datingu odišla približne polovica ľudí s matchom. 😜

Doma môžeš ostať hocikedy, takže naozaj si chceš nechať ujsť šancu spoznať niekoho nového, kto môže byť tvoj soulmate? Mysleli sme si.

poď na speed dating

Ako to funguje

Zaregistruješ sa cez formulár a povieš nám niečo o sebe: vek, záujmy a koho hľadáš, etc.
Podľa toho ťa zaradíme do skupiny, ktorá je ti vekom aj naladením najbližšia. Nikto tu nie je náhodou.

Na mieste absolvuješ sériu krátkych rande s každým zo skupiny. Pár minút stačí na to, aby si vedel/a, či chceš viac. Potom si označíš, koho chceš vidieť znova. Ak to bude vzájomné, vymeníme vám kontakt.

 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Nečakaj žiadne trápne hry ani nasilu vymyslené aktivity. Čaká ťa príjemná atmoška, drinky a ľudia, ktorí sem prišli s rovnakým cieľom ako ty. Plus, naša kartová hra Menučko na stoloch ti pomôže prekonať trápne ticho.

Tento večer sa môže skončiť rande, novým kamarátom alebo aspoň dobrou historkou. Kapacita je obmedzená. Ak sa skupiny naplnia, zapíšeme ťa na waiting list.

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