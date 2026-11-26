Ukážem ti aj miesto, kde už v 90. rokoch začali robiť prvý slovenský fine dining.
„Poprad môže v kaviarenskom sektore konkurovať krajským mestám, o tom niet pochýb,“ hovorí pre Refresher Juraj, majiteľ podniku, kde som mal dobré, no asi najdrahšie raňajky v živote.
Najnovší diel skúmania východniarskej gastronómie ma zavial do Popradu. Zaujíma ma, ako sa tu podnikom darí, na aké koncepty si domáci zvykli a aké je to fungovať v gastrobiznise len pár kilometrov od epicentra slovenského turizmu, Tatier.
- Ktoré podniky sa vošli do testu.
- V ktorom podniku som zaplatil za raňajky takmer 20 €.
- Kde nájdeš kaviareň s najlepšou atmosférou v celom Poprade a širokom okolí.
- Čo bolo najlepšie na phočku z centra mesta.
- Ako chutí vianočný špeciál z foodtrucku pri supermarkete.
- O zážitku z podniku, ktorý robí fine dining už od 90. rokov.
Na základe recenzií, tipov od vás aj subjektívneho výberu navštívim 5 podnikov. Chcem ochutnať výberovú kávu, navštíviť jednu z najzaujímavejších kaviarní, dať si dobré phočko, poriadny oceňovaný streetfood či obed v rodinnom bistre.
Poď so mnou a sleduj, ktoré podniky sa vošli do výberu.
Refresher ti pravidelne prináša obsah o východniarskej gastronómii. Prečítaj si napríklad o najlepších podnikoch v Spišskej Novej Vsi a Levoči či teste kebabov v Košiciach. Ak ťa baví naša tvorba a chceš nás podporiť, teraz môžeš vstúpiť do Refresher Clubu len za 1 euro a užívať si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Raňajky na periférii mesta, no aj tak skoro za dvacku
Tour de Poprad začínam skoro ráno vo FELKA café & brew bar v mestskej časti Veľká. Podnik vznikol v roku 2020 a stojí za ním Juraj Beráts.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktoré podniky sa vošli do testu.
- V ktorom podniku som zaplatil za raňajky takmer 20 €.
- Kde nájdeš kaviareň s najlepším vibeom v celom Poprade a širokom okolí.
- Čo bolo najlepšie na phočku z centra mesta.
- Ako chutí vianočný špeciál z foodtrucku pri supermarkete.
- O zážitku z podniku, ktorý robí fine dining už od 90. rokov.