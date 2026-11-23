Prvá návšteva gynekológa u mladých dievčat často vyvoláva obavy. Ak sa o tom nemajú s kým úprimne porozprávať a nevedia, čo ich v ambulancii čaká, môžu si ju spájať s hanbou alebo so strachom z bolesti.
Podľa skúseností primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP Nové Zámky Oleksandra Grygoryka dievčatá často čakajú do chvíle, keď sa objaví zdravotný problém.
Odborník v článku pre Refresher vysvetľuje, v akom veku je vhodné absolvovať prvú konzultáciu, ako vyšetrenie prebieha, čo si treba priniesť a aké práva má neplnoletá pacientka.
Prvá návšteva gynekológa by podľa odborníka nemala byť podmienená začiatkom sexuálneho života ani zdravotnými ťažkosťami. Vhodný čas na prvú konzultáciu je približne vo veku 13 až 15 rokov. Neznamená to však, že dievča musí v tomto veku automaticky absolvovať klasické gynekologické vyšetrenie. „Prvým cieľom je rozhovor, získanie informácií o menštruačnom cykle, dospievaní, intímnej hygiene a prevencii,“ vysvetľuje gynekológ Oleksandr Grygoryk.
Dôvodom na gynekologické vyšetrenie mladších dievčat môže byť výrazne bolestivá alebo nadmerne silná menštruácia, nepravidelné krvácanie, vynechávanie menštruácie, nezvyčajný výtok, svrbenie, pálenie či bolesti v podbrušku. Lekára je vhodné vyhľadať aj pri podozrení na hormonálnu poruchu alebo inú gynekologickú patológiu.
V praxi sa lekári stretávajú s dievčatami, ktoré prichádzajú už počas dospievania, najmä pre nepravidelnú alebo bolestivú menštruáciu. Mnohé mladé ženy však vyhľadajú gynekológa až v čase, keď začínajú sexuálne žiť. Vtedy sa zaujímajú najmä o antikoncepciu, ochranu pred sexuálne prenosnými infekciami či plánovanie rodičovstva.
Podľa odborníka je dôležité, aby prvá návšteva gynekologickej ambulancie nebola až reakciou na zdravotný problém. Včasný kontakt s lekárom totiž môže pomôcť vybudovať dôveru a pozitívny vzťah k starostlivosti o vlastné zdravie.
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- Ako prebieha prvé vyšetrenie a či musíš automaticky absolvovať vnútorné vyšetrenie.
- Či sa pred návštevou musíš oholiť a ako sa na ňu správne pripraviť.
- Na čo sa ťa bude gynekológ pýtať a aké práva má neplnoletá pacientka.
- Či má rodič právo vedieť, či je jeho dcéra sexuálne aktívna.
Aké preventívne vyšetrenia ženám na Slovensku hradí zdravotné poistenie?
Jej súčasťou je gynekologická anamnéza, komplexné gynekologické vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prsníkov, ultrazvukové vyšetrenie malej panvy a odborné poradenstvo. To sa týka napríklad antikoncepcie, sexuálne prenosných ochorení a reprodukčného zdravia.
„Samostatne je potrebné spomenúť skríning rakoviny krčka maternice. Na Slovensku sa cytologický skríning vykonáva u žien vo veku 23 až 64 rokov. Prvé dva odbery sa vykonávajú v ročnom intervale a pri negatívnych výsledkoch nasleduje ďalší odber v trojročnom intervale podľa platného skríningového programu. Dôležitou súčasťou prevencie je aj očkovanie proti HPV, ktoré chráni pred infekciou najrizikovejšími typmi ľudského papilomavírusu, zodpovednými za vznik väčšiny prípadov rakoviny krčka maternice,“ zdôrazňuje odborník.
Čoho sa dievčatá pred prvou návštevou najčastejšie obávajú?
Podľa primára mladé dievčatá pred prvou návštevou gynekologickej ambulancie sprevádza strach z bolesti, hanba, neistota a obavy z neznámeho prostredia. Mnohé netušia, ako vyšetrenie prebieha, či bude nepríjemné alebo bolestivé a či budú musieť odpovedať na veľmi osobné otázky. Ovplyvňujú ich aj mýty a nepresné informácie, ktoré získavajú na internete alebo od rovesníkov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebieha prvé vyšetrenie a či musíš automaticky absolvovať vnútorné vyšetrenie.
- Či sa pred návštevou musíš oholiť a ako sa na ňu správne pripraviť.
- Na čo sa ťa bude gynekológ pýtať a aké práva má neplnoletá pacientka.
- Či má rodič právo vedieť, či je jeho dcéra sexuálne aktívna.