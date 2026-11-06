Vybav vianočné darčeky lacnejšie a bez stresu: V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %

Práve teraz môže byť ten najlepší čas na vybavenie vianočných darčekov.
Ušetri si trošku decembrového nákupného stresu a vybav darček s výhodnejšou cenovkou. V NAY práve beží Black Friday so zľavami až 50 %. Zľavy sa týkajú celého sortimentu, takže nájdeš doslova všetko: smartfóny, nositeľnú techniku, čiernu techniku, vybavenie do domácnosti alebo osobnú starostlivosť. Aby sme ti ušetrili hľadanie, nižšie nájdeš hneď niekoľko tipov, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Predtým, než sa pustíš do nakupovania, musíme ti povedať jednu hlavnú výhodu. Keďže sa počas Black Friday produkty rýchlo míňajú, ten svoj si môžeš rezervovať online cez službu Rezervácia do 15 minút. V predajniach NAY je skladom viac ako 10 000 položiek a každú z nich môžeš rezervovať jedným klikom. Produkt ti v predajni vychystajú do 15 minút, následne ti príde potvrdzujúca SMS a potom sa môžeš v predajni zastaviť. Vyzdvihnúť si ho tak môžeš o 15 minút a čaká tam na teba až 48 hodín. Vďaka tomu máš istotu, že produkt, na ktorý si robíš zálusk, ti nezmizne pred nosom.
Nakupovať môžeš online na nay.sk aj vo vyše 50 predajniach po celom Slovensku.
Marshall Major IV Bluetooth
- 53,90 € (69,80 €)
Fanúšikovia značky dobre vedia, že sa môžu spoľahnúť na ikonický rockový zvuk – búrlivé basy, plynulý stred a krištáľovo čisté výšky. K tomu máš kožené prepracovanie, ktoré je tiež súčasťou identity Marshall. Za niečo cez 50 € získaš skvelé bezdrôtové slúchadlá, ktoré vydržia až 80 hodín prehrávania na jedno nabitie (15 hodín počúvania potom získaš len za 15 minút nabíjania).
Tyčový vysávač ETA
- 246,90 € (329,00 €)
Bezdrôtový tyčový vysávač 2 v 1, ktorý si poradí s podlahou aj s chlpmi domáceho miláčika. Na jedno nabitie ide až 80 minút, displej ukazuje výkon aj stav batérie, a keď treba, môžeš ho prehodiť na ručný vysávač. SMART DUST senzor si výkon prispôsobuje sám a LED svetlo ti ukáže prach aj v tmavších kútoch.
Apple iPhone 15 128 GB čierny
- 699,00 € (799,00 €)
Ak chceš pod stromček darček, ktorý poteší a nemáš budget na najnovší model, siahni po niečom staršom, ale stále aktuálnom. Má 6,1-palcový OLED displej Super Retina XDR s Dynamic Island a čip A16 Bionic, ktorý zvládne aj náročnejšie hry a aplikácie. Hlavný fotoaparát má 48 Mpx a dopĺňa ho 12 Mpx ultraširoký objektív, pre selfie je tu 12 Mpx predná kamera.
Televízor LG 65QNED87B6A
- 779,00 € (1 098,90 €)
Black Friday sa oplatí využiť hlavne pri väčších investíciách do domácnosti – ako napríklad kúpa novej telky. Tento smart televízor LG má 65-palcovú (164 cm) uhlopriečku, pokročilé Mini LED podsvietenie s presnými stmievacími zónami zabezpečí výrazne vyšší detail v každom zábere. Obraz vďaka tomu pôsobí priestorovo a prirodzenejšie. Hráči ocenia štyri HDMI 2.1 porty, herný režim, VRR a FreeSync Premium, takže je pripravený na PlayStation 5 aj Xbox Series. V systéme webOS nájdeš Netflix, YouTube aj ďalšie aplikácie a televízor ovládaš hlasom cez smart ovládač, ktorý je súčasťou balenia. Obsah z telefónu cez AirPlay, Chromecast alebo Miracast pošleš na veľkú obrazovku bez káblov.
Braun Skin i·expert IPL7431
- 404,90 € (765,90 €)
S IPL epilátorom Braun ošetríš ruky, nohy, bruško, tvár, podpazušie aj bikiny. Senzor SkinProtect 80-krát za sekundu kontroluje odtieň pleti a prispôsobuje silu zábleskov. V Braun IPL aplikácii nájdeš osobný plán ošetrení aj pripomienky, takže nemusíš nič držať v hlave. Súčasťou balenia sú nástavce na rôzne časti tela (aj na intímne partie a tvár) a puzdro na cestovanie.